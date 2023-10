Le représentant Ruben Gallego obtient le soutien d’un groupe de défense du droit à l’avortement qui soutenait autrefois Kyrsten Sinema

Un puissant groupe de défense du droit à l’avortement apporte son soutien au représentant démocrate Ruben Gallego dans la course au Sénat de l’Arizona après avoir soutenu la sénatrice démocrate devenue indépendante Kyrsten Sinema lors de sa dernière élection.

Reproductive Freedom for All, anciennement connue sous le nom de NARAL Pro-Choice America, une organisation clé qui finance les candidats qui soutiennent le droit à l’avortement, soutient officiellement Gallego mercredi, a-t-elle déclaré dans une annonce partagée pour la première fois avec NBC News.

Gallego a annoncé sa candidature contre Sinema en janvier, après qu’elle ait quitté le Parti démocrate et soit devenue indépendante à la fin de l’année dernière. Sinema n’a pas encore rendu public ses projets de réélection, mais elle se prépare à se présenter à nouveau, notamment en se présentant discrètement aux donateurs, a rapporté NBC News.

La décision de l’organisation de soutenir Gallego est remarquable : Reproductive Freedom for All était l’un des nombreux groupes partageant les mêmes idées qui ont soutenu la campagne de Sinema pour le Sénat en 2018, dans laquelle son super PAC affilié, Women’s Choice, dépensé plus de 1,3 million de dollars en support. Et Sinema a été un vote fiable en faveur du droit à l’avortement pendant son mandat au Congrès. Elle s’est engagée à maintenir ce record après avoir changé d’affiliation à un parti, et la dernière carte de score du Congrès de NARAL, publiée en 2021, la répertoriait avec un record de 100 %.

Mais les relations de Sinema avec un certain nombre de groupes de défense du droit à l’avortement et d’autres organisations alignées sur les démocrates se sont détériorées en 2021 après qu’elle ait voté avec les républicains contre la modification des règles du Sénat qui auraient permis à un vote à la majorité simple d’adopter une législation sur le droit de vote des démocrates. Des groupes tels que EMILY’s List, Planned Parenthood Action Fund et Reproductive Freedom for All ont juré qu’ils ne la soutiendraient pas si elle se présentait à nouveau. L’année dernière, la liberté reproductive pour tous a modifié ses critères d’approbation de soutenir uniquement les sénateurs qui voteraient pour adopter des modifications aux règles afin d’adopter une législation sur le droit de vote, rendant Sinema inéligible à son soutien.

« Les enjeux en Arizona n’ont jamais été aussi élevés, et l’élection d’un champion de la liberté reproductive à ce siège est essentielle pour protéger et faire progresser nos droits constitutionnels, non seulement pour les Arizoniens mais pour tous les Américains », a déclaré le président-directeur général du groupe, Mini Timmaraju, dans un communiqué. « C’est pourquoi nous sommes ravis de faire de cette approbation notre première en tant que liberté reproductive pour tous. »

Gallego a déclaré dans un communiqué : « Reproductive Freedom for All mène la charge pour protéger le droit à l’avortement à travers l’Amérique – y compris ici même en Arizona – et je suis honoré de les avoir dans notre équipe. »

Il a déclaré qu’il serait « un défenseur inébranlable des droits reproductifs au Sénat américain ».

L’avortement devrait être l’un des principaux enjeux des élections de 2024, notamment en Arizona, un État charnière où l’avortement est interdit après 15 semaines de gestation. L’État a rejeté les candidats anti-avortement lors des élections de mi-mandat de 2022, notamment des candidats comme la républicaine Kari Lake, qui a perdu sa candidature au poste de gouverneur et a déposé lundi des documents pour se présenter au Sénat.

Le choix de soutenir Gallego plutôt qu’un président sortant pro-droit à l’avortement est un autre exemple de la fracture entre Sinema et ses principaux alliés démocrates depuis sa victoire en 2018.

Le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer de New York et le comité de campagne sénatoriale démocrate, qui soutient les candidats démocrates sortants et a déjà soutenu les indépendants alignés sur les démocrates dans certaines courses, n’ont pas encore apporté leur soutien dans une course qu’ils considèrent comme cruciale pour garder le contrôle du Sénat. Il y a 22 démocrates qui seront réélus l’année prochaine, et si Sinema choisit de se présenter à nouveau, certains démocrates s’inquiètent, une course à trois pourrait diviser la base du parti. Les Républicains doivent remporter un siège et la présidence doit contrôler un Sénat à 50-50 ou deux sièges pour remporter la Chambre.

« Nous avons une chance de reconquérir la Chambre des représentants et de réélire le président, mais le troisième facteur important est de garantir que nous disposons d’une majorité au Sénat qui s’emploiera à codifier le droit légal à l’avortement à l’échelle nationale », Ryan Stitzlen, Reproductive Freedom. Le vice-président des relations politiques et gouvernementales de For All a déclaré dans une interview.

« La sénatrice Sinema n’a pas indiqué si elle se présenterait ou non à une réélection, mais dans notre esprit à l’heure actuelle, le seul candidat dans cette course et le seul candidat dont on a parlé dans cette course en qui nous pouvons avoir confiance et dont nous savons qu’il soutiendra le travail. faire codifier le droit légal à l’avortement dans ce pays, c’est Gallego », a poursuivi Stitzlen. « Et c’est pourquoi nous sommes ravis de lui apporter notre soutien. »

La porte-parole de Sinema, Hannah Hurley, a déclaré que Sinema « est fière d’avoir un historique clair et cohérent de toujours lutter pour le droit des femmes à prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé. Elle continuera à travailler avec n’importe qui pour garantir que les femmes de l’Arizona aient accès aux services de santé, notamment en protéger la capacité des sénateurs à empêcher l’adoption de lois préjudiciables qui nuiraient à l’accès des femmes aux soins.