Le républicain Joni Ernst exige des réponses après la « disparition » de Lloyd Austin pendant une semaine

Le sénateur républicain Joni Ernst exige un audit du calendrier de travail à domicile de chaque secrétaire du Cabinet après la réunion de la Défense de Biden. L’hospitalisation secrète de Lloyd Austin a soulevé des questions sur les politiques de travail à domicile de l’administration.

Le secrétaire à la Défense est sorti de l’hôpital lundi après 15 jours de convalescence après une opération chirurgicale pour un cancer de la prostate le 22 décembre.

Après avoir été admis à l’hôpital en raison de complications le 1er janvier, il n’a révélé au président Biden où il se trouvait que trois jours plus tard.

Il est également apparu que le président ne savait pas qu’Austin était sous anesthésie générale lors de l’opération initiale et que le personnel d’Austin pensait qu’il travaillait simplement à domicile la semaine de l’intervention.

Maintenant, Ernst soulève des questions sur la fréquence des chefs de cabinet travaillant à domicile après qu’Austin soit resté « absent » pendant plusieurs jours.

Elle a écrit mardi une lettre à la directrice de l’OMB, Shalanda Young, obtenue pour la première fois par DailyMail.com, lui demandant la « fréquence » du travail à domicile d’Austin.

“Le secrétaire Austin travaille-t-il si souvent à domicile qu’il peut disparaître à l’hôpital pendant une semaine entière pour subir une intervention chirurgicale invasive, et les gens pensent simplement qu’il travaille à nouveau à domicile ?” elle a demandé.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été vu lors d'une réunion Zoom – sa première apparition publique depuis son hospitalisation secrète

Le sénateur exige que "chaque chef d'agence et de département" publie son emploi du temps en ligne

« Lorsque les secrétaires de département travaillent à domicile, sont-ils aussi insensibles qu’une personne sous anesthésie générale ? Ernst a continué.

Le sénateur exige que « chaque chef d’agence et de service » publie son planning en ligne.

Elle dit également que l’administration devrait « redoubler » d’efforts pour ramener les travailleurs fédéraux au bureau.

“Cela devrait également inclure le leadership de l’agence”, ajoute Ernst dans la lettre adressée à Young.

L’OMB a écrit à toutes les agences en avril 2023 pour leur indiquer que l’on « s’attend » à ce qu’elles augmentent le travail en personne dans les bureaux fédéraux.

“Maintenant, neuf mois plus tard, la plupart des agences n’ont toujours pas écouté”, a accusé Ernst.

La semaine dernière, le chef de cabinet de Biden, Jeffrey Zients, a ordonné aux chefs de cabinet de veiller à ce que leurs effectifs reviennent au bureau cette année.

Selon une note obtenue par DailyMail.com, il a écrit que les employés fédéraux devraient être au bureau au moins 50 pour cent de leur temps de travail afin d’atteindre les objectifs de l’administration.

Il a souligné que le Département d’État « s’attend » à ce que tous les employés soient au bureau au moins 3 à 4 fois par semaine, car il n’y a « rien de substitut » au « dialogue en face-à-face » en matière de diplomatie.

Mais il a également reconnu que « certaines de vos agences ne sont pas là où elles devraient être ».

Ce mémo intervient quelques semaines après qu’un rapport explosif a révélé que toutes les agences fédérales sont occupées à moins de 50 pour cent – ​​gaspillant des milliards de dollars des contribuables – plus d’un an après que le président Biden a déclaré la fin de la pandémie de COVID-19.

Selon une note du Government Accountability Office (GAO) obtenue par DailyMail.com, aucune agence fédérale n’a plus de la moitié de ses effectifs au bureau.

C’est une statistique stupéfiante puisque les agences fédérales dépensent environ 2 milliards de dollars de contribuables par an pour exploiter et entretenir les immeubles de bureaux fédéraux – et plus de 5 milliards de dollars par an en baux.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a été vu mardi pour la première fois depuis son hospitalisation secrète en raison de complications liées à son opération du cancer de la prostate.

Austin, 70 ans, est apparu virtuellement et depuis chez lui lors d’une réunion sur les besoins militaires de l’Ukraine, apparaissant lors d’un appel Zoom avec les parties prenantes.

Il semblait maigre alors qu’il était assis devant un mur blanc avec ce qui semblait être un clavier de système de sécurité à sa gauche et un sceau du ministère de la Défense à droite. De petits drapeaux américains et ukrainiens étaient visibles.

Le secrétaire à la Défense a ignoré des remarques préparées qui auraient abordé sa santé, selon Reuters.

“J’exhorte ce groupe à creuser profondément pour fournir à l’Ukraine davantage de systèmes de défense aérienne et d’intercepteurs au sol qui peuvent sauver des vies”, a déclaré Austin dans son discours d’ouverture.

Biden a soutenu son secrétaire à la Défense mais l'a réprimandé pour une erreur de jugement

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a participé à une réunion Zoom sur l'Ukraine

L’appel d’Austin à 50 autres pays pour qu’ils donnent de l’argent à l’Ukraine est intervenu alors que l’administration attend que le Congrès adopte un budget et approuve potentiellement davantage d’argent pour la lutte contre l’Ukraine.

En attendant, les États-Unis comptent sur leurs alliés pour poursuivre la lutte contre le financement.

Les complications d’Austin comprenaient «des nausées accompagnées de douleurs sévères à l’abdomen, aux jambes et à la hanche». Le diagnostic précoce était une infection des voies urinaires, mais un examen plus approfondi a montré qu’Austin avait une accumulation de liquide dans son abdomen qui nuisait au fonctionnement de son intestin grêle.

Les démocrates et les républicains ont critiqué Austin pour son secret. Certains réclamaient sa démission.

Biden s’est tenu aux côtés de son secrétaire à la Défense, mais l’a réprimandé pour erreur de jugement.

La Maison Blanche mène actuellement une étude sur la question. Le chef de cabinet Jeffrey Zients a envoyé une note aux secrétaires du cabinet, leur ordonnant de tenir la Maison Blanche informée lorsqu’ils pourraient ne pas être en mesure d’exercer leurs fonctions.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin, 70 ans, a été hospitalisé le 1er janvier et libéré le 15 janvier.

Le secrétaire Austin a été soigné au centre médical militaire national Walter Reed

L’inspecteur général du Pentagone enquête également sur la mauvaise gestion de l’hospitalisation secrète d’Austin.

Chaque année, huit hommes sur dix et six hommes noirs sur dix reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Le risque augmente pour les hommes à mesure qu’ils vieillissent. Il s’agit du cancer le plus répandu chez les hommes aux États-Unis, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le taux de survie relative à 5 ans pour le cancer de la prostate aux États-Unis est de 97 %.

Austin travaillera à domicile pendant que son rétablissement se poursuit.

Il devra suivre une thérapie physique et un suivi régulier, mais il devrait se rétablir complètement, ont indiqué ses médecins. Il n’a besoin d’aucun autre traitement pour son cancer.

“Je suis reconnaissant pour les excellents soins que j’ai reçus au centre médical militaire national Walter Reed et je tiens à remercier les médecins et le personnel infirmier exceptionnels pour leur professionnalisme et leur superbe soutien”, a déclaré Austin dans un communiqué.

“Maintenant, alors que je continue de récupérer et d’accomplir mes tâches depuis chez moi, j’ai hâte de récupérer complètement et de retourner le plus rapidement possible au Pentagone”, a-t-il déclaré.