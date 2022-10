Le républicain LePage dit qu’il opposerait son veto à l’interdiction de l’avortement pendant 15 semaines

PORTLAND, Maine (AP) – L’ancien gouverneur républicain Paul LePage, qui cherche à retrouver son ancien emploi, a déclaré qu’il opposerait son veto à un projet de loi interdisant l’avortement à 15 semaines, livrant des nouvelles décevantes aux opposants à l’avortement.

LePage a fourni la réponse dans un échange laborieux mardi soir lors du premier débat de la course du gouverneur avec l’actuel gouverneur démocrate Janet Mills et l’indépendant Sam Hunkler.

Mills est un partisan sans équivoque du droit à l’avortement, et les démocrates ont martelé LePage sur la question, cherchant à dynamiser les électeurs après que la Cour suprême a annulé le droit constitutionnel à l’avortement.

LePage, qui a généralement évité la question, a déclaré au cours du débat qu’il soutenait la loi actuelle de l’État qui interdit les avortements après qu’un fœtus devient viable en dehors de l’utérus, à environ 24 semaines.

Mais lorsqu’il a été pressé par Mills et les modérateurs, il a répondu “oui” et a hoché la tête lorsqu’on lui a demandé s’il opposerait son veto à un projet de loi interdisant les avortements avant 15 semaines.

Karen Vachon, directrice exécutive de Maine Right to Life, a déclaré mercredi qu’elle était déçue par la réponse de LePage. “Il est très troublant qu’il ne soutienne pas une interdiction après 15 semaines”, a-t-elle déclaré.

Les démocrates ont attaqué LePage après que la Cour suprême des États-Unis a statué qu’il n’y avait pas de droit constitutionnel à l’avortement, permettant aux États de décider eux-mêmes de la question. La loi sur l’avortement du Maine est entrée en vigueur en 1993.

En tant que gouverneur, LePage, qui a été élevé comme catholique romain, a participé à l’événement «Hands Around The Capitol» pour protester contre la décision de la Cour suprême Roe contre Wade qui a légalisé l’avortement.

Mais l’avortement n’a jamais été une question politique pendant les deux mandats de LePage. Il cherche maintenant à renverser Mills dans l’une des douzaines de courses de gouverneurs compétitives à travers le pays.

C’est un sujet épineux.

En Arizona, un porte-parole a dû clarifier les propos tenus par la candidate républicaine au poste de gouverneur de l’Arizona, Kari Lake, après avoir déclaré que les avortements devraient être “rares et légaux” avant de dire qu’ils devraient être “rares et sûrs”. Le porte-parole a déclaré que Lake n’appelait pas à modifier les lois sur l’avortement après qu’un juge a décidé que les procureurs pouvaient appliquer une interdiction quasi totale des avortements.

Au cours de l’échange de débats dans le Maine, LePage a insisté sur le fait qu’il n’était pas intéressé à faire pression pour un projet de loi visant à restreindre ou à interdire les avortements, mais les législateurs pouvaient agir seuls. Les démocrates contrôlent actuellement les deux chambres.

Mills a déclaré à plusieurs reprises qu’elle soutenait le maintien de la légalité des avortements dans le Maine. “Mon stylo de veto fera obstacle à toute restriction du droit à l’avortement”, a déclaré Mills mardi soir.

Alors que LePage a déclaré qu’il soutenait la loi actuelle, il a déclaré qu’il s’opposait aux avortements financés par les contribuables, ce qui signifie qu’il s’oppose aux avortements fournis par le programme MaineCare de l’État.

Sur un autre sujet, on a demandé à LePage s’il considérait l’élection du président Joe Biden comme légitime. LePage, qui avait précédemment exprimé des inquiétudes au sujet de la fraude électorale, a répondu oui. Les trois candidats ont également déclaré qu’ils accepteraient le résultat en novembre.

Le débat a été parrainé par le Portland Press Herald, le Sun Journal et le Maine Public. Les candidats ont abordé des questions telles que l’inflation et l’économie, la crise des opioïdes de l’État et l’éducation.

___

Suivez David Sharp sur Twitter @David_Sharp_AP

David Sharp, l’Associated Press