Le représentant Tim Ryan et l’auteur JD Vance organisent un débat au Sénat américain dans l’Ohio

COLUMBUS, Ohio (AP) – Le représentant démocrate américain Tim Ryan et le républicain JD Vance se rencontrent lundi à Cleveland pour le premier des deux débats prévus dans leur course étroitement surveillée pour le siège ouvert du Sénat américain de l’Ohio.

Ryan, un membre du Congrès de 10 mandats de la région des cols bleus de Youngstown, et Vance, un capital-risqueur et auteur de “Hillbilly Elegy”, un mémoire de son éducation dans les Appalaches de l’Ohio et du Kentucky, se disputent le siège occupé par le GOP Sen à la retraite Rob Portman.

Les démocrates considèrent la course du 8 novembre comme l’une de leurs meilleures chances à l’échelle nationale de renverser un siège. Ryan a considérablement surclassé Vance dans un État de plus en plus républicain qui a voté deux fois pour Donald Trump à la présidence.

Ryan a terminé la dernière période de collecte de fonds qui s’est terminée le 30 juin avec 3,6 millions de dollars en banque, contre 630 000 $ pour Vance. La semaine dernière, la campagne Ryan a rapporté avoir levé 17,2 millions de dollars entre le 1er juillet et la fin septembre. Vance, qui a reçu l’aide dans la primaire de l’investisseur technologique milliardaire Peter Thiel, n’a pas communiqué ses derniers totaux.

L’approbation de dernière minute de l’ancien président Donald Trump dans la primaire républicaine combative a permis à Vance de remporter une victoire en mai au milieu d’un terrain bondé, qui comprenait un ancien président du Parti républicain et un ancien trésorier de l’État.

Vance et Ryan ont tous deux fait appel aux modérés et aux membres du parti opposé dans leurs discours de victoire. Ryan a parfois cherché à se distancier du président Joe Biden, notamment en s’exprimant contre sa récente proposition de remise de prêt étudiant – bien que Vance soit susceptible de lier les deux lors du débat de lundi.

Pendant ce temps, Vance embrasse maintenant et a fait campagne avec Trump, bien qu’il ait fustigé le président de l’époque en 2016. Ces déclarations antérieures ont incité certains républicains de l’Ohio à essayer de dissuader Trump de son approbation.

Julie Carr Smyth, Associated Press