Le républicain explique POURQUOI il a voté contre le fait de faire de Juneteenth un jour férié fédéral – The Right Scoop

L’un des quatorze républicains s’est rendu sur Twitter pour expliquer pourquoi il avait voté contre le fait de faire de Juneteenth un jour férié fédéral :

J’ai voté contre un projet de loi qui ferait de Juneteenth National Independence Day un jour férié fédéral. L’un des 14 républicains à le faire. Cette législation est l’aboutissement de décennies d’efforts de la gauche pour empêcher les célébrations sans honte de notre histoire, de notre patrimoine et de notre histoire nationaux. – Matt Rosendale (@RepRosendale) 16 juin 2021

Leur intention est de remplacer le 4 juillet par ce nouveau jour, qui se concentrera inévitablement sur les moments les plus sombres de l’Amérique. – Matt Rosendale (@RepRosendale) 16 juin 2021

Nous ne sommes pas parfaits en tant que pays, mais nous sommes une grande nation, moralement, économiquement, culturellement et à bien d’autres égards. Je ne soutiendrai jamais les efforts visant à détruire cet héritage et à le remplacer par la haine de soi. – Matt Rosendale (@RepRosendale) 16 juin 2021

Je ne peux pas dire que je ne suis pas d’accord avec Rosendale ici. L’histoire de notre pays, l’esclavage, la guerre civile et le mouvement des droits civiques est important à connaître et à comprendre. Mais ce sont des choses du passé et non de cette génération. La création de plus de jours fériés reconnaissant l’esclavage n’est rien de plus que les efforts de nos politiciens arnaqueurs de race pour racialiser et balkaniser davantage cette société, pour continuer à pousser le faux récit du CRT selon lequel les blancs sont des oppresseurs et les noirs sont des victimes.

C’est exactement pourquoi je ne l’aurais pas soutenu, tout comme Rosendale. Malheureusement, la plupart des républicains ont trop peur des attaques médiatiques pour avoir le courage de s’y opposer. Il n’y a eu aucune objection au Sénat et seuls 14 républicains à la Chambre ont voté contre.