Le républicain Christopher Partain, candidat pour le district 20 du Sénat de Caroline du Nord, répond à nos questions

Pour aider à informer les électeurs sur l’élection du 5 novembre 2024, ce questionnaire destiné aux candidats peut être republié par les publications locales de Caroline du Nord sans aucun frais. Veuillez considérer s’abonner à The News & Observer pour aider à rendre cette couverture possible.

Nom: Christophe Partain

District/siège : Sénat District 20

Comté ou comtés représentés : Chatham, Durham

Parti politique : Républicain

Âge au 5 novembre 2024 : 50

Site de la campagne : cpfornc.com

Profession actuelle : Vice-président à l’administration

Expérience professionnelle : Je suis devenu pompier volontaire dans le comté de Cabarrus alors que j’étais au lycée et j’ai fait la transition vers une carrière dans les forces de l’ordre, devenant sergent en trois ans de service. En 2005, je suis entré dans le secteur des transports et j’ai occupé divers postes dans cette industrie, gérant des budgets de plusieurs millions de dollars tout en maintenant des pratiques commerciales rentables dans le secteur privé qui, je crois, peuvent également s’appliquer au secteur public.

Éducation: Lee University – Cleveland, Tennessee, deux ans, je n’ai pas terminé mon diplôme universitaire.

Veuillez énumérer toute implication gouvernementale ou civique notable. Ancien pompier volontaire et agent des forces de l’ordre en Caroline du Nord.

Quelle serait votre priorité si vous êtes élu ?

Financement de l’éducation des enseignants et du personnel de soutien. Je me suis engagé, si j’étais élu, à introduire une législation visant à éliminer l’impôt sur le revenu de l’État pour les éducateurs publics de la maternelle à la 12e année et le personnel de soutien, ce qui représenterait une augmentation immédiate de 4,5 % du salaire net. Ce n’est que le début d’un processus visant à corriger nos lacunes en matière de rémunération des éducateurs et à faire de la Caroline du Nord un État compétitif en matière de financement de l’éducation sans augmenter le fardeau fiscal de nos résidents.

En pourcentage, quelles augmentations les fonctionnaires, le personnel scolaire et les enseignants devraient-ils recevoir dans le prochain budget de l’État ?

Il ne s’agit pas d’une question de pourcentage car je pense que les échelles salariales de nos employés de l’État ne sont pas représentatives des domaines sélectionnés par nos travailleurs. Je suis un fervent partisan de l’augmentation des salaires des enseignants et du personnel de soutien afin de mieux s’aligner sur notre norme économique actuelle et spécifique à nos travailleurs de l’éducation, ce qui peut nécessiter un pourcentage d’augmentation plus élevé par rapport aux autres employés de l’État.

Quelle législation soutiendriez-vous pour améliorer les transports, le logement ou les infrastructures du Triangle ? Veuillez être précis.

En tant que résident de la région du Triangle, je suis bien conscient des défis auxquels nos citoyens sont confrontés en matière de transport, de logement abordable et d’infrastructures. Spécifiquement à la législation visant à améliorer ces domaines, je pense que l’Assemblée générale du NC doit travailler en étroite collaboration avec les gouvernements locaux pour contribuer aux améliorations au niveau local. Je crois également que nous pouvons créer un conseil régional pour mieux répondre à ces besoins au-delà des limites des villes et des comtés, où l’impact sur nos citoyens aura un résultat positif dans toute notre région.

Pensez-vous que le législateur devrait financer environ 500 millions de dollars pour des bons d’études dans les écoles privées par le biais du programme Opportunity Scholarship ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

Oui, avec restriction. Aujourd’hui, ces fonds ne sont pas réglementés pour répondre aux mêmes exigences éducatives que celles que nous exigeons de notre système scolaire public local. Je crois que nous pouvons avoir des options d’écoles publiques et privées lorsque nous égalisons les règles du jeu et exigeons que tout bénéficiaire de l’argent des contribuables atteigne ou dépasse les paramètres éducatifs établis par l’Assemblée générale de NC en collaboration avec notre direction éducative.

Y a-t-il un point sur lequel vous n’êtes pas d’accord avec votre parti ? Quelle est votre position sur cette question ?

Je ne suis pas un politicien partisan. Je me présente parce que j’aime cet État et les gens que je peux potentiellement représenter. Je suis moins préoccupé par une position particulière de l’un ou l’autre parti que par la résolution des problèmes de notre système éducatif, la simplification de nos processus gouvernementaux et le retour de notre gouvernement aux personnes qu’il sert. Nous ne serons pas d’accord sur tout, mais je choisis de ne pas me faire des ennemis à cause de convictions partisanes.

