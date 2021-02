M. Wright a annoncé le 21 janvier qu’il avait été testé positif pour le coronavirus après être entré en contact plus tôt dans le mois avec une personne infectée par le virus. Dans la déclaration concernant la mort de M. Wright, son bureau a déclaré que lui et sa femme, Susan, avaient tous deux été hospitalisés à Dallas au cours des deux dernières semaines.

« Le membre du Congrès Wright restera dans les mémoires comme un conservateur constitutionnel », a déclaré le bureau du député dans un communiqué. «C’était un homme d’État, pas un idéologue.»

«Comme le savent ses amis, sa famille et nombre de ses électeurs, Ron a maintenu son esprit vif et son optimisme jusqu’à la toute fin», poursuit le communiqué. «Malgré des années de traitements douloureux et parfois débilitants contre le cancer, Ron n’a jamais manqué de désir de se lever et d’aller travailler, de motiver son entourage ou d’offrir des conseils paternels.

M. Wright, un résident de la sixième génération du comté de Tarrant, représente le sixième district du Congrès du Texas depuis 2018. Ancien membre du conseil municipal, il était membre du conservateur House Freedom Caucus.

Le représentant Joaquin Castro, démocrate du Texas, a déclaré sur Twitter que M. Wright «était un homme qui se souciait profondément du service public».