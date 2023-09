Le républicain Dave McCormick se lance dans la course critique au Sénat de Pennsylvanie

L’homme d’affaires Dave McCormick a lancé jeudi sa campagne au Sénat à Pittsburgh, déclenchant très probablement une bataille cruciale avec le sénateur Bob Casey, démocrate de Pennsylvanie, qui pourrait déterminer le contrôle partisan de la chambre.

McCormick, qui a perdu sa précédente candidature au Sénat face au républicain Mehmet Oz par moins de 1 000 voix l’année dernière, entre dans la course avec un large soutien dans l’ensemble du spectre républicain en Pennsylvanie et semble prêt à se qualifier pour les primaires du parti.

« Nous ne pouvons pas perdre notre pays. Nous ne pouvons pas perdre notre culture », a déclaré McCormick. « Nous ne devons pas accepter le statu quo. Et j’ai un mot pour vous… c’est « leadership ». Nous avons besoin de leadership dans ce pays et dans ce Commonwealth pour nous faire avancer.

« C’est pourquoi j’annonce aujourd’hui ma candidature au Sénat des États-Unis », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il est tard, mais notre avenir est radieux. »

L’entrée de McCormick dans la course est une victoire significative pour les dirigeants du Parti républicain, qui ont travaillé pendant des mois non seulement pour recruter McCormick, mais aussi pour lui dégager le terrain.

« C’est évidemment un candidat qui a complètement uni la base », a déclaré un stratège républicain national, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter de la candidature. « Nous avons vu Doug Mastriano je l’ai soutenu l’autre jour, ce que personne ne pensait arriver dans un million d’années. Il a la base, il a l’establishment, il a tout l’appareil du parti républicain en Pennsylvanie rassemblé autour de lui. »

La Pennsylvanie accueille une fois de plus ce qui sera certainement l’un des concours sénatoriaux les plus compétitifs de 2024, avec McCormick et Casey en tête d’affiche d’une bataille dans l’un des États présidentiels les plus critiques.

McCormick – un diplômé de West Point qui a servi dans la 82e division aéroportée de l’armée, a combattu pendant la guerre du Golfe, a servi dans l’administration de l’ancien président George W. Bush et a dirigé le géant des fonds spéculatifs Bridgewater Associates – n’a pas réussi dans un recomptage contre Oz, a approuvé un médecin célèbre. par l’ancien président Donald Trump, après les primaires de l’année dernière.

Lors d’un rassemblement qui l’a précédé, Trump a promu Oz et a qualifié McCormick de « républicain libéral de Wall Street » qui était plus aligné sur le sénateur sortant Pat Toomey, R-Pa., et sa marque de politique républicaine que sur le projet « Make America » de Trump. Faction « Great Again ».

Oz a perdu à l’automne contre le démocrate John Fetterman par 5 points.

Les liens limités d’Oz avec l’État étaient au cœur de cette campagne ; Fetterman et ses alliés l’ont dépeint comme un bagarreur du New Jersey qui, encouragé par Trump, pensait pouvoir conquérir un siège clé au Sénat dans un État dont il avait une connaissance limitée.

Comme Oz, une résidence hors de l’État pourrait poser un problème pour McCormick, bien que ses liens avec l’État soient beaucoup plus étendus que ceux d’Oz. Til a rapporté Associated Press que McCormick, qui possède une maison à Pittsburgh et est originaire de la région, semble vivre dans le Connecticut, selon les annonces immobilières, les archives publiques et les vidéos d’entretiens récents.

Un porte-parole de McCormick, répondant à l’AP, a souligné les liens étendus de McCormick avec l’État. (Fetterman, qui a martelé Oz pour ses liens avec l’extérieur de l’État l’année dernière, moqué McCormick en réponse au rapport de l’AP.) Lors d’un appel téléphonique avec des journalistes, un stratège de campagne a déclaré que McCormick « aborderait » ces préoccupations « de front et directement ».

Mais les Républicains sont ravis que McCormick semble avoir unifié le parti en Pennsylvanie après la rude bataille des primaires de l’année dernière. Mastriano, le sénateur d’extrême droite qui a perdu sa course au poste de gouverneur l’automne dernier à deux chiffres, annoncé cette semaine, il soutient McCormick après avoir lui-même voté pour une candidature au Sénat cette année. Et le stratège de campagne a déclaré que McCormick entrerait dans la course avec le soutien de tous les membres républicains de la délégation du Congrès de Pennsylvanie.

« Dave McCormick a fait un travail remarquable en unifiant la base en Pennsylvanie », a déclaré le sénateur Steve Daines du Montana, président du Comité sénatorial républicain national, dans un communiqué. » Diplômé de West Point, vétéran de combat et créateur d’emplois en Pennsylvanie, Dave est exactement le type de candidat qui peut remporter à la fois une élection primaire et une élection générale dans l’un des États les plus compétitifs du pays. C’est une excellente nouvelle que Dave intensifie ses efforts. pour servir à nouveau notre pays.

Parallèlement à l’annonce de McCormick, le NRSC a lancé un diffusion de publicité numérique Caseysoulignant comment il envisage de l’attaquer.

Casey sera difficile à éliminer pour les Républicains, après avoir chacun gagné de ses trois prEvionous les courses pour le Sénat par 9 à 17 points. Son père, Bob Casey Sr., était le 42e gouverneur de l’État.

Alors que la fortune de Casey sera liée à celle du président Joe Biden en tête de liste, la position forte de Trump dans la primaire du GOP signifie que la fortune des deux candidats en Pennsylvanie sera étroitement liée. Le stratège de campagne ne pensait pas que Trump ferait tomber McCormick.

« Tous nos électeurs ne seront pas des électeurs de Trump », a déclaré cette personne. « Mais nous sommes convaincus que quel que soit le candidat du GOP [will] gagner la Pennsylvanie ou en être très proche, ce qui nous donne une excellente position pour gagner. »

Mais pour l’instant, les dirigeants républicains à Washington et à Harrisburg célèbrent l’entrée de McCormick dans la course.

« Sa capacité à unir à la fois la base et l’establishment est extrêmement impressionnante », a déclaré le stratège républicain national. « Tout le monde est d’accord. Au fond, c’est l’un des seuls Etats du pays où tout le monde s’accorde sur le fait qu’il est le meilleur candidat. »