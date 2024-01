Le représentant Tenney nomme Trump pour le prix Nobel de la paix pour les accords « historiques » d’Abraham

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu De plus, bénéficiez d’un accès illimité à des milliers d’articles, de vidéos et bien plus encore avec votre compte gratuit ! S’il vous plaît, mettez une adresse email valide. En saisissant votre adresse e-mail, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. Pour accéder au contenu, vérifiez votre courrier électronique et suivez les instructions fournies.

PREMIER SUR FOX : Quelques jours seulement après que trois soldats américains ont été tués par des mandataires iraniens, la représentante Claudia Tenney, RN.Y., a nommé l’ancien président Trump pour le prix Nobel de la paix, citant son traité « historique » des accords d’Abraham.

“Donald Trump a joué un rôle déterminant dans la facilitation des premiers nouveaux accords de paix au Moyen-Orient depuis près de 30 ans”, a déclaré Tenney à Fox News Digital dans un communiqué.. “Pendant des décennies, les bureaucrates, les “professionnels” de la politique étrangère et les organisations internationales ont insisté sur le fait que de nouveaux accords de paix au Moyen-Orient étaient impossibles sans une résolution du conflit israélo-palestinien. Le président Trump a prouvé que c’était faux.”

Le prix Nobel de la paix a reconnu l’accord de paix entre Israël et l’Égypte en 1978 ainsi que les accords d’Oslo en 1994. Cependant, le rôle de Trump dans la négociation d’un accord entre Israël et quatre de ses voisins arabes visant à normaliser les relations diplomatiques et diplomatiques n’a pas été reconnu. relations économiques entre les nations, a noté Tenney.

« Les vaillants efforts déployés par le président Trump pour créer les accords d’Abraham étaient sans précédent et continuent de ne pas être reconnus par le comité du prix Nobel de la paix, ce qui souligne la nécessité de sa nomination aujourd’hui. Aujourd’hui plus que jamais, alors que le faible leadership de Joe Biden sur la scène internationale menace “Pour la sûreté et la sécurité de notre pays, nous devons reconnaître Trump pour son leadership fort et ses efforts pour parvenir à la paix mondiale. Je suis honoré de nommer aujourd’hui l’ancien président Donald Trump et j’ai hâte qu’il reçoive la reconnaissance qu’il mérite”, a déclaré Tenney.

Trump – l’actuel favori pour la présidentielle républicaine – a été nominé à plusieurs reprises pour l’accord de paix des accords d’Abraham, mais n’a pas reçu de prix au cours de sa présidence.

En 2020, Trump a été nommé pour la première fois par Christian Tybring-Gjedde, membre du Parlement norvégien, qui a salué ses efforts pour résoudre les conflits prolongés dans le monde.

Quelques mois plus tard, Laura Huhtasaari, eurodéputée et membre du parti de droite finlandais suédois, a écrit au comité Nobel pour proposer la candidature de Trump au prix 2021 « en reconnaissance de ses efforts pour mettre fin à l’ère des guerres sans fin et construire la paix ». en encourageant les parties en conflit au dialogue et aux négociations, ainsi qu’en soutenant la cohésion interne et la stabilité de son pays.

La nomination du Parti finlandais est intervenue après que Trump ait contribué à conclure un accord sur les relations économiques entre les deux pays. Serbie et Kosovo .

Trump a ensuite reçu une troisième nomination d’un groupe de législateurs australiens en septembre 2020.

“Ce qu’il a fait avec la doctrine Trump, c’est qu’il a décidé qu’il ne laisserait plus l’Amérique impliquée dans des guerres sans fin, des guerres qui n’aboutissent qu’au meurtre de milliers de jeunes Américains et à d’énormes dettes imposées à l’Amérique”, a déclaré le juriste australien David Flint. dit Sky News Australie à l’époque. “Il réduit la tendance de l’Amérique à s’impliquer dans toutes les guerres.”

TRUMP ET BIDEN S’ACCORDENT SUR UNE CHOSE À PROPOS DE LA PRIMAIRE RÉPUBLIQUE

Le prix Nobel de la paix sera annoncé en octobre.

Adam Shaw de Fox News a contribué à ce rapport.