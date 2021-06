Le républicain du Missouri détaille «l’intégrité extraordinaire» qu’il a vue lors de l’audit médico-légal de l’Arizona – The Right Scoop

Un républicain et candidat au Sénat américain dans le Missouri, Eric Greitens, s’est rendu à l’audit médico-légal de l’Arizona et a vu par lui-même à quel point le processus est solide et donne à Steve Bannon quelques détails pour expliquer ce qu’il appelle un « niveau extraordinaire d’intégrité et précision’:

Le point de Greitens en détaillant tout cela est que si les démocrates contestent les résultats de l’audit médico-légal, ils n’auront pas une jambe sur laquelle s’appuyer parce que tout est fait dans les règles avec une double et triple responsabilité. En fait, il compare la responsabilité que vous voyez dans ce processus de vérification comme celle que vous pourriez voir dans la réparation d’un réacteur nucléaire.

Greitens va même jusqu’à dire qu’il estime que cet audit est le plus transparent de l’histoire de notre république.

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les détails spécifiques qu’il présente, y compris comment tout est enregistré par plusieurs caméras.