Le républicain Kari Lake attire les dons des entreprises

La candidate au poste de gouverneur républicain de l’Arizona, Kari Lake, qui a poussé de fausses conspirations à propos de l’élection présidentielle de 2020, a vu une vague de soutien de la part des chefs d’entreprise dans sa candidature.

Lake, au troisième trimestre seulement, a reçu plus d’une douzaine de chèques, chacun d’une valeur de 5 300 $, de chefs d’entreprise, selon les dossiers de financement de la campagne de l’État.

Ce montant est le maximum qu’un individu peut donner à un candidat qui se présente pour un poste à l’échelle de l’État en Arizona. Le dossier du troisième trimestre montre que la campagne de Lake a levé 3,5 millions de dollars du 17 juillet au 30 septembre et disposait de 1,8 million de dollars jusqu’en octobre. Ce fut le meilleur trimestre de collecte de fonds de Lake cette année.

Lake est l’un des au moins 20 républicains candidats au poste de gouverneur qui ont contesté ou carrément nié les résultats de l’élection présidentielle de 2020 qui a vu le président Joe Biden vaincre le président de l’époque, Donald Trump. Si elle devenait gouverneure, Lake aurait la capacité de signer ou d’opposer son veto à la législation relative aux procédures électorales.

Les chefs d’entreprise ont contribué à travers le pays aux candidats républicains aux postes d’État et fédéraux qui ont semé le doute sur les résultats des élections de 2020 – et pourraient avoir le pouvoir d’influencer le vote ou les résultats s’ils gagnent.

Lake, un ancien présentateur de nouvelles télévisées qui se présente pour remplacer le gouverneur républicain de l’Arizona à mandat limité Doug Ducey, organise une course compétitive contre la secrétaire d’État démocrate de l’Arizona, Katie Hobbs. Le Cook Political Report évalue la course comme un tirage au sort. Lake devance Hobbs d’environ 1 point de pourcentage en une moyenne des sondages compilés par FiveThirtyEight.

Lake est approuvé par Trump, qui a répandu de fausses conspirations selon lesquelles il a perdu cette élection de 2020 en raison d’une fraude électorale généralisée. Il a contribué à alimenter la vague de candidats du GOP qui se sont présentés aux élections tout en jetant des doutes sur les résultats de 2020. Des dizaines de poursuites judiciaires de la campagne Trump n’ont pas réussi à prouver la fraude électorale ou à annuler les résultats dans les États swing.

Ducey agréé Résultats des élections de 2020 en Arizona. Lors de la primaire du GOP pour son siège, il a déchiré Lake dans une interview de juillet avec CNN, affirmant qu’elle “induisait les électeurs en erreur sans aucune preuve”. Après que Lake ait remporté la nomination un mois plus tard, Ducey – la coprésidente de la Republican Governors Association, un groupe qui vise à élire les candidats du GOP au poste de gouverneur – l’a félicitée pour sa victoire et a déclaré que le groupe diffusait des publicités pour la soutenir.

Hobbs, en tant que haut responsable électoral de l’État, a nié toute irrégularité lors des élections de 2020.

Soulignant l’importance du concours de l’Arizona, les deux parties ont empilé de l’argent dans la course du gouverneur de l’État swing. Il a enregistré au moins 30 millions de dollars de dépenses publicitaires, ce qui en fait l’un des concours de gouverneurs les plus chers de ce cycle, selon les données d’AdImpact. Le jour des élections est le 8 novembre.

De riches dirigeants d’entreprises basées à la fois en Arizona et dans tout le pays ont stimulé l’offre de Lake au troisième trimestre.

George Ryan, PDG et président du cabinet de conseil fiscal Ryan LLC, a fait don de 5 300 $ en septembre à la campagne de Lake, selon les archives. Leo Beus, avocat et membre fondateur du cabinet Beus Gilbert McGroder, a fait don du même montant ce mois-là. Robert Zarnegin, président et chef de la direction de la société immobilière Probity International Corp., a fait don de 5 300 $ à l’organisation politique de Lake fin août.

Dave Alexander, le fondateur de Caljet, l’une des plus grandes sociétés de stockage de carburant aux États-Unis, a contribué 5 300 $ à la candidature de Lake en août. Ronald Cameron, président du conseil d’administration de la société de transformation de poulet Mountaire Corp., a fait un don de 5 300 $ pour la candidature de Lake au poste de gouverneur en septembre. John Goodman, le président de Goodman Real Estate, a donné 5 300 $ à la campagne de Lake un mois plus tôt. Homme bon aurait possède un garage rempli de Ferrari et de Corvettes, ainsi qu’un port de plaisance.

Les riches donateurs de la campagne de Lake sont les derniers chefs d’entreprise qui ont décidé de financer un candidat républicain qui a fait de fausses déclarations à la fois sur les élections de 2020 et sur le concours actuel de 2022.

Lac revendiqué avant de gagner la primaire du GOP que si elle avait perdu, cela aurait été dû à “des tricheries en cours”. Après avoir remporté la primaire, Lake a déclaré: “Nous avons voté contre la fraude.”

Dans une récente interview avec Jonathan Karl d’ABC News, la candidate au poste de gouverneur a déclaré qu’elle accepterait les résultats de l’élection, même si elle perdait, si “nous avons une élection juste, honnête et transparente”. Mais selon Karl, Lake a avancé d’autres points non fondés sur les élections de 2020, y compris la fausse affirmation selon laquelle le comté de Maricopa a accepté 2 000 bulletins de vote après le jour du scrutin il y a deux ans. Biden a battu Trump en Arizona lors des dernières élections de moins d’un point de pourcentage.

Presque tous les dirigeants d’entreprise mentionnés dans cette histoire n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires, y compris des questions sur les propositions de politique de Lake qu’ils soutiennent.

Alexander a confirmé à CNBC qu’il soutenait Lake, mais a refusé de commenter davantage.

Au-delà des chefs d’entreprise, Lake a également reçu des dons au troisième trimestre du comité d’action politique de CRH Americas, une entreprise de matériaux de construction présente aux États-Unis mais dont le siège est en Irlande. CRH Americas PAC a versé 2 500 $ à Lake en septembre.

Un porte-parole de CRH Americas n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un employé PAC basé en Arizona pour Southwest Gas, une entreprise qui fournit du gaz naturel à des millions de personnes à travers le pays, a également contribué 5 300 $ à la campagne de Lake.

Dans un communiqué, une porte-parole de Southwest Gas a déclaré que l’employé PAC de la société “est non partisan et évalue et soutient les candidats de tous les partis sur la base de plusieurs critères, notamment leur engagement en faveur d’un avenir énergétique équilibré et durable et Kari Lake est l’un de ces candidats”.