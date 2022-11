Le républicain Kiley s’empare du siège de la California US House

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le républicain Kevin Kiley, un législateur d’État qui est devenu un favori des conservateurs pour ses critiques pointues et implacables du gouverneur démocrate Gavin Newsom, a capturé un siège à la Chambre des États-Unis mardi dans le nord-est de la Californie.

Avec 83% des bulletins de vote comptés, Kiley a obtenu près de 53% des voix pour vaincre le démocrate Kermit Jones, médecin et vétéran de la marine.

La victoire comblera la marge de contrôle républicain à la Chambre. Le GOP a ravi la majorité aux démocrates la semaine dernière lorsque le représentant de Californie Mike Garcia a été réélu et a donné au parti son 218e siège. Avec la victoire de Kiley, le décompte s’élève à 220 républicains et 212 démocrates.

“Les électeurs veulent une nouvelle direction”, a déclaré Kiley dans une interview post-électorale la semaine dernière alors qu’il attendait les résultats dans le 3e district du Congrès qui s’étend de la banlieue de Sacramento à la colonne vertébrale intérieure de l’État. “La Chambre va être le véhicule pour effectuer le changement que les électeurs recherchent.”

Même avec la victoire, les républicains resteront une petite minorité au sein de la délégation du Congrès de l’État. Sur les 52 sièges – la plus grande délégation au Congrès – les candidats du GOP n’avaient capturé que 11 districts avec une course encore trop tôt pour appeler.

Les principaux problèmes de la course de Kiley reflétaient les campagnes de la Chambre et du Sénat à travers le pays.

Kiley, membre de l’Assemblée de l’État, a fait valoir que la Californie était en ébullition sous le régime démocrate à Washington et à Sacramento, avec des résidents abusés par l’inflation et anxieux par la montée de la criminalité. Il a cherché à dépeindre Jones comme un fantassin enthousiaste en attente si les démocrates conservaient leur majorité et que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, restait en poste.

Kiley est devenu un champion conservateur pour sa critique constante de Newsom, en particulier lors de l’élection de rappel de 2021 à laquelle le gouverneur a facilement survécu. Kiley a terminé sixième dans le champ des candidats au scrutin pour remplacer Newsom si les électeurs voulaient qu’il soit retiré.

Jones a promis de protéger l’accès aux soins de santé reproductive, de maîtriser les coûts de l’éducation et de s’attaquer à la crise des sans-abri.

