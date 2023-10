Le républicain Jeff Landry, soutenu par Trump, remporte la course au poste de gouverneur de Louisiane

Le procureur général Jeff Landry, un républicain de droite soutenu par Donald Trump, a remporté la course au poste de gouverneur de Louisiane, repoussant un groupe de candidats très nombreux.

Cette victoire est une victoire majeure pour le parti républicain qui récupère le manoir du gouverneur pour la première fois en huit ans. Landry remplacera l’actuel gouverneur John Bel Edwards, qui n’a pas pu se faire réélire en raison de limites de mandats consécutifs.

Edwards est le seul gouverneur démocrate du sud.

« L’élection d’aujourd’hui montre que notre État est uni », a déclaré Landry lors de son discours de victoire samedi soir. « C’est un signal d’alarme et un message que tout le monde devrait entendre haut et fort, à savoir que nous, les habitants de cet État, allons attendre plus de notre gouvernement à partir de maintenant. »

En recueillant plus de la moitié des voix, Landry a évité le second tour attendu dans le cadre du système des « primaires de la jungle » de l’État. La dernière fois qu’il n’y a pas eu de second tour de poste de gouverneur en Louisiane, c’était en 2011 et 2007, lorsque Bobby Jindal, un républicain, a remporté la première place de l’État.

Le gouverneur élu, qui a célébré avec ses partisans lors d’une soirée de surveillance à Broussard, en Louisiane, a qualifié l’élection d’« historique ».

Landry, 52 ans, a rehaussé le profil du procureur général depuis son entrée en fonction en 2016. Il a utilisé son poste pour défendre des positions politiques conservatrices.

Plus récemment, Landry a été sous le feu des projecteurs pour son implication et son soutien indéfectible aux lois de Louisiane qui ont suscité de nombreux débats, notamment l’interdiction des soins médicaux d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres, l’interdiction quasi totale de l’avortement par l’État qui ne prévoit aucune exception pour les cas. de viol et d’inceste, et une loi restreignant l’accès des jeunes au « matériel sexuellement explicite » dans les bibliothèques, dont les opposants craignent qu’elle ne cible les livres LGBTQ+.

Landry s’est affronté à plusieurs reprises avec Edwards sur des questions liées à l’État, notamment les droits LGBTQ, les finances de l’État et la peine de mort. Cependant, le républicain a également placé à plusieurs reprises la Louisiane dans des combats nationaux, notamment à propos des politiques de Joe Biden qui limitent la production de pétrole et de gaz et des mandats de vaccination contre le Covid.

Landry a passé deux ans au Capitole, à partir de 2011, où il a représenté le troisième district du Congrès américain de Louisiane. Avant sa carrière politique, Landry a servi 11 ans dans la Garde nationale de Louisiane, a été officier de police local, adjoint du shérif et avocat.

Landry a clairement indiqué que l’une de ses principales priorités en tant que gouverneur serait de lutter contre la criminalité dans les zones urbaines. Le républicain a poussé un discours plus dur à l’égard de la criminalité, appelant à plus de « transparence » dans le système judiciaire et continuant de soutenir la peine capitale. La Louisiane a le deuxième taux de meurtres par habitant le plus élevé du pays.

Tout au long de la campagne électorale, Landry a fait face à des attaques politiques de la part d’opposants sur les réseaux sociaux et lors d’entretiens, le traitant d’intimidateur et le accusant d’avoir conclu des accords en coulisses pour obtenir du soutien.

Il a également été critiqué pour avoir sauté tous les grands débats télévisés, sauf un.