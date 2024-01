Le républicain de Floride évincé Christian Ziegler fait face à une accusation de voyeurisme vidéo : NPR

basculer la légende Phelan M. Ebenhack/AP

Phelan M. Ebenhack/AP

La police a innocenté vendredi le président déchu du Parti républicain de Floride des allégations de viol, mais a déclaré avoir demandé aux procureurs de l’accuser d’avoir enregistré illégalement une vidéo de la relation sexuelle qu’il a eue avec une connaissance.

Le département de police de Sarasota a déclaré dans un communiqué qu’un examen d’une vidéo sur téléphone portable réalisée par Christian Ziegler de la rencontre du 2 octobre 2023 a montré qu’elle était “probablement consensuelle”, ce qui rend impossible de l’accuser de viol. Cependant, a indiqué la police, la femme a déclaré qu’elle n’avait jamais consenti à ce qu’une vidéo soit enregistrée et qu’elle ignorait que cela s’était produit.

La police a déclaré avoir demandé vendredi au bureau du procureur du comté de Sarasota de porter plainte pour voyeurisme vidéo contre Ziegler, mais cela n’a pas encore été fait. Les procureurs n’ont pas immédiatement répondu à un appel téléphonique vendredi pour solliciter des commentaires. Selon la loi de Floride, le voyeurisme vidéo est un crime au troisième degré passible de cinq ans de prison.

Derek Byrd, l’avocat de Ziegler, a déclaré dans un communiqué que “depuis le premier jour, nous étions convaincus que M. Ziegler serait exonéré de ces allégations sans fondement”.

“Il a été tout à fait honnête, direct et a pleinement coopéré avec les forces de l’ordre à chaque étape de cette enquête”, a déclaré Byrd. « Même si nous sommes déçus que le département de police de Sarasota ait « renvoyé » la décision sur le reste de l’affaire au bureau du procureur de l’État, nous sommes fermement convaincus que le procureur de l’État ne poursuivra pas M. Ziegler pour quelque crime que ce soit.

Ziegler, 40 ans, avait précédemment admis avoir eu des relations sexuelles avec la femme, mais avait insisté sur le fait que c’était consensuel et avait reproché aux opposants politiques d’avoir fait du sensationnalisme sur la question. Les archives judiciaires montrent que sa femme, Bridget Ziegler, a déclaré aux détectives que les trois avaient eu des relations sexuelles une fois de plus il y a plus d’un an. La police a déclaré que Bridget Ziegler s’était retirée de la rencontre prévue, mais que son mari s’était rendu seul à l’appartement de l’accusateur.

Bridget Ziegler est également une éminente conservatrice qui a cofondé l’organisation Moms for Liberty et est également membre élue du conseil scolaire du comté de Sarasota. Elle a également été nommée par le gouverneur Ron DeSantis au conseil d’administration qui supervise désormais l’aménagement du territoire de Walt Disney World. DeSantis a fait adopter une loi l’année dernière dissolvant un conseil d’administration contrôlé par Disney après que la société s’est opposée à son projet de loi qui limite l’éducation sexuelle dans les écoles.

Le Parti républicain de Floride a évincé Ziegler plus tôt ce mois-ci alors que la police enquêtait sur l’accusation de viol portée contre lui. Le parti avait suspendu Ziegler le mois dernier et exigé sa démission, affirmant qu’il ne pouvait pas diriger efficacement au cours d’une année électorale critique avec les allégations qui tourbillonnaient autour de lui. DeSantis, les sénateurs américains Marco Rubio et Rick Scott, ainsi que d’autres dirigeants républicains, avaient également appelé Ziegler à se retirer.

Il n’était pas immédiatement clair ce que la conclusion de l’enquête pour viol signifierait pour l’avenir de Ziegler au sein du Parti républicain de Floride. Evan Power, qui était vice-président du GOP de l’État, a déjà été choisi pour remplacer Ziegler.

Plus tôt, la détective de la police de Sarasota, Angela Cox, a déclaré dans des affidavits de mandat de perquisition que les enquêteurs recherchaient des courriels, des photos, des vidéos, des contacts et d’autres informations sur le téléphone portable et le compte Google de Ziegler dans le cadre de leur enquête sur l’accusation de la femme.

La femme a déclaré aux détectives qu’elle et Ziegler se connaissaient depuis plus de 20 ans. Elle a déclaré que le 2 octobre, elle avait accepté d’avoir des relations sexuelles avec Ziegler et sa femme, mais avait renoncé après avoir appris que la femme de Ziegler “ne pouvait pas venir”.

La femme a déclaré qu’un peu plus tard, elle avait quitté son appartement pour promener son chien et avait trouvé Ziegler debout dans le couloir. Elle dit qu’il l’a poussée à l’intérieur et l’a violée, selon les affidavits. Les enquêteurs affirment que la vidéo de sécurité du complexe d’appartements montre Ziegler entrant dans le bâtiment et sortant.

La sœur de la femme a dit à Cox que la femme l’avait appelée et lui avait dit qu’elle avait été violée. La femme a signalé le viol deux jours plus tard.

Fin octobre, après que Ziegler ait tenté de contacter la femme, la police lui a demandé d’échanger des conversations téléphoniques et textuelles surveillées avec lui. Selon les affidavits, il a insisté sur le fait qu’ils étaient amis et a suggéré à un moment donné qu’ils se rencontrent en personne.

« Bon sang non, pas après ce que tu m’as fait. Tu comprends que j’ai peur de toi ? elle lui a écrit.

Il a répondu qu’il devait y aller.

Lors d’un appel téléphonique, la femme a dit à Ziegler qu’il l’avait agressée sexuellement.

“Ce sont de grands mots, s’il vous plaît, ne le faites pas, non, je ne l’ai pas fait”, a-t-il répondu. “Tu m’as invité.”

Il lui a proposé une « aide financière » avant de se méfier du fait que leurs appels étaient enregistrés.

Lors d’un entretien le 2 novembre avec des détectives en présence de son avocat, Ziegler a déclaré que le rapport sexuel était consensuel et qu’il l’avait enregistré. Il a déclaré qu’il avait ensuite supprimé la vidéo, mais qu’après l’accusation, il l’avait récupérée et téléchargée sur Google.