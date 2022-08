Le représentant Wheeler organisera un événement virtuel sur la santé mentale des jeunes – Shaw Local

Le représentant adjoint du chef de la minorité de la maison Keith Wheeler, R-Oswego, s’associe à Bethany Brooks-Genenbacher, une travailleuse sociale clinicienne agréée, pour une conversation virtuelle sur la crise croissante de la santé mentale des jeunes et des stratégies pour aider les parents à soutenir leurs enfants. L’événement, “Commencer la conversation», aura lieu via webinaire à 18h30 le mardi 30 août.

“L’anxiété, la dépression et d’autres tensions socio-émotionnelles chez les enfants et les adolescents sont en augmentation”, a déclaré Wheeler dans un communiqué de presse. “Comme d’autres parents, notre famille a vu l’impact sur les enfants que nous connaissons et leurs amis. Notre événement virtuel apporte une perspective d’expert pour fournir des stratégies qui nous aideront en tant que parents à aider nos enfants après l’incohérence qu’ils ont vécue au cours des deux dernières années.

La pandémie de COVID-19 a exacerbé la crise préexistante de la santé mentale des jeunes, car les enfants ont été confrontés à des perturbations scolaires, à l’incertitude et à l’incohérence provoquant des traumatismes émotionnels qui peuvent ne pas être visibles. Pour «Starting the Conversation», Brooks-Genenbacher se joindra à Wheeler pour offrir des idées sur la façon d’identifier les récits et d’utiliser les techniques «parlez-moi» pour avoir des conversations significatives avec nos jeunes. Il y aura une séance de questions-réponses après la présentation.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur repkeithwheeler.com/event/youth-mental-health.