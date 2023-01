Le républicain Kevin McCarthy élu président de la Chambre des États-Unis

Le républicain Kevin McCarthy a été élu président de la Chambre des représentants.

Il a fallu 15 tours de scrutin à McCarthy pour obtenir le marteau de la Chambre.

C’est la première fois depuis un siècle qu’un président n’est pas élu au premier tour.

Le membre du Congrès républicain Kevin McCarthy a été élu président de la Chambre des représentants, surmontant l’opposition des dissidents de droite qui avaient fait dérailler pendant plusieurs jours sa candidature à la tête de la chambre.

Il a fallu 15 tours de scrutin à McCarthy pour obtenir le marteau de la Chambre, obtenant 216 des 428 votes exprimés vendredi soir. Hakeem Jeffries des démocrates a obtenu 212 voix.

C’était la première fois en un siècle qu’un président n’était pas élu au premier tour.

La candidature de McCarthy à la présidence est apparue dans les airs avant la réunion de la Chambre vendredi. Il avait négocié avec des dissidents de droite après trois jours d’échec pour obtenir une majorité.

Les républicains n’ont pris le contrôle de la Chambre que de justesse après une performance décevante aux élections de mi-mandat en novembre, qui a vu les démocrates conserver le contrôle du Sénat américain.

McCarthy, de Californie, remplace la législatrice vétéran Nancy Pelosi, qui a annoncé son intention de se retirer de la direction de la Chambre démocrate le mois dernier. Jeffries, un démocrate de New York, sera le chef de la minorité à la Chambre au nouveau Congrès.

McCarthy avait précédemment promis d’utiliser son nouveau rôle pour bouleverser l’agenda démocrate et intensifier la surveillance de l’administration du président Joe Biden.

Les dissidents républicains avaient présenté de nombreuses demandes avant d’accepter de soutenir McCarthy, y compris la modification des règles de la Chambre pour permettre à tout membre d’apporter un vote de censure à l’orateur.

Ils ont également cherché à avoir leur mot à dire sur les comités du règlement intérieur et des crédits, ce qui leur permettrait d’influencer le budget du gouvernement américain et d’aider à décider quels projets de loi peuvent avancer à la chambre. Les détails de l’accord possible qui a vu la plupart d’entre eux changer leurs votes en faveur de McCarthy n’ont pas émergé.

Le nouveau président de la Chambre a déclaré qu’il lancerait une enquête du Congrès sur les relations commerciales du fils de Biden, Hunter Biden – une question que les démocrates rejettent comme une théorie du complot.