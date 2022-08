Le représentant Sean Casten demande, disant qu’il y a encore du travail à faire sur la violence armée – Shaw Local

Un jour après que la Chambre des représentants des États-Unis a soutenu l’interdiction des armes de grande puissance, le représentant Sean Casten a déclaré que la lutte contre la violence armée devrait se concentrer sur la lutte contre le grand nombre d’armes déjà en circulation et sur l’interprétation du deuxième amendement.

Le démocrate de Downers Grove a organisé samedi une assemblée publique virtuelle avec l’activiste Fred Guttenberg, dont la fille de 14 ans, Jaime, a été tuée lors de la fusillade de masse de 2018 dans un lycée de Parkland, en Floride.

Environ 180 personnes ont rejoint la réunion virtuelle, qui a duré environ une heure et comportait une séance de questions-réponses.

“En fin de compte, nous devons nous juger en tant que membres du Congrès … en tant qu’Américains lorsque notre temps est terminé ici, le monde est-il plus sûr ou plus dangereux que lorsque nous sommes arrivés ici?” Casten a déclaré après la réunion de la mairie. “Tant que nous ne sommes pas satisfaits de cette réponse, nous avons encore du travail à faire.”

Casten n’a pas exprimé beaucoup d’espoir qu’une interdiction de certaines armes semi-automatiques passerait au Sénat, où elle pourrait être bloquée par l’obstruction systématique.

Guttenberg, qui a assisté au procès pour peine de mort du tireur qui a tué sa fille et 16 autres personnes au lycée Marjory Stoneman Douglas, a encouragé les personnes intéressées par la lutte contre la violence armée à voter lors des élections de novembre.

“C’est l’élection d’une vie”, a déclaré Guttenberg. « L’Amérique a la capacité de réduire la violence armée. Nous pouvons sérieusement réduire cela.

Casten a déclaré que si les interdictions d’armes, l’élargissement des vérifications des antécédents et d’autres restrictions peuvent aider à prévenir la violence armée, le nombre d’armes déjà en circulation, qu’il estime à environ 20 millions, doit être pris en compte.

“Nous avons fait les choses qui sont populaires”, a-t-il déclaré en faisant allusion à diverses restrictions. « Nous devons avoir une conversation très dure… qui dit, que faites-vous du fait que nous vivons déjà dans un pays avec 400 millions d’armes ? Nous avons plus d’armes à feu que d’habitants aux États-Unis.

De plus, Casten a déclaré que la façon dont les tribunaux ont interprété le deuxième amendement doit également être abordée.

“Nous devons avoir une conversation beaucoup plus honnête sur les intentions de nos fondateurs avec le deuxième amendement”, a-t-il déclaré. “Le système judiciaire est le principal agent de beaucoup de morts dans ce pays.”

Casten a déclaré qu’il soutenait les efforts locaux, tels que l’interdiction proposée par Naperville des armes de grande puissance et des chargeurs de grande capacité, et les lois strictes de l’Illinois sur les armes à feu. Cependant, a-t-il dit, ces lois sur les armes à feu ne peuvent pas faire grand-chose si les États voisins ont des lois plus laxistes.