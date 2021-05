Le représentant Val Demings lancera une campagne pour le siège du sénateur du GOP Marco Rubio

Graeme Jennings | Piscine via Reuters

La membre du Congrès Val Demings, (D-FL), prend la parole lors d’une audition de la sous-commission judiciaire de la Chambre sur le droit antitrust, commercial et administratif sur les « plates-formes en ligne et le pouvoir de marché », dans le bâtiment de bureaux Rayburn House sur Capitol Hill, à Washington, le 29 juillet , 2020.

« Val est un candidat impressionnant et redoutable dont l’entrée potentielle rendrait la course contre Rubio très compétitive », a déclaré la source démocrate.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

Politico, qui a annoncé pour la première fois les plans de Demings, a déclaré que le démocrate avait encore un peu de marge de manœuvre pour changer de cap, mais prévoyait de prendre sa décision finale sur la course dès le mois prochain.

Au cours du cycle électoral de 2020, Demings était considéré comme l’un des principaux candidats sur la liste des candidats potentiels à la vice-présidence de Joe Biden, alors candidat.

Désormais membre du Congrès pour un troisième mandat, Demings, 64 ans, a été la première femme noire à servir un chef de police à Orlando, en Floride. Elle avait également occupé un rôle de premier plan en tant que responsable de la destitution démocrate dans le procès au Sénat après la première destitution de l’ancien président Donald Trump à la Chambre fin 2019.

Trump a été acquitté au Sénat tenu par le GOP sur les articles d’abus de pouvoir et d’obstruction au Congrès. Biden a finalement choisi l’ancien sénateur californien Kamala Harris comme vice-président.

Rubio, 49 ans, a déjà annoncé il envisage de briguer un troisième mandat au Sénat en 2022. Les analystes politiques disent actuellement son siège restera probablement entre les mains des républicains.

La Floride, longtemps un champ de bataille crucial dans les élections présidentielles, est devenue ces dernières années un bastion républicain. L’État compte actuellement deux sénateurs républicains et un gouverneur républicain, et il a préféré Trump à Biden lors de la course de 2020.