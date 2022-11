Le représentant républicain Valadao remporte le vote de la vallée centrale de Californie

SACRAMENTO, Californie (AP) – Le représentant républicain américain David Valadao a battu le démocrate Rudy Salas dans un district de la vallée centrale, surmontant un fort avantage d’enregistrement démocrate et les retombées de son vote pour destituer le président de l’époque Donald Trump.

Avec 98% des bulletins dépouillés lundi soir, Valadao a obtenu 52% des voix contre 48% pour Salas, soit une marge d’environ 4.500 voix.

Valadao était l’un des 10 républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump après l’insurrection du Capitole du 6 janvier. Il est l’un des deux seuls de ces 10 à être réélu, avec le représentant républicain Dan Newhouse de Washington. D’autres ont pris leur retraite ou ont été vaincus par les principaux challengers approuvés par Trump.

Les démocrates détiennent un avantage d’enregistrement stupéfiant de 17 points dans le 22e district de la ceinture agricole de l’État. Mais Valadao, qui n’a jamais été un loyaliste de Trump, a déjà mis en évidence une séquence bipartite pour gagner dans les districts de gauche. Il a occupé son siège de 2013 à janvier 2019, l’a perdu pour un mandat, puis l’a récupéré lors d’un match revanche en 2020 avec le démocrate TJ Cox.

Salas, un député de l’État considéré comme modéré, s’est battu en duel avec Valadao au sujet des taxes sur l’essence, de la crise des surdoses d’opioïdes et des soins de santé.

Auparavant, les républicains avaient repris le contrôle de la Chambre. Avec la victoire de Valadao, les républicains détiendront 219 sièges l’an prochain, les démocrates 212. Le décompte n’est pas encore terminé dans une poignée d’autres courses indécises.

Trump ne s’est jamais engagé de manière significative dans la course et Valadao, un producteur laitier et fils d’immigrants portugais, avait l’approbation du GOP de l’État et le soutien du chef républicain de la Chambre Kevin McCarthy, qui est proche de l’ancien président.

Valadao n’a pas soutenu le candidat Trump de l’époque en 2016, mais a ensuite soutenu sa réélection quatre ans plus tard.

Cependant, Valadao romprait parfois avec la Maison Blanche de Trump, notamment en critiquant l’administration pour les séparations familiales à la frontière. Il s’est présenté en 2020 en tant que “résolveur de problèmes indépendant” et dans une publicité a souligné son travail avec l’ancien président Barack Obama sur les problèmes d’eau critiques pour la région.

Il a qualifié Trump de moteur de l’insurrection du Capitole du 6 janvier. La «rhétorique incitative de Trump était anti-américaine, odieuse et absolument une infraction impénétrable», a déclaré Valadao.

The Associated Press