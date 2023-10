Le républicain Jeff Landry remporte la course au poste de gouverneur de Louisiane et reprend ses fonctions pour le GOP

BATON ROUGE, Louisiane (AP) — Le procureur général Jeff Landry, un républicain soutenu par l’ancien président Donald Trump, a remporté la course au poste de gouverneur de la Louisiane, repoussant un groupe de candidats bondé.

Cette victoire est une victoire majeure pour le Parti Républicain qui récupère le manoir du gouverneur pour la première fois en huit ans. Landry remplacera l’actuel gouverneur John Bel Edwards, qui n’a pas pu se faire réélire en raison de limites de mandats consécutifs. Edwards est le seul gouverneur démocrate du Grand Sud.

« L’élection d’aujourd’hui montre que notre État est uni », a déclaré Landry lors de son discours de victoire samedi soir. « C’est un signal d’alarme et un message que tout le monde devrait entendre haut et fort, à savoir que nous, les habitants de cet État, allons attendre plus de notre gouvernement à partir de maintenant. »

En recueillant plus de la moitié des voix, Landry a évité le second tour attendu dans le cadre du système des « primaires de la jungle » de l’État. La dernière fois qu’il n’y a pas eu de second tour de poste de gouverneur en Louisiane, c’était en 2011 et 2007, lorsque Bobby Jindal, un républicain, a remporté la première place de l’État.

Le gouverneur élu, qui a célébré avec ses partisans lors d’une soirée de surveillance à Broussard, en Louisiane, a qualifié l’élection d’« historique ».

Landry, 52 ans, a rehaussé le profil du procureur général depuis son élection en 2015. Il a utilisé son poste pour défendre des positions politiques conservatrices. Plus récemment, Landry a été sous le feu des projecteurs pour son implication et son soutien indéfectible aux lois de Louisiane qui ont suscité de nombreux débats, notamment l’interdiction des soins médicaux d’affirmation de genre pour les jeunes transgenres, l’interdiction quasi totale de l’avortement par l’État qui ne prévoit aucune exception pour les cas. de viol et d’inceste, et une loi restreignant l’accès des jeunes au « matériel sexuellement explicite » dans les bibliothèques, dont les opposants craignent qu’elle ne cible les livres LGBTQ+.

Landry s’est affronté à plusieurs reprises avec Edwards sur des questions liées à l’État, notamment les droits LGBTQ, les finances de l’État et la peine de mort. Cependant, le républicain a également placé à plusieurs reprises la Louisiane dans des combats nationaux, notamment à propos des politiques du président Joe Biden qui limitent la production de pétrole et de gaz et des mandats de vaccination contre le COVID-19.

Landry a passé deux ans au Capitole, à partir de 2011, où il a représenté le 3e district du Congrès américain de Louisiane. Avant sa carrière politique, Landry a servi 11 ans dans la Garde nationale de Louisiane, a été officier de police local, adjoint du shérif et avocat.

Au cours de la saison des élections au poste de gouverneur, Landry a longtemps été considéré comme le favori, gagnant le soutien de républicains de premier plan – Trump et le représentant américain Steve Scalise, qui a été nommé mercredi prochain président de la Chambre – et un soutien controversé de l’État. GOP. De plus, Landry a bénéficié d’un avantage considérable en matière de collecte de fonds par rapport au reste du peloton tout au long de la course.

Landry a clairement indiqué que l’une de ses principales priorités en tant que gouverneur serait de lutter contre la criminalité dans les zones urbaines. Le républicain a poussé un discours plus dur à l’égard de la criminalité, appelant à plus de « transparence » dans le système judiciaire et continuant de soutenir la peine capitale. La Louisiane a le deuxième taux de meurtres par habitant le plus élevé du pays.

Tout au long de la campagne électorale, Landry a fait face à des attaques politiques de la part d’opposants sur les réseaux sociaux et lors d’entretiens, le traitant d’intimidateur et le accusant d’avoir conclu des accords en coulisses pour obtenir du soutien. Il a également été critiqué pour avoir sauté tous les grands débats télévisés, sauf un.

Parmi les autres candidats au poste de gouverneur inscrits sur le bulletin de vote figuraient la sénatrice de l’État républicain Sharon Hewitt ; Hunter Lundy, un avocat basé à Lake Charles et indépendant ; le trésorier républicain de l’État, John Schroder ; Stephen Waguespack, l’ancien chef républicain d’un puissant groupe d’entreprises et ancien conseiller principal du gouvernement de l’époque. Bobby Jindal ; et Shawn Wilson, ancien chef du département des transports et du développement de la Louisiane et seul candidat démocrate majeur.

Wilson, qui était finaliste, a déclaré lors de son discours de concession qu’il avait appelé Landry pour le féliciter de sa victoire. Le démocrate a déclaré lors de leur appel téléphonique qu’il avait demandé au gouverneur élu de maintenir l’expansion de Medicaid, d’augmenter le salaire des enseignants et « d’éduquer nos enfants de la manière dont ils ont besoin de l’être ».

« Les citoyens de Louisiane ont parlé ou n’ont pas parlé et ont pris une décision », a déclaré Wilson.

Le scrutin de samedi comprenait également cinq autres concours à l’échelle de l’État et quatre mesures de vote.

Le lieutenant-gouverneur Billy Nungesser a été réélu samedi soir, mais les autres élections ne seront décidées qu’en novembre.

Une course étroitement surveillée est celle du procureur général, qui détient la plus haute autorité légale au sein du pouvoir exécutif de l’État. Liz Baker Murrill, une républicaine qui travaille actuellement au bureau du procureur général, et Lindsey Cheek, une démocrate et avocate plaidante, se sont qualifiées pour le second tour des élections en novembre.

John Fleming, républicain, et Dustin Granger, démocrate, se qualifient également pour le second tour de la course au trésorier de l’État.

Dans la course au secrétaire d’État, Nancy Landry – première secrétaire d’État adjointe et républicaine – et Gwen Collins-Greenup, démocrate et avocate, se qualifieront pour le second tour. Celui qui sera élu en novembre aura pour tâche de remplacer les machines à voter obsolètes de la Louisiane, qui ne produisent pas les bulletins de vote papier essentiels à l’exactitude des résultats des élections.

Il existe des centaines de courses localisées supplémentaires, y compris les 39 sièges du Sénat et les 105 sièges de la Chambre, mais un nombre important de candidats sortants se présentent sans opposition.

Sara Cline, Associated Press