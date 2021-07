Le républicain anti-Trump Adam Kinzinger s’est moqué d’avoir pleuré lors de l’audience contre les émeutes du 6 janvier – RT USA News

Le républicain anti-Trump Adam Kinzinger a été moqué pour son témoignage en larmes dénonçant l’émeute pro-Trump sur Capitol Hill en janvier. Avec de telles installations hydrauliques exposées, il n’est probablement pas étonnant que Nancy Pelosi l’ait choisi pour sonder l’émeute.

Le représentant Kinzinger (R-Illinois) est l’un des deux seuls républicains siégeant au comité restreint du président de la Chambre Pelosi enquêtant sur l’émeute de Capitol Hill, après que Pelosi a expulsé deux républicains pro-Donald Trump du panel la semaine dernière, et le chef de la minorité Kevin McCarthy a retiré les GOPers restants en signe de protestation. Kinzinger, cependant, a défié McCarthy et accepté une place dans le panel, aux côtés de son compatriote anti-Trump Liz Cheney (R-Wyoming).





Pelosi insiste sur le comité du 6 janvier sur « le patriotisme, pas la partisanerie », alors que le sénateur du GOP dit que c’est « un avantage politique » pour les démocrates







Dans son discours d’ouverture au comité mardi, Kinzinger a invoqué ce que de nombreux observateurs ont appelé des larmes de crocodile.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’aujourd’hui soit aussi émouvant pour moi qu’il l’a été », s’étouffa-t-il en s’adressant aux officiers de police du Capitole présents. « Vous avez gagné. Vous avez tenu, les gars, « dit-il, avant de sangloter, « Les démocraties ne sont pas définies par nos mauvais jours. Nous sommes définis par la façon dont nous revenons de mauvais jours.

« Je ne m’attendais pas à ce qu’aujourd’hui soit aussi émouvant pour moi qu’il l’a été » – Adam Kinzinger s’effondre en félicitant les officiers pour le travail qu’ils ont accompli le 6 janvier pic.twitter.com/JrgPEK0h8P – Aaron Rupar (@atrupar) 27 juillet 2021

Le mauvais jour en question, le Congrès a été interrompu dans ses activités de certification de la victoire électorale de Joe Biden. Un décès ce jour-là a été définitivement lié aux émeutes : la mort par balle d’un partisan de Trump non armé par un officier de police du Capitole. Néanmoins, Kinzinger a insisté sur le fait que l’émeute était une menace bien plus grande pour les États-Unis que les émeutes de Black Lives Matter de 2020, qui ont fait environ deux douzaines de morts et entre 1 et 2 milliards de dollars de dommages matériels en seulement deux semaines.

« Pas une seule fois je n’ai eu l’impression que l’avenir de l’autonomie gouvernementale était menacé comme je l’ai fait le 6 janvier », dit Kinzinger. « Il y a une différence entre enfreindre la loi, voire rejeter l’état de droit, entre un crime, même des crimes graves, et un coup d’État.

Kinzinger a été écorché sur les réseaux sociaux pour sa performance. La candidate au Congrès Catalina Lauf, qui défie Kinzinger dans son district, décrit sa cascade en tant que « Rien que du théâtre politique. Comme tout le reste à Washington, DC.

Merci Adam Kinzinger d’avoir fait de cette audience une blague encore plus grosse qu’elle n’était censée l’être. – Le clairon de Columbia 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 27 juillet 2021

Kinzinger. Tu ne gagnes pas d’Oscar pour ça. Arrêtez-le. – Kyle Becker (@kylenabecker) 27 juillet 2021

Adam Kinzinger est une fraude pathétique. — thebradfordfile (@thebradfordfile) 27 juillet 2021

Adam Kinzinger pleure parce que la carrière politique de ce pathétique petit homme touche à sa fin. Bon débarras ! – Alex Bruesewitz (@alexbruesewitz) 27 juillet 2021

Peu de temps avant que Kinzinger ne tire sur les cordes sensibles du comité, Cheney a pris une voie différente, qualifiant l’environnement politique de droite qui a conduit à l’émeute de « un cancer sur notre République constitutionnelle, sapant la passation pacifique du pouvoir au cœur de notre système démocratique. »

Kinzinger et Cheney sont extrêmement peu susceptibles d’offrir une quelconque forme de recul contre la caractérisation par Pelosi de l’émeute comme un « insurrection. » Avec sept démocrates et deux républicains anti-Trump à bord, le comité semble conçu pour parvenir à une conclusion prédéterminée, que Pelosi a précisée plus tôt ce mois-ci lorsqu’elle a annoncé sa formation. Décrire le « causes profondes » de l’émeute, Pelosi nommé « suprématie blanche », « antisémitisme » et « Islamophobie » comme responsable. Le chef de la minorité McCarthy a décrit le comité comme un « faux, » et Kinzinger et Cheney comme « Républicains Pelosi ».

