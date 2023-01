Le républicain controversé George Santos dit qu’il ne siégera pas aux comités de la Chambre – en direct

À partir de il y a 2h 09.08 HNE Quand il s’agit de Washington et des urgences, c’est fini avec l’ancien, place au nouveau. Les anciennes, bien sûr, sont les urgences nationales et de santé publique déclarées par Donald Trump pour lutter contre Covid-19 alors qu’il commençait sa propagation désastreuse à travers le pays en 2020. Les républicains étaient toujours mal à l’aise à l’idée de restreindre ce que les Américains pourraient faire dans le but d’arrêter la transmission du virus, et le House GOP présentera aujourd’hui deux projets de loi qui mettrait fin aux urgences. Mais la Maison Blanche de Biden a coupé le souffle de ses voiles en annonçant ils prévoient de laisser les deux expirer le 11 mai, tout en avertissant qu’une résiliation soudaine pourrait affecter négativement tout, de la sécurité des frontières à l’assurance maladie. Peu importe comment ou quand ces urgences se terminent, nous en ferons peut-être bientôt déclarer une autre. Biden est un partisan du droit à l’avortement et Rapports Axios que son secrétaire du département de la santé et des services sociaux Xavier Becerra envisage d’annoncer une urgence de santé publique visant à garantir que les Américains puissent continuer à se faire avorter, même après que la Cour suprême a autorisé les États à interdire complètement la procédure l’année dernière. Une telle déclaration pourrait garantir que les personnes puissent recevoir des médicaments abortifs où qu’elles se trouvent, mais ne pourraient pas attendre devant un tribunal.



il y a 13 mois 10h39 HNE Si George Santos devait démissionner, la personne qui a le plus à perdre pourrait être le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, qui n’a qu’une marge de contrôle de quatre voix dans la chambre. Voici ce qu’il avait à dire sur la décision de Santos de se retirer du travail du comité, selon Politico : Interrogé le président McCarthy sur la décision de Santos. Il a déclaré aux journalistes: “J’ai rencontré George Santos hier et je pense que c’était une décision appropriée jusqu’à ce qu’il puisse tout clarifier. Il est en dehors des comités en ce moment… Nous avons eu une discussion et il m’a demandé s’il pouvait faire ça… » — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) 31 janvier 2023 Marc Molinarol’un des républicains de New York qui a appelé Santos à la démission, a eu des mots plus forts : Le représentant de première année Marc Molinaro (R-NY) me dit re. Décision du comité Santos : “La décision de ne pas siéger à des comités est dans son intérêt et dans le nôtre.” Ajoute: «Comme je l’ai dit, je pense qu’il devrait démissionner et se concentrer sur sa défense. Mais saluez cette décision. — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) 31 janvier 2023 Mais qu’est-ce que Santos avait à dire? Pas beaucoup: Quand j’ai demandé à Santos s’il quittait ses comités, il a d’abord répondu : “Je suis désolé ?” Et puis quand je me suis répété, il a dit : “Je ne sais pas.” C’était juste après qu’il ait quitté la salle de réunion fermée de la conférence House GOP — Olivia Beavers (@Olivia_Beavers) 31 janvier 2023

il y a 32 mois 10h20 HNE George Santos ne peut siéger à aucun comité, mais il a insisté sur le fait qu’il ne démissionnerait pas de la Chambre. Ce n’est pas une position populaire chez nous. Une enquête Newsday / Siena College des électeurs de son district de New York trouve que 78 % pensent qu’il devrait démissionner et 83 % le voient défavorablement. Parmi ceux qui réclament sa démission figurent 71 % des républicains interrogés et 72 % des indépendants. Peut-être le plus inquiétant pour les espoirs du GOP de conserver son siège s’il démissionnait, les gens qui ont voté pour Santos disent, par une marge de deux contre un, qu’ils n’auraient pas soutenu Santos s’ils savaient qu’il était un menteur. En ce qui concerne le haut-parleur de la Chambre Kévin McCarthyde permettre à Santos de siéger à des comités, 71 % disent que c’était une erreur.



il y a 50 m 10.02 HNE George Santos dit qu’il ne siégera pas aux comités de la Chambre Georges Santosle républicain de la Chambre récemment élu qui a admis avoir menti à plusieurs reprises lors de sa campagne électorale, a déclaré qu’il ne siégerait pas aux comités, rapporte Punchbowl News : 🚨BREAKING – GEORGE SANTOS dit aux républicains de la Chambre qu’il se récusera de siéger aux comités. Vient de se passer lors d’une réunion à huis clos du GOP. —Jake Sherman (@JakeSherman) 31 janvier 2023 Santos a été appelé à démissionner pour ses nombreux mensonges, mais a déclaré qu’il ne le ferait pas. Locataire de maison Kévin McCarthy a refusé d’appeler à l’éviction de Santos, affirmant à la place que les législateurs de New York seraient autorisés à siéger à des comités tout en le renvoyant également à des procédures d’éthique. Santos devait siéger à des comités traitant des petites entreprises et de la science et de la technologie.



il y a 1h 09h49 HNE Certains iraient jusqu’à dire que la violence policière est une urgence de santé publique, et à ce sujet, Adam Gabbatt et Edwin Rios du Guardian rapportent qu’un septième policier de Memphis a été retiré des rues à la suite de la mort de Tire Nichols : Deux autres policiers de Memphis ont été sanctionnés et trois secouristes licenciés en lien avec la mort de Tire Nichols, ont annoncé lundi des responsables. Cela porte à sept le nombre total d’officiers qui ont été sanctionnés, y compris les cinq officiers noirs qui ont été licenciés et inculpés la semaine dernière de meurtre au deuxième degré et d’autres infractions dans le passage à tabac de Nichols et la mort du 10 janvier. L’officier Preston Hemphill, qui est blanc, a été relevé de ses fonctions et mis en congé administratif, a déclaré lundi la major de la police de Memphis, Karen Rudolph, selon plusieurs informations. Plus tard dans la journée, il a déclaré qu’un autre officier avait également été relevé, mais sans nommer la personne ni préciser quel rôle elle avait joué dans l’incident. Mort de Tire Nichols : sept policiers ont été relevés de leurs fonctions, confirme la police Lire la suite



il y a 1h 09h31 HNE Alors que l’Amérique s’attaque aux conséquences de la fin de Roe v Wade, Gloria Oladipo du Guardian rapporte que les experts préviennent que l’accès aux soins de santé génésique se fera sentir dans les cabinets médicaux et les salles d’urgence à l’échelle nationale : Les meilleurs médecins aux États-Unis avertissent que les chirurgiens devraient être prêts à traiter davantage de patients présentant des complications d’avortements autogérés et de grossesses forcées après le renversement de Roe v Wade. Dans un récent article d’opinion publié dans le BMJ, 17 experts de centres médicaux et d’universités, dont l’Université de Chicago, Duke Medicine et l’Université de Pennsylvanie, ont exhorté les chirurgiens à se préparer à traiter les conséquences médicales liées à l’incapacité d’une personne à accéder à un avortement. “A la suite de la décision Dobbs contre Jackson Women’s Health de la Cour suprême, les chirurgiens de soins aigus sont confrontés à une probabilité accrue de voir des patientes présentant des complications à la fois d’avortements autogérés et de grossesses forcées dans des zones mal desservies de soins de reproduction et de maternité à travers les États-Unis”, lire l’éditorial. L’affaire Dobbs contre Jackson a éliminé les droits à l’avortement à l’échelle nationale établis par Roe contre Wade en 1972. Alors que de nombreux États offrent toujours l’accès à l’avortement, de nombreux autres interdisent désormais généralement l’interruption de grossesse. Les médecins ont noté que les avortements autogérés avec des pilules telles que la mifépristone sont extrêmement sûrs et utilisés dans tout le pays pour faciliter l’accès aux services d’avortement. Augmentation des complications des avortements à risque probablement après Roe, préviennent les médecins Lire la suite

