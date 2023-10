Le républicain Matt Gaetz décide d’évincer le président de la Chambre, préparant ainsi une potentielle confrontation

Le représentant républicain américain Matt Gaetz a déposé lundi soir une résolution visant à évincer le républicain Kevin McCarthy de son poste de président de la Chambre, préparant ainsi un probable vote de confrontation à la Chambre dans les jours à venir.

Gaetz, un républicain d’extrême droite de Floride, menace depuis des mois d’utiliser un outil procédural – appelé motion de démission – pour tenter de démettre McCarthy de son poste. Ces menaces se sont intensifiées au cours du week-end après que McCarthy se soit appuyé sur les démocrates pour fournir les voix nécessaires au financement du gouvernement.

Dans un discours précédent à la Chambre, Gaetz a demandé à McCarthy de divulguer les détails d’un prétendu accord que le Président aurait conclu avec la Maison Blanche pour présenter une législation visant à aider à financer la guerre en Ukraine pendant les négociations de financement.

« Il devient de plus en plus clair pour qui le président de la Chambre travaille déjà et ce n’est pas la Conférence républicaine », a déclaré Gaetz dans son discours, quelques heures avant de déposer la résolution.

Écartant la menace, McCarthy a déclaré aux journalistes plus tôt au Capitole : « Je me concentre sur le travail qui doit être fait ». Il a déclaré qu’il n’y avait « pas d’accord parallèle » sur l’Ukraine, soulignant qu’il n’avait pas parlé au président américain Joe Biden.

Une motion d’annulation est un outil procédural rare et puissant qui n’a été utilisé que deux fois au cours du siècle dernier, les deux fois contre les présidents républicains. Mais ces dernières années, les conservateurs ont utilisé cette motion comme une arme contre leurs dirigeants.

En janvier, McCarthy, dans l’espoir d’apaiser certains membres de l’extrême droite comme Gaetz alors qu’il se battait pour obtenir leur vote à la présidence, a accepté de donner à seulement cinq membres républicains la possibilité de lancer un vote pour le destituer.

Mais comme cela ne suffisait pas à ses détracteurs, il a accepté de réduire ce seuil à un – le système qui a toujours été la norme.

Cette décision a préparé McCarthy au test ultime de son leadership, car il devra désormais compter sur les démocrates pour ne pas soutenir les efforts de Gaetz pour forcer son retrait.

Il n’est pas clair si Gaetz réussira. Les Républicains contrôlent la Chambre avec une courte majorité de 221 voix contre 212, et il faudrait seulement cinq défections pour menacer le pouvoir de McCarthy, si tous les Démocrates votaient contre lui.