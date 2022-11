Le républicain du Dakota du Nord John Hoeven brigue un troisième mandat au Sénat

BISMARCK, ND (AP) – Le républicain John Hoeven fait face à un transfuge de son propre parti et à un démocrate légèrement financé mardi dans sa course pour un troisième mandat au Sénat américain du Dakota du Nord.

Rick Becker a perdu de justesse l’approbation du parti au profit de Hoeven en avril. Après avoir dit à l’origine qu’il ne se présenterait pas s’il n’obtenait pas l’approbation, le chirurgien plasticien de Bismarck qui a dirigé une faction d’extrême droite croissante du GOP dans le Dakota du Nord a décidé de se présenter en tant qu’indépendant.

Katrina Christiansen, professeur d’ingénierie à l’Université de Jamestown et nouvelle venue politique, est la candidate démocrate.

Hoeven, un ancien banquier qui a servi trois mandats en tant que gouverneur et a facilement remporté ses deux premiers mandats au Sénat, a largement surclassé ses adversaires. Les dépôts de la campagne fédérale au 3 novembre montrent que la campagne de Hoeven a levé plus de 4 millions de dollars, contre environ 550 000 $ pour Becker et environ 92 600 $ pour Christiansen.

Becker a tenté de retourner cette histoire et cet argent contre lui lors de la convention du parti, dépeignant Hoeven comme un politicien dépensier et gouvernemental qui avait perdu le contact avec sa base conservatrice.

Hoeven a répliqué en vantant son implication dans le développement économique du Dakota du Nord et en soulignant son opposition à la plupart des politiques du président Joe Biden. Hoeven a reçu un message vidéo de soutien de l’ancien président Donald Trump, qui reste populaire dans l’État.

Avant d’être élu pour la première fois au Sénat en 2010, Hoeven a été gouverneur du Dakota du Nord pendant une décennie et à la tête de la banque publique du Dakota du Nord pendant sept ans auparavant. L’ancien démocrate a changé de parti quatre ans avant de devenir gouverneur.

___

James Macpherson, Associated Press