Le représentant Shri Thanedar rompt ses liens avec les Socialistes démocrates d’Amérique

WASHINGTON — Le député Shri Thanedar, démocrate du Michigan, a annoncé mercredi qu’il renonçait à son adhésion aux Socialistes démocrates d’Amérique après que le groupe de gauche ait promu un rassemblement pro-palestinien un jour après l’attaque terroriste meurtrière du Hamas contre Israël.

Dans un communiqué, le député pour son premier mandat a cité ce qu’il a qualifié de « rassemblement haineux et antisémite à New York » qui a également été condamné par d’autres progressistes du Congrès.

« Après les attaques terroristes brutales contre Israël, qui ont inclus des meurtres, des viols et des enlèvements aveugles d’hommes, de femmes et d’enfants innocents, je ne peux plus m’associer à une organisation peu disposée à dénoncer le terrorisme sous toutes ses formes », a déclaré Thanedar dans un communiqué. son déclaration.

« Le rassemblement haineux et antisémite de dimanche à New York, promu par le NYC-DSA, rend impossible pour moi le maintien de mon affiliation », a-t-il ajouté. « Je me tiens aux côtés d’Israël et de son droit à se défendre. Il n’y a pas de place pour l’équivoque morale face au mal absolu comme nous l’avons vu du côté du Hamas. »

Un porte-parole des Socialistes démocrates d’Amérique n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mercredi soir.

Le groupe a contribué à élire certains des membres les plus progressistes du Congrès, notamment la représentante Alexandria Ocasio-Cortez. Le démocrate de New York fait partie de ceux qui ont condamné le rassemblement de dimanche.

« L’intolérance et l’insensibilité exprimées dimanche à Times Square étaient inacceptables et nuisibles en ce moment dévastateur », a déclaré Ocasio-Cortez dans un communiqué. déclaration partagé pour la première fois avec la filiale new-yorkaise de Politico lundi soir. « Cela ne parle pas non plus au nom des milliers de New-Yorkais qui sont capables de rejeter à la fois les horribles attaques du Hamas contre des civils innocents ainsi que les graves injustices et violences auxquelles les Palestiniens sont confrontés sous l’occupation. »

Le représentant Jamaal Bowman, un autre démocrate de New York, a également réprimandé les participants au rassemblement, déclarant sur X : « Je suis choqué et dégoûté par le rassemblement organisé ici à New York ce week-end célébrant la mort ou les attaques contre des civils et montrant des croix gammées. ceci dans les termes les plus forts possibles. Nous devons procéder sur la base de la reconnaissance de notre humanité commune.

Le rassemblement de Times Square promu par DSA a donné lieu à des affrontements entre des militants palestiniens et des manifestants pro-israéliens qui protestaient contre le fait que les participants pro-palestiniens étaient des sympathisants antisémites et terroristes.

NYC-DSA a publié une déclaration Mardi en réponse aux critiques.

« Samedi, en prévision de l’escalade de la violence à venir, nous avons tweeté la promotion d’un rassemblement en solidarité avec le peuple palestinien. Nous comprenons pourquoi beaucoup, y compris nos alliés, ont été choqués par le timing et le ton de ce message en un instant. de peur et de chagrin profonds », a déclaré le groupe. « Nous sommes désolés pour la confusion provoquée par notre message et pour ne pas avoir explicité nos valeurs. »

Au moins 1 200 Israéliens, dont 189 soldats ont été tués à la suite de l’attaque terroriste de samedi et plus de 2 700 ont été blessés. À Gaza, les responsables disent qu’au moins 1 120 personnes des personnes ont été tuées et 5 300 ont été blessées.

Thanedar a déclaré qu’il continuerait à œuvrer pour atteindre les objectifs pour lesquels il avait fait campagne avant d’être élu au Congrès en novembre, notamment « des soins de santé universels, les droits des travailleurs, des syndicats forts, l’équité pour les communautés de couleur, la justice environnementale et une immigration compatissante ».

Il a déclaré que mettre fin à son adhésion à DSA servait les intérêts de ses électeurs, affirmant qu’ils s’attendaient à ce qu’il « les représente en aidant à construire un monde meilleur et plus juste, sans attiser les flammes de la haine ».

Thanedar représente un district du Congrès qui couvre certaines parties de Détroit et des villes voisines.