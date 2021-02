M. Wright a annoncé le 21 janvier qu’il avait été testé positif pour le coronavirus après être entré en contact plus tôt dans le mois avec une personne infectée par le virus. Dans la déclaration concernant la mort de M. Wright, son bureau a déclaré que lui et sa femme, Susan, avaient tous deux été hospitalisés à Dallas au cours des deux dernières semaines.

«Comme le savent ses amis, sa famille et nombre de ses électeurs, Ron a maintenu son esprit vif et son optimisme jusqu’à la toute fin», poursuit le communiqué. «Malgré des années de traitements douloureux et parfois débilitants contre le cancer, Ron n’a jamais manqué de désir de se lever et d’aller travailler, de motiver son entourage ou d’offrir des conseils paternels.

Le représentant Kevin McCarthy de Californie, le chef de la minorité, a déclaré lundi que M. Wright était un collègue qui «dirigeait avec principe, intégrité et prévenance» et «imitait le meilleur de l’Amérique».

Avant de servir au Congrès, M. Wright avait été le chef de cabinet de son prédécesseur, le représentant Joe Barton.

« Ron n’était pas seulement un fonctionnaire dévoué, un conservateur de principe et un fier Texan, il était aussi un père et un grand-père aimant », a déclaré le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, dans un communiqué. «La vie de Ron est un témoignage de sa foi inébranlable et maintenant il repose avec le Seigneur, ayant combattu le bon combat, terminé la course et gardé la foi.

La présidente Nancy Pelosi a déclaré que les membres du Congrès priaient pour la famille de M. Wright et les proches des plus de 460 000 Américains décédés du virus.

«Que ce soit un réconfort pour l’épouse du membre du Congrès Wright, Susan, leurs enfants Rachel, Derek et Justin, et leurs neuf petits-enfants, et toute la famille Wright, que tant de personnes pleurent leur perte et prient pour eux en cette triste période», a-t-elle déclaré.