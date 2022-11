Le représentant vaincu de l’Arizona, Tom O’Halleran, réfléchit à l’élection

PHOENIX (AP) – Son district à tendance démocrate a été reconfiguré en un district fortement républicain, le représentant américain Tom O’Halleran aurait pu prendre sa retraite et céder le district tentaculaire de l’Arizona qu’il était pratiquement certain de perdre au profit du républicain qui a remporté la victoire de mardi. élection. Il ne l’a pas fait.

“Ce n’est pas qui je suis”, a déclaré vendredi le démocrate à trois mandats depuis son domicile de Sedona. “J’aurais pu dire non. Je sentais que nous devions essayer de le défendre en raison des besoins non seulement de l’État mais du pays. Parfois vous en gagnez, parfois vous en perdez. Au moins, vous entrez dans le jeu.

O’Halleran était le titulaire le plus vulnérable de la délégation de neuf membres du Congrès de l’Arizona et a perdu contre l’homme d’affaires et ancien Navy Seal Eli Crane, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump. L’Associated Press a appelé la course tard jeudi après le décompte des votes supplémentaires.

Crane a misé sur le redécoupage, ce qui a facilité l’élimination d’O’Halleran. Sa victoire aide les républicains alors qu’ils envisagent de prendre le contrôle de la Chambre des États-Unis alors que davantage de votes sont comptés à partir de l’élection qui s’est terminée mardi.

Trois autres districts de l’Arizona restent trop tôt pour appeler, avec le représentant démocrate Greg Stanton et le représentant républicain David Schweikert essayant de conserver leurs sièges dans la région de Phoenix contre les challengers et le républicain Juan Ciscomani et la démocrate Kirsten Engel bloqués dans une course serrée pour un district du sud-est de l’Arizona maintenant détenu par la représentante démocrate à la retraite Ann Kirkpatrick. Les cinq autres sièges de l’Arizona étaient occupés par des titulaires qui n’ont rencontré que peu ou pas d’opposition.

Crane représentera désormais le vaste 2e district du Congrès, qui couvre une grande partie du nord-est de l’Arizona et plonge vers le sud jusqu’à la banlieue nord de Tucson. Le redécoupage en a fait un qui favorise fortement le GOP en dessinant dans la région de Prescott.

Crane n’a pas renvoyé de messages demandant une entrevue, mais sa campagne a publié une déclaration dans laquelle il a remercié sa femme, Jen, et ses deux filles, et a déclaré qu’il était fier de la campagne, des bénévoles et du personnel.

“Au Congrès, je n’oublierai jamais qui je sers ni pourquoi les gens m’ont envoyé pour les représenter”, a déclaré le communiqué de Crane. “Je serai toujours ta voix.”

Il a déclaré que sa victoire était un message du mouvement “America First” poussé par Trump.

“Maintenant commence le vrai travail de remise sur les rails du pays que nous aimons”, a-t-il écrit.

O’Halleran a remporté les élections pour la première fois en 2016 et s’est appuyé sur son record de vote modéré, son identité de nom et son travail constant dans tout le district qui comprend la nation Navajo pour conserver le siège. Mais le redécoupage l’a rendu pratiquement impossible à gagner, ce qu’il a parfaitement compris.

“De toute évidence, l’enregistrement n’était pas là où il fallait”, a-t-il déclaré à l’AP. «Mais j’ai aussi senti que si nous pouvions faire passer notre message aux gens que notre pays est trop grand pour nous permettre d’être déchirés, cela valait la peine d’aller de l’avant.

“Et j’y crois toujours”, a-t-il poursuivi. « Je pense que nous devons trouver un terrain d’entente. Et vous ne pouvez pas le trouver en vous enfuyant et en disant : « Oh, c’est tout simplement trop difficile. Vous ne le trouverez qu’en y travaillant.

O’Halleran a déclaré qu’il passerait ses deux derniers mois au Congrès à continuer de travailler sur des questions proches de l’Arizona, comme l’eau, les forêts de l’État et la sécurité des frontières. Et il a dit que son dernier discours au sol porterait sur la nation et la nécessité de se réunir.

“Nous devons être capables de surmonter ce que les gens disent par cœur, que ce soit véridique ou non, et commencer à travailler sur le fait que nous sommes voisins, nous sommes américains”, a-t-il déclaré. “Et nous avons la responsabilité d’écouter la discussion factuelle et d’essayer de trouver un terrain de compromis basé sur les faits.”

Bob Christie, l’Associated Press