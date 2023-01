Le républicain McCarthy perd son premier vote pour le président de la Chambre des États-Unis, d’autres scrutins sont attendus

Kevin McCarthy a échoué lors du premier vote pour devenir président du Congrès américain.

Il est arrivé deuxième derrière le démocrate Hakeem Jeffries.

Les membres de son propre parti républicain ont voté contre lui.

Le républicain Kevin McCarthy a perdu mardi un premier vote dramatique pour le président de la Chambre des représentants des États-Unis alors que les conservateurs purs et durs de son propre parti ont voté contre lui, laissant la nouvelle majorité républicaine dans la tourmente.

Dans un début embarrassant de ce qui pourrait s’avérer être une confrontation brutale entre les partisans de la ligne dure et la plupart des républicains de la Chambre, McCarthy n’a pas atteint la majorité de 218 voix nécessaire pour succéder à la démocrate Nancy Pelosi à la présidence.

C’était la première fois en un siècle que la Chambre n’avait pas réussi à élire un orateur au premier vote.

Le leader démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, a devancé McCarthy au scrutin par 212 voix contre 203, alors que 19 républicains ont opté pour un candidat différent.

Le rival républicain conservateur de McCarthy, le représentant Andy Biggs, a recueilli 10 voix. Une majorité de ceux qui votent, et non une pluralité, est nécessaire pour déterminer un orateur.

Les républicains ont remporté une courte majorité de 222 voix contre 212 lors des élections de mi-mandat de novembre, ce qui signifie que McCarthy – ou tout candidat à la présidence – devra unifier un caucus agité pour remporter le marteau.

Les démocrates détiennent une faible majorité au Sénat.

Les opposants purs et durs de McCarthy craignent qu’il ne soit moins profondément investi dans les guerres culturelles et les rivalités partisanes qui ont dominé la Chambre – et plus encore depuis les années de la Maison Blanche de son compatriote républicain Donald Trump.

Avant le vote, McCarthy a tenté de persuader les résistants lors d’une réunion du parti à huis clos, promettant de rester dans la course jusqu’à ce qu’il obtienne les votes nécessaires, mais de nombreux participants sont sortis du rassemblement sans se laisser intimider.

Une élection prolongée du président pourrait saper les espoirs des républicains de la Chambre d’avancer rapidement sur les priorités, y compris les enquêtes potentiellement dommageables sur l’administration et la famille du président démocrate Joe Biden, ainsi que les priorités législatives concernant l’économie, l’indépendance énergétique des États-Unis et la sécurité des frontières.

Quelques républicains ont choisi de voter pour des personnalités du parti qui ne figuraient pas sur le bulletin de vote, notamment pour le chef conservateur, le représentant Jim Jordan et Lee Zeldin, un ancien républicain de la Chambre qui s’est présenté au poste de gouverneur de New York l’année dernière.

Une impasse laisserait la Chambre largement paralysée et pourrait forcer les législateurs à envisager un autre candidat. Le nouveau chef de la majorité Steve Scalise et Jordan sont considérés comme des possibilités.

Ce fut un début déconcertant pour la nouvelle majorité de McCarthy et met en lumière les défis auxquels les républicains pourraient être confrontés au cours des deux prochaines années, à l’approche de l’élection présidentielle de 2024.

Le représentant républicain américain Kevin McCarthy (R) de Californie discute pendant une pause alors que la Chambre des représentants des États-Unis se réunit pour le 118e Congrès au Capitole des États-Unis à Washington, DC.

Leur faible majorité donne plus de poids à un petit groupe de partisans de la ligne dure, qui veulent se concentrer sur la défaite des démocrates et faire avancer les enquêtes.

Il n’était pas clair si McCarthy, qui a le soutien d’une large majorité de son caucus, aurait le soutien pour vaincre l’opposition radicale et remporter la présidence.

McCarthy, qui représente un district californien à la Chambre, a passé sa vie d’adulte en politique – en tant que membre du personnel du Congrès, puis législateur d’État avant d’être élu à la Chambre en 2006. En tant que président, McCarthy serait bien placé pour contrecarrer les ambitions législatives de Biden.

Mais tout orateur républicain aura la lourde tâche de gérer un caucus républicain de la Chambre se déplaçant de plus en plus vers la droite, avec des tendances intransigeantes et – du moins parmi certains législateurs – des allégeances étroites à l’ancien président Donald Trump.

Le vote de mardi a marqué la première fois en 100 ans qu’un candidat n’a pas succédé à la présidence de la Chambre au premier tour de scrutin. Le nombre record de tours de scrutin pour élire un président de la Chambre est de 133 sur une période de deux mois dans les années 1850.

Les démocrates ont choisi Jeffries pour servir de chef de la minorité après que Pelosi, la première femme à être présidente, a annoncé qu’elle se retirerait de son rôle de leader. Elle restera en fonction en tant que représentante.