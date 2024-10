Le républicain John Deaton apporte une histoire originale à la course au Sénat américain contre Warren

Lorsque John Deaton rencontrera la sénatrice Elizabeth Warren cette semaine dans deux débats, il devra répondre à une question posée par de nombreux électeurs :

Jean qui ?

Un sondage WBUR/CommonWealth Beacon du mois dernier a révélé que près de la moitié (47 %) des électeurs du Massachusetts n’avaient jamais entendu parler de Deaton. C’est l’une des raisons pour lesquelles le candidat du GOP fait face à de grandes difficultés dans la course contre Warren, un démocrate sortant de l’État bleu au profil national.

Les débats de cette semaine – mardi soir à Boston et jeudi soir à Springfield – seront l’occasion pour lui de faire une brèche dans ces 47 %.

Le défi de Deaton est apparu récemment lors d’un événement de campagne peu fréquenté à Roxbury, où presque personne ne s’est présenté. Elizabeth Hinds-Ferrick de Boston, membre du Comité républicain de l’État, était parmi les rares à l’avoir fait.

« Il a mon soutien », a déclaré Hinds-Ferrick, ajoutant qu’elle aime ce que Deaton a à dire, son parcours et sa « ténacité ». Mais elle a reconnu à quel point il est difficile pour les républicains de gagner à l’échelle de l’État du Massachusetts.

« Nous ne pouvons pas perdre espoir », a-t-elle déclaré.

John Deaton, candidat républicain au Sénat américain, lors d’un événement de campagne peu fréquenté à Roxbury, le 5 octobre. (Anthony Brooks/WBUR)

Deaton sait qu’il fait face à de nombreux obstacles dans sa quête pour évincer Warren du Sénat. Dans une interview chez lui à Bolton, il a déclaré que même ses propres filles avaient souligné la difficulté de la montée en lui disant : « Papa, nous t’aimons… mais nous pensons que tu vas perdre. »

Deaton, 57 ans, a passé une grande partie de sa vie à surmonter des obstacles, qu’il s’agisse de grandir dans la pauvreté, de survivre au cancer ou de lutter contre la dépendance. Il assume son statut d’opprimé, se décrivant comme « un enfant qui n’était pas censé obtenir un diplôme d’études secondaires », et pourtant il est désormais le candidat d’un grand parti au Sénat américain.

« Si ce n’est pas le rêve américain, je ne sais pas ce que c’est », a-t-il déclaré.

Sa campagne s’appuie fortement sur sa biographie. Deaton a été élevée par une mère célibataire, qui dépendait de l’aide sociale et des bons d’alimentation, et qui avait du mal à nourrir ses cinq enfants. Sa famille vivait dans l’enclave de Highland Park, à Détroit, que Deaton décrit comme « l’un des pires quartiers d’Amérique », si dangereux., dit-il, la police a renoncé à y patrouiller.

Les mémoires de John Dearton, publiés en 2023, racontent son enfance pauvre à Highland Park, Michigan (Anthony Brooks/WBUR)

Il raconte une grande partie de son histoire dans ses mémoires, Guerrier des bons d’alimentation, dans lequel il raconte qu’il a été violé lorsqu’il était jeune ; qu’il a vendu du pot en échange de bons d’alimentation ; qu’un enfant à l’école lui a mis une arme dans la bouche. Et qu’il aurait pu tirer sur quelqu’un quand il avait 17 ans. D’après ses souvenirs, il est arrivé sur les lieux juste après qu’un ami proche ait été touché lors d’une fusillade mortelle en voiture. Alors qu’il tenait le mourant dans ses bras, les tireurs ont reculé leur voiture – « pour terminer le travail », selon Deaton. Alors, il a saisi l’arme de son ami et a « déchargé le chargeur », tirant sur la voiture.

« J’ai vu quelqu’un descendre », a-t-il déclaré. Mais à ce jour, il ne sait pas si ses tirs ont atteint leur but. « Ils auraient pu esquiver », a-t-il déclaré.

« À l’époque, j’étais tellement blessé qu’ils aient tué mon ami que j’aurais probablement souhaité toucher quelqu’un avec cette balle », a-t-il déclaré à WBUR. « Comme je suis assis ici en tant qu’homme de 57 ans, j’espère que non. »

Il a survécu à Highland Park et est devenu le premier de sa famille à obtenir son diplôme d’études secondaires. Il a obtenu un diplôme en droit du New England College of Law de Boston et a rejoint les Marines, où il a travaillé comme juge-avocat. Il est ensuite devenu un avocat plaidant à succès, représentant des victimes d’empoisonnement à l’amiante. L’hiver dernier, il a quitté le Rhode Island pour le Massachusetts et a annoncé sa campagne pour le Sénat.

Cette décision a suscité des accusations selon lesquelles il serait un « carpetbagger », un nouveau venu riche qui s’est installé dans l’État pour pouvoir participer à la course au Sénat. Mais Deaton dit qu’il a une histoire dans le Massachusetts, y compris ses années d’université où il vivait à Roxbury, et qu’il avait toujours prévu d’y revenir une fois que ses enfants auraient obtenu leur diplôme universitaire.

« C’est là que se trouve mon cœur », a-t-il déclaré.

Deaton a bénéficié du soutien des milieux d’affaires, notamment du Conseil de haute technologie du Massachusetts. L’ancien gouverneur William Weld l’a soutenu, et même son ex-femme, Maria Deaton, est d’accord avec sa candidature, apparaissant dans un Vidéo YouTube pour la campagne et en disant à WBUR que le travail de Deaton en tant qu’avocat plaidant a toujours consisté à aider les gens.

« Je pense qu’il veut vraiment redonner », a-t-elle déclaré. « Il ne fait pas ça pour s’enrichir », soulignant que Deaton a investi beaucoup de son propre argent dans la campagne.

Deaton a déclaré qu’il défiait Warren parce que, même si elle parle d’inégalité, ses politiques sont « fondamentalement imparfaites pour aider les pauvres ».

Il soutient l’augmentation du salaire minimum et l’élargissement du crédit d’impôt sur le revenu gagné, mais il adhère aux arguments du Parti républicain dans ses critiques budgétaires, affirmant que « rien ne nuit plus aux familles de travailleurs que les dépenses inflationnistes et la dette publique croissante ».

Warren a sa propre histoire d’avoir grandi dans la pauvreté – « à la limite de la classe moyenne », comme elle le dit. Selon sa campagne, Warren a plaidé avec succès en faveur de nombreuses politiques visant à aider les travailleurs américains, notamment en plafonnant le coût des médicaments sur ordonnance, en annulant la dette étudiante et en augmentant les impôts des sociétés milliardaires.

La sénatrice américaine Elizabeth Warren, dans les studios de WBUR à Boston en mai. (Robin Lubbock/WBUR)

Et s’adressant récemment à WBUR, Warren a déclaré qu’une victoire de Deaton donnerait aux républicains le contrôle d’un Sénat étroitement divisé, leur donnant le pouvoir de supprimer des programmes essentiels qui aident les Américains vulnérables, notamment la sécurité sociale et Medicare, tout en adoptant « une interdiction de l’avortement à l’échelle nationale ». «

Pour sa part, Deaton accuse Warren d’avoir dénaturé son bilan, arguant qu’il est un ardent défenseur du droit à l’avortement et que, s’il était élu, il soutiendrait une loi fédérale codifiant le droit à l’avortement. C’est l’une des façons dont il essaie d’enfiler l’aiguille politique dans le Massachusetts bleu profond. Deaton se présente comme un conservateur budgétaire modéré sur les questions sociales, un peu comme l’ancien gouverneur Charlie Baker, le dernier républicain du Massachusetts à remporter la victoire dans tout l’État.. Deaton dit également qu’il ne soutient pas Donald Trump.

Il a déclaré que sa plus grande différence avec Warren réside dans la mesure dans laquelle le gouvernement fédéral peut faire : « Elle pense que c’est la réponse à tous les problèmes », a-t-il déclaré. « Je pense que cela fait partie du problème. »

Lui et Warren sont également en désaccord sur la crypto-monnaie, qui, selon Deaton, peut « démocratiser » le secteur bancaire. Warren a été l’une des principales forces appelant à une réglementation à Washington et souligne que les partisans de l’industrie de la cryptographie ont fait don de millions de dollars pour aider la campagne de Deaton.

« Maintenant, la question est : la crypto peut-elle acheter ce siège ? » Warren a déclaré à WBUR.

Deaton a en fait défendu l’industrie de la cryptographie, même poursuivre la Securities and Exchange Commission au nom de Ripple, le plus grand détenteur de pièces XRP. Et il a reconnu avoir reçu un coup de pouce d’un PAC pro-crypto, mais a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec sa mise en place. Il a déclaré que Warren ne pouvait pas qualifier de manière crédible quelqu’un ayant son passé de « larbin des milliardaires ».

Pourtant, il fait face à une montée raide. Alors que les sondages donnent à Warren une avance confortable, Deaton se présente également à contre-courant de l’histoire : cela fait 100 ans qu’un républicain n’a pas battu un sénateur américain sortant dans le Massachusetts.