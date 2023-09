Le représentant Wexton a contribué à rendre la Virginie bleue. Les démocrates doivent désormais conserver son siège.

À bien des égards, le district que représente Wexton est emblématique des tendances politiques modernes en Virginie, un État diversifié qui est rapidement devenu bleu mais qui reste compétitif. Wexton a remporté le siège pour la première fois en 2018, le plaçant sous contrôle démocrate pour la première fois depuis 1980. Sa victoire faisait partie de la vague bleue cette année-là à travers le pays qui a commencé à faire pencher les zones suburbaines vers le Parti démocrate au début du mandat de Donald Trump. présidence. Ce faisant, elle a évincé la représentante républicaine Barbara Comstock, une alliée de l’ancien président George W. Bush qui est depuis devenue une critique virulente de Trump.

« La députée Wexton a rendu ces élections et gagner ce siège faciles », a déclaré Del. Suhas Subramanyam, candidat au Sénat de l’État dans un district chevauchant une partie du siège du Congrès de Wexton. Il a ajouté que les prochaines élections de novembre seront également une bonne indication pour la course à la présidentielle de 2024.

Wexton prend la parole lors de sa soirée électorale après avoir battu la représentante Barbara Comstock le 6 novembre 2018 à Dulles, en Virginie | Alex Brandon/AP Photo

Les élections législatives de l’État de Virginie cet automne seront probablement un baromètre pour de nombreux candidats afin d’évaluer la compétitivité du district.

« Nous avons des élections dans 49 jours », a déclaré lundi Avram Fechter, président du comité démocratique du comté de Loudoun. «Nous en saurons beaucoup plus sur ce district dans 49 jours qu’aujourd’hui, car nous avons tous les bureaux du comté de Loudoun sur le bulletin de vote, du conseil de surveillance au conseil scolaire, en passant par le shérif, tout ainsi que le reste du district. »

Plusieurs candidats au scrutin de novembre envisagent de se présenter, dont Subramanyam. Le procureur d’État Dan Helmer envisage également de se présenter au siège, selon une personne proche de sa pensée. Selon certaines rumeurs, les superviseurs du comté lorgneraient également sur le siège. Le procureur d’État David Reid envisage également de se présenter, selon une personne proche de sa pensée.

Mais le vif intérêt manifesté par un certain nombre de démocrates ne doit pas être perçu comme le fait que les démocrates le tiennent pour acquis.

Il est indéniable que celui qui occupera finalement le siège suivra un poids lourd politique de l’État. Wexton a remporté le district en grande partie suburbain avec 53 % des voix en 2022. Elle était également considérée comme l’une des principales candidates au poste de gouverneur démocrate en 2025, aux côtés de ses collègues représentantes démocrates Abigail Spanberger et Jennifer McClellan.

Mais même si Biden a remporté facilement le district, à quelques kilomètres de Washington DC, cela a pris une nouvelle importance alors que le parti républicain modifie son message pour tenter de reconquérir ces électeurs de banlieue qui ont commencé à se précipiter sous Trump.

Le 10e district de Virginie couvre tout le comté de Rappahannock, le comté de Fauquier et le désormais célèbre comté de Loudoun, qui est devenu une ligne de front dans les guerres culturelles scolaires. Le gouverneur Glenn Youngkin a remporté son élection en 2021, au moins en partie, en touchant les électeurs de cette communauté de banlieue diversifiée et en se présentant comme un genre différent de républicain dans le GOP post-Trump.

Un stratège de campagne du GOP a déclaré à POLITICO que Hung Cao, qui est actuellement candidat républicain au Sénat mais s’est présenté contre Wexton lors du dernier cycle, pourrait changer de course maintenant que le siège est ouvert. Cao n’a pas répondu à une demande de commentaire.

John Smith, du comité républicain du comté de Loudoun, a déclaré que les républicains n’ont pas encore indiqué qu’ils se lancent dans la course, soulignant la préoccupation de chacun concernant les élections à venir.

« Le Parti républicain ici en Virginie du Nord n’est plus le même qu’il y a quatre ans. Nous sommes différents », a déclaré Smith dans une interview. « Nous sommes beaucoup plus inclusifs. Nous tendons la main, [and] nous travaillons dur pour atteindre différentes communautés.