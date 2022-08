Le représentant Scott Perry dit que le FBI a saisi son téléphone portable

“Mon téléphone contient des informations sur mes activités législatives et politiques, et des discussions personnelles/privées avec ma femme, ma famille, mes électeurs et mes amis. Rien de tout cela n’est l’affaire du gouvernement », a déclaré M. Perry. « Comme pour le président Trump hier soir, le DOJ a choisi cette action inutile et agressive au lieu de simplement contacter mes avocats. Ce genre de tactiques de république bananière devrait concerner chaque citoyen.

On ne savait pas immédiatement pourquoi le FBI avait saisi le téléphone de M. Perry. Une porte-parole du membre du Congrès n’a pas répondu tout de suite à une question de suivi, et le ministère de la Justice n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Perry a refusé de comparaître devant le comité du 6 janvier et son avocat a fait valoir qu’il n’y avait “rien d’inconvenant” dans ses actions pendant la préparation de l’attaque contre le Capitole.

Dans les semaines qui ont suivi les élections de 2020, M. Perry faisait partie d’au moins 11 membres du Congrès qui ont participé à des discussions avec des responsables de la Maison Blanche sur l’annulation des élections, y compris des plans pour faire pression sur le vice-président Mike Pence pour qu’il rejette les votes électoraux des États remportés par Le président Biden, selon le comité. M. Perry a également approuvé l’idée d’encourager les partisans à marcher vers le Capitole, a déclaré le comité.