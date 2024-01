Le républicain Dave McCormick abrogerait le projet de loi bipartite sur les infrastructures

Dave McCormick, un riche ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et principal candidat républicain au Sénat de Pennsylvanie, voterait pour abroger le projet de loi bipartite sur les infrastructures du président Joe Biden, a-t-il déclaré lors d’une émission de radio pro-Trump à la mi-novembre.

Lors de l’apparition de McCormick dans « The Spectacle John Fredericks», Fredericks a demandé à McCormick comment il « tiendrait fermement à réduire les dépenses » une fois au Sénat.

« La première chose que vous faites avec une majorité au Sénat, une majorité à la Chambre et un président républicain à la Maison Blanche, c’est d’annuler tous ces projets de loi Biden incroyables et coûteux – le projet de loi sur les infrastructures, le Build Back Better – tout ça, c’est cet argent qui est à l’origine de cette énorme hausse de l’inflation », a répondu McCormick.

McCormick, qui n’a pas réussi à remporter la nomination du GOP au Sénat en 2022, espère renverser le sénateur Bob Casey (démocrate de Pennsylvanie) en novembre. Une victoire de McCormick pourrait pratiquement garantir une prise de contrôle républicaine du Sénat américain au cours d’un cycle où les démocrates jouent la défense sur une carte difficile.

Image ouverte modale McCormick, à droite, et son épouse, Dina Powell McCormick, assistent à un gala à Manhattan en juin 2023. La position de McCormick sur les infrastructures le place à droite de 19 républicains du Sénat. Sylvain Gaboury/Getty Images

Mais l’opposition de McCormick au projet de loi sur les infrastructures – et sa promesse de l’abroger – l’expose aux attaques politiques des démocrates, qui risquent de le présenter comme un conservateur pur et dur en décalage avec les électeurs d’un État de champ de bataille violet. (Contrairement à l’affirmation de McCormick, Build Back Better n’est pas devenu une loi ; un projet de loi considérablement réduit, l’Inflation Reduction Act, l’a fait.)

Le projet de loi sur les infrastructures a été adopté par le Congrès en août 2021 avec le soutien de 19 sénateurs républicains et 13 membres républicains de la Chambredont le représentant Brian Fitzpatrick, originaire de la banlieue de Philadelphie.

“Le sénateur Casey s’est battu pour garantir que la loi bipartite sur les infrastructures créera des milliers d’emplois bien rémunérés en Pennsylvanie pour les années à venir”, a déclaré Maddy McDaniel, porte-parole du Parti démocrate de Pennsylvanie. “Pendant ce temps, la mission du tueur à gages professionnel David McCormick est de supprimer tous les emplois dans le Commonwealth, du licenciement à l’externalisation des emplois américains et maintenant en abrogeant la loi sur les infrastructures.”

La campagne de McCormick a défendu la position du candidat, citant une Kimberly Strassel chronique dans le Wall Street Journal cela dit, moins d’un quart des dépenses du projet de loi ont été consacrées aux infrastructures traditionnelles telles que les routes, les ponts, les tunnels et les voies navigables.

“Alors que les infrastructures de Pennsylvanie ont besoin d’être améliorées, 77 % du soi-disant projet de loi sur les infrastructures que Bob Casey a approuvé sans discussion a servi à financer les ridicules projets climatiques des démocrates plutôt que les infrastructures réelles de nos communautés”, a déclaré Elizabeth Gregory, porte-parole de McCormick. campagne, a déclaré dans un communiqué. « À une époque d’inflation historique, Joe Biden et Casey ont alourdi le fardeau financier des contribuables, laissant une fois de plus tomber les citoyens de Pennsylvanie. »

L’éditorial de Strassel dans le Journal est basé sur une Analyse de juillet 2021 menée par le Centre pour un budget fédéral responsable, un groupe de réflexion centriste, qui a constaté que le projet de loi consacrait 110 milliards de dollars aux routes, aux ponts et aux grands projets de construction, et 17 milliards de dollars aux ports et aux voies navigables. Cela signifie que le projet de loi ne consacrerait que 127 milliards de dollars sur ses 548 milliards de nouvelles dépenses à des « éléments que la plupart des gens associent » au terme infrastructure, selon Strassel.

La version finale du projet de loi sur les infrastructures créée 566 milliards de dollars en nouvelles dépenses.

Mais même avec l’ancien total, les calculs de Strassel sont trompeurs. Strassel, McCormick et d’autres conservateurs s’opposent aux investissements du projet de loi dans les véhicules électriques, la résilience environnementale, les transports en commun et une infrastructure électrique plus verte.

Mais l’analyse originale du CRFB montre que le projet de loi prévoyait bien plus de dépenses d’infrastructures dites traditionnelles que ce que Strassel admet. Les principaux postes comprennent 66 milliards de dollars pour le fret et le transport ferroviaire de passagers (ces derniers, selon Strassel, n’étant utilisés que par un petit sous-ensemble de la population), 25 milliards de dollars pour les aéroports, 11 milliards de dollars pour améliorer la sécurité routière, 65 milliards de dollars pour étendre le service Internet à haut débit, et 55 milliards de dollars pour les infrastructures hydrauliques, comme la suppression des canalisations en plomb.