Le républicain n°2 de la Chambre, Steve Scalise, reçoit un diagnostic de cancer du sang et suit un traitement.

WASHINGTON (AP) – Le représentant Steve Scalise, deuxième républicain de la Chambre des représentants, a déclaré mardi qu’il avait reçu un diagnostic d’une forme de cancer du sang connue sous le nom de myélome multiple et qu’il suivait un traitement.

Scalise, 57 ans, a déclaré qu’il continuerait à siéger à la Chambre. Il a décrit le cancer comme étant « très traitable » et a déclaré qu’il avait été détecté tôt.

Le républicain de Louisiane faisait partie des nombreuses personnes blessées en 2017 lorsqu’un attaquant armé d’un fusil a tiré sur des législateurs sur un terrain de baseball à Alexandria, en Virginie, à l’extérieur de Washington. Scalise a reçu une balle dans la hanche et a enduré de longues hospitalisations, de multiples interventions chirurgicales et une rééducation douloureuse.

Le diagnostic de cancer est tombé, a déclaré Scalise, après qu’il ne se sentait pas bien au cours de la semaine dernière. Des analyses de sang ont montré quelques irrégularités et après un examen supplémentaire, il a déclaré avoir reçu un diagnostic de myélome multiple.

« J’ai maintenant commencé un traitement, qui se poursuivra au cours des prochains mois », a déclaré Scalise dans un communiqué. « Je compte traverser cette période et j’ai l’intention de retourner à Washington, poursuivant mon travail en tant que leader de la majorité et au service de la population du premier district du Congrès de Louisiane. »

Scalise a également remercié son équipe médicale et s’est dit « incroyablement reconnaissant d’avoir pu détecter si tôt et que ce cancer soit traitable ».

« Je m’attaquerai à cela avec la même force et la même énergie que j’ai affronté les défis passés », a déclaré Scalise.

Des collègues de la Chambre et des membres de la délégation du Congrès de Louisiane ont offert à Scalise et à sa famille leurs encouragements en réponse à cette annonce, certains rappelant sa détermination après la fusillade de 2017.

« La même foi, le même soutien familial et la même force intérieure qui ont fait de Steve une telle source d’inspiration pour les autres après qu’il a été abattu lui permettront de surmonter cette maladie et nous inspireront tous une fois de plus », a déclaré le sénateur Bill Cassidy, R-La.

« Je lui ai parlé aujourd’hui et il est de bonne humeur, car rien – pas un coup de feu et certainement pas le cancer – ne l’empêchera d’accomplir ce qu’il a en tête », a déclaré le président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié le diagnostic de « nouvelle dévastatrice ».

« Nos pensées et nos prières vont au député et à sa famille », a déclaré Jean-Pierre. « De toute évidence, il a traversé beaucoup de choses au cours des deux dernières années. »

The Associated Press