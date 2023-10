Le représentant Santos fait face à de nouvelles accusations pour avoir volé les identifiants des donateurs et effectué des prélèvements non autorisés sur leurs cartes de crédit.

NEW YORK — Le représentant américain George Santos a volé l’identité des donateurs de sa campagne et a ensuite utilisé leurs cartes de crédit pour collecter des dizaines de milliers de dollars en frais non autorisés, selon un nouvel acte d’accusation déposé mardi.

Il a ensuite viré une partie de l’argent sur son compte bancaire personnel, ont indiqué les procureurs, tout en utilisant le reste pour gonfler ses caisses de campagne.

L’acte d’accusation de 23 chefs d’accusation remplace celui déposé en mai contre le républicain de New York, l’accusant d’avoir détourné de l’argent de sa campagne et d’avoir menti au Congrès sur sa richesse, entre autres infractions.

Dans l’acte d’accusation mis à jour, les procureurs accusent Santos d’avoir facturé plus de 44 000 dollars pour sa campagne sur une période de plusieurs mois en utilisant des cartes appartenant à des contributeurs à leur insu. Dans un cas, il a débité 12 000 $ sur la carte de crédit d’un contributeur et a transféré la « grande majorité » de cet argent sur son compte bancaire personnel, ont indiqué les procureurs.

Santos est également accusé d’avoir faussement déclaré à la Commission électorale fédérale qu’il avait prêté 500 000 dollars à sa campagne alors qu’en réalité il n’avait rien donné et qu’il avait moins de 8 000 dollars en banque. Le faux prêt était une tentative de convaincre les responsables du Parti républicain qu’il était un candidat sérieux, méritant leur soutien financier, indique l’acte d’accusation.

« Comme cela a été allégué, Santos est accusé d’avoir volé l’identité de personnes et d’avoir porté des frais sur les cartes de crédit de ses propres donateurs sans leur autorisation, mentant à la FEC et, par extension, au public sur la situation financière de sa campagne », a déclaré le procureur américain Breon Peace. dans un rapport.

Santos est sorti d’une conférence républicaine de deux heures au Capitole des États-Unis et a déclaré aux journalistes qu’il n’avait aucun commentaire sur l’acte d’accusation remplaçant. « J’étais en conférence comme tout le monde, sans mon téléphone, donc je n’ai rien à dire », a-t-il déclaré. Il a déjà clamé son innocence, affirmant qu’il était victime d’une « chasse aux sorcières ».

Les nouvelles accusations aggravent le risque juridique pour Santos, qui risque probablement une longue peine de prison s’il est reconnu coupable. Jusqu’à présent, il a résisté à tous les appels à la démission, insistant sur son intention de se présenter aux élections l’année prochaine.

La biographie personnelle et professionnelle de Santos en tant que riche homme d’affaires a commencé à s’effriter peu après avoir remporté les élections pour représenter certaines parties de Long Island et du Queens l’année dernière, révélant un enchevêtrement de tromperies.

En plus de mentir aux électeurs – sur ses antécédents distingués à Wall Street, son héritage juif, ses réalisations académiques et sportives, son travail de sauvetage d’animaux, ses propriétés immobilières et bien plus encore – Santos est accusé d’avoir mené de nombreux projets destinés à s’enrichir et à tromper ses donateurs.

Il a été initialement arrêté en mai sur la base d’un acte d’accusation fédéral de 13 chefs d’accusation, qui l’accusait d’avoir utilisé des fonds destinés aux dépenses de campagne pour acheter des vêtements de marque et d’autres dépenses personnelles et d’avoir obtenu de manière inappropriée des allocations de chômage destinées aux Américains qui ont perdu leur travail à cause de la pandémie.

Libre sous caution en attendant son procès, Santos a décrit sa litanie de mensonges comme des embellissements sans victime, tout en imputant certaines de ses irrégularités financières à son ancienne trésorière de campagne, Nancy Marks, qui, selon lui, est « devenue voyou ».

La semaine dernière, Marks, comptable politique de longue date à Long Island, a plaidé coupable à une accusation de complot de fraude, déclarant à un juge qu’elle avait aidé son ancien patron à tromper les donateurs potentiels et les responsables du parti républicain en soumettant de faux rapports de financement de campagne.

L’acte d’accusation de mardi indiquait que Marks et Santos étaient impliqués dans le même stratagème visant à simuler un prêt de campagne de 500 000 dollars afin d’atteindre un objectif qui débloquerait un soutien supplémentaire de la part d’un comité du Parti républicain. Santos a également été accusé d’avoir enregistré de faux dons d’au moins 10 personnes, tous ses proches ou ceux de Marks, dans le cadre du même effort visant à donner l’impression que la campagne a atteint ces objectifs de collecte de fonds.

Santos n’a pas été initialement inculpé dans la plainte pénale contre Marks, mais a été identifié dans des documents judiciaires comme un « co-conspirateur ».

Le nouvel acte d’accusation fait état d’une fraude en plusieurs parties de la part de Santos, qui aurait trompé à la fois ses donateurs et les membres de sa famille.

Dans un cas, Santos aurait volé les informations de carte de crédit de l’un de ses contributeurs, qui avait déjà fait un don de 5 800 dollars à la campagne, pour se donner 15 800 dollars supplémentaires en paiements, selon l’acte d’accusation. Parce que les charges non autorisées dépassaient les limites de contribution prévues par la loi fédérale, Santos a indiqué que les paiements supplémentaires provenaient de ses propres proches, à leur insu, selon les procureurs.

Le stratagème de fraude par carte de crédit a débuté en décembre 2021, ont déclaré les procureurs, peu de temps après que Santos n’ait pas réussi à se qualifier pour un programme du Parti républicain qui aurait fourni un soutien financier et logistique à sa deuxième campagne au Congrès.

Dans des messages texte adressés à Marks à l’époque, il se décrivait comme « perdu et désespéré », ont déclaré les procureurs.

Les questions financières ont continué de tourbillonner autour de Santos, qui prétendait être riche mais a passé une grande partie de sa vie adulte à osciller entre des emplois mal rémunérés et le chômage, tout en repoussant des affaires d’expulsion et deux accusations criminelles distinctes liées à son utilisation de chèques sans provision.

Un autre collecteur de fonds pour Santos, Sam Miele, a également été inculpé au niveau fédéral pour avoir usurpé l’identité d’un haut fonctionnaire du Congrès alors qu’il sollicitait des contributions pour la campagne républicaine.

Les procureurs ont déclaré que Miele, 27 ans, s’était fait passer pour l’ancien chef de cabinet du représentant républicain Kevin McCarthy, qui était à l’époque le leader de la minorité parlementaire, en créant des adresses e-mail factices qui ressemblaient au nom du membre du personnel.

L’avocat de Miele, Kevin Marino, avait précédemment prédit que son client serait disculpé lors du procès.

L’écrivain d’Associated Press Farnoush Amiri à Washington a contribué à ce rapport.

Jake Offenhartz, Associated Press