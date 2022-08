Le représentant Steve Reick critique les remarques passées de son compatriote républicain Darren Bailey comparant l’avortement à l’Holocauste – Shaw Local

Le représentant d’État Steve Reick a critiqué mercredi son compatriote républicain Darren Bailey pour les remarques passées du candidat républicain au poste de gouverneur sur les réseaux sociaux dans lesquelles il a déclaré que l’avortement était pire que l’Holocauste.

Bailey a posté les commentaires sur Facebook il y a cinq ans, alors qu’il briguait une place à l’Assemblée générale de l’Illinois.

Dans le vidéo publiée en octobre 2017Bailey parlait Projet de loi interne 40, qui a élargi la couverture de l’avortement par le biais de l’assurance maladie publique et de Medicaid. Dans la vidéo, Bailey a qualifié l’avortement de “l’une des plus grandes atrocités de notre époque”.

“La tentative d’extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, cela ne se compare même pas à l’ombre de la vie qui a été perdue avec l’avortement depuis sa légalisation”, a-t-il déclaré dans la vidéo.

Reick, un républicain de Woodstock, a déclaré avoir visité le camp de concentration de Dachau, qui a été le premier camp construit par les nazis en 1933. Bien que ce ne soit pas l’une des plus grandes usines de la mort, a déclaré Reick, “cela ne laisse aucun doute quant à la l’ampleur de ce qu’était l’Holocauste.

“Darren Bailey a franchi une ligne, une ligne que vous ne franchissez tout simplement pas”, a déclaré Reick dans son communiqué de mercredi. “Une fois que vous l’avez vu, vous ne pouvez pas le voir.”

Le représentant d’État Steve Reick, R-Woodstock, prend la parole lors d’une conférence de presse sur cette photo d’archive. (Ryan Rayburn)

Dans une déclaration plus tôt cette semaine, Bailey a qualifié l’Holocauste de “tragédie humaine sans parallèle”. Il a ajouté qu’il n’essayait pas de diminuer l’Holocauste et sa “tache sur l’histoire”. Au contraire, il essayait de souligner combien de vies avaient été perdues à cause de l’avortement, a-t-il dit.

“Je soutiens et j’ai rencontré de nombreuses personnes de la communauté juive de l’Illinois et j’ai hâte de continuer à travailler avec elles pour faire de l’Illinois un endroit plus sûr et plus abordable pour tous.”

Reick, dans ses commentaires de mercredi, a pris le parti de Bailey contre l’avortement, qualifiant la politique de la question de cicatrice. Pourtant, il a repoussé les commentaires précédents de Bailey.

“Qu’il l’ait dit il y a 5 ans ou avant-hier n’est pas une excuse”, lit-on dans sa déclaration. « Il utilise le plus grand acte criminel de l’histoire de l’humanité pour marquer des points politiques. Je ne participerai pas à cela et je ne suivrai personne sur un chemin parsemé de ce type de rhétorique.

Avec Reick, plusieurs organisations et politiciens, dont la sénatrice démocrate de l’Illinois Tammy Duckworth, se sont prononcés contre les commentaires de Bailey.

Bailey, le candidat du GOP dans la course des gouverneurs de l’Illinois cette année, défie le gouverneur démocrate JB Pritzker en novembre.