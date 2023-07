Le républicain du Kentucky, Daniel Cameron, choisit un sénateur conservateur comme colistier dans la course au poste de gouverneur

FRANKFORT, Ky. (AP) – Le républicain Daniel Cameron a choisi le législateur de l’État Robby Mills comme colistier mercredi dans la course au poste de gouverneur du Kentucky, se tournant vers un conservateur inébranlable avec un bilan de législation pro-charbon et anti-transgenre qui s’inscrit dans sa campagne thèmes.

Cameron, le procureur général de l’État, a présenté Mills à la campagne lors d’une conférence de presse au siège du GOP de l’État.

En choisissant parmi un banc profond du GOP, Cameron a mis fin à des semaines de spéculations sur son choix de lieutenant-gouverneur depuis qu’il est devenu le candidat au poste de gouverneur de son parti en mai pour défier le gouverneur démocrate Andy Beshear. Cameron ajoute un sénateur d’État au ticket dont le curriculum vitae comprend la gestion de son entreprise familiale, l’éviction des titulaires démocrates et le parrainage de projets de loi populaires auprès des républicains.

Mills, 56 ans, représente un district de l’ouest du Kentucky – une région qui s’est fortement déplacée vers le GOP ces dernières années. La région tentaculaire est considérée par la campagne de Cameron comme cruciale pour sa stratégie visant à surmonter l’avantage attendu de Beshear dans les plus grandes villes de l’État. Mills a participé à l’élaboration d’une législation de secours après que des tornades ont dévasté des parties de l’ouest du Kentucky, y compris dans son district. Beshear était au premier plan après le passage de la tempête et a été largement félicité pour avoir mobilisé le soutien de l’État pour la région à la suite de ses conséquences.

La confrontation du Kentucky pour le gouverneur est l’une des campagnes les plus surveillées du pays cette année et pourrait donner un aperçu du sentiment des électeurs à l’approche des élections de 2024 pour déterminer le contrôle de la Maison Blanche et du Congrès. Beshear brigue un second mandat en novembre avec la lieutenante-gouverneure sortante Jacqueline Coleman comme colistière. L’expérience de Coleman en tant qu’enseignant et administrateur scolaire a renforcé le thème du gouverneur d’un programme axé sur l’éducation.

Pendant ce temps, Cameron s’est tourné vers un législateur qui partage sa philosophie résolument de droite. Il a fait l’éloge de Mills en tant que « conservateur fort » et « homme de foi » qui peut faire équipe avec lui pour promouvoir les priorités de la campagne du GOP. Cameron s’est concentré sur une multitude de problèmes sociaux, notamment l’avortement et les problèmes transgenres.

« En tant que procureur général, j’ai montré que je défendrai toujours les valeurs du Kentucky et j’ai trouvé la même conviction chez Robby Mills », a déclaré Cameron dans un communiqué.

Mills a été élu au Sénat du Kentucky en 2018, battant un démocrate sortant par moins de 500 voix. En 2022, Mills a été réélu avec 66% des voix. En 2016, il a évincé un titulaire démocrate pour un mandat à la Kentucky House. Avant cela, il a été commissaire municipal à Henderson.

La famille de Mills est propriétaire d’une entreprise régionale de nettoyage à sec depuis des décennies.

Il est surtout connu au sein de la législature en tant que président de la commission sénatoriale des gouvernements locaux et des États et parrain d’une multitude de projets de loi très médiatisés.

Mills a mené la lutte pour interdire aux filles et aux femmes transgenres de participer à des sports scolaires correspondant à leur identité de genre. Il a parrainé des projets de loi pour défendre l’industrie charbonnière de l’État et obliger les résidents du Kentucky à montrer une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement pour voter.

Beshear a ses propres liens profonds avec l’ouest du Kentucky. Son père, l’ancien gouverneur de deux mandats Steve Beshear, a grandi à Dawson Springs – une ville située dans le district du Sénat de Mills.

Bruce Schreiner, Associated Press