Le républicain de l’Arizona perd son procès pour la course au procureur général

PHOENIX (AP) – Un juge a rejeté la contestation des résultats des élections par le républicain Abraham Hamadeh dans sa course contre le démocrate Kris Mayes pour le poste de procureur général de l’Arizona, concluant que Hamadeh n’avait pas prouvé les erreurs de décompte des voix qu’il avait alléguées.

La décision rendue vendredi par le juge de la Cour supérieure du comté de Mohave, Lee Jantzen, est intervenue après que l’avocat de Hamadeh, Tim La Sota, a reconnu que son client n’avait pas obtenu suffisamment de voix lors de son litige pour changer le résultat de la course. Mayes a obtenu 511 voix d’avance sur Hamadeh sur 2,5 millions lors de l’une des élections les plus serrées de l’histoire de l’État.

“Vous n’avez pas assumé le fardeau”, a déclaré Jantzen à La Sota peu de temps avant de statuer contre Hamadeh.

En vertu de la loi de l’Arizona, Hamadeh devait prouver non seulement que les responsables électoraux avaient commis une erreur, mais qu’il aurait gagné sans leur inconduite.

Dans son procès, il a allégué que des problèmes avec les imprimeurs du comté de Maricopa avaient conduit à une série de problèmes qui privaient les électeurs de leurs droits. Il allègue également que sa race a été affectée par une mauvaise manipulation des bulletins de vote qui ont été dupliqués ou jugés par des personnes parce qu’ils ne pouvaient pas être lus par des tabulateurs.

Dan Barr, un avocat représentant Mayes, a déclaré que Hamadeh n’avait pas présenté de preuves à l’appui de ses affirmations. “Qu’est-ce qu’on fait ici ?” Barr a demandé lors des plaidoiries. “Les gens ne peuvent pas déposer de plainte (sur les élections) sans faits.”

Et une audience devant le tribunal pour présenter les résultats des recomptages dans la course au poste de surintendant de l’État et à un siège législatif de l’État est prévue jeudi. Une audience similaire devrait avoir lieu la semaine prochaine pour la course du procureur général, bien qu’elle n’ait pas encore été programmée.

Un autre juge envisage la contestation par la républicaine Kari Lake de sa défaite face à la démocrate Katie Hobbs dans la course au poste de gouverneur.

Jacques Billeaud, The Associated Press