Le représentant républicain Salazar empêche la démocrate d’entendre ses opinions sur Cuba.

La représentante républicaine de Floride, Maria Elvira Salazar, a refusé de permettre à la représentante californienne Barbara Lee, démocrate, de siéger à Audition du sous-comité de la Chambre à cause des opinions de Lee sur Cuba.

Cela a conduit à des critiques selon lesquelles Salazar agissait comme le régime cubain et a ensuite donné lieu à des injures.

Comme cela se fait souvent à Capitol Hill, le représentant Joaquin Castro, démocrate du Texas, a demandé à Salazar d’autoriser Lee et la représentante Debbie Wasserman Schultz, démocrate de Floride. – dont aucun n’est membre du comité – pour participer à l’audition de jeudi de la sous-commission de l’hémisphère occidental de la commission des affaires étrangères de la Chambre. L’audience devait porter sur la politique de l’administration Biden concernant les entreprises privées à Cuba.

Lee souhaitait faire une déclaration et écouter pour discuter de l’entrepreneuriat cubain, des moyens de soutenir les droits de l’homme à Cuba et de revigorer les relations entre les États-Unis et Cuba, a indiqué son bureau. Lee a soutenu la normalisation des relations avec Cuba.

Salazar a répondu que Wasserman Schultz était « plus que bienvenu, Barbara Lee ne l’est pas ».

Lorsque Castro, membre éminent de la sous-commission, lui a demandé son raisonnement, Salazar a répondu : « Parce que Barbara Lee, qui est membre du Parti démocrate, est amie avec les oppresseurs et non avec le peuple cubain. Barbara est amie avec Fidel Castro. »

Cela a suscité les critiques de Castro, le membre du Congrès, affirmant que le refus de Salazar de permettre à Lee de participer était « sans précédent ».

« Vous avez critiqué le gouvernement cubain, en partie parce qu’il supprime la liberté d’expression et supprime les opinions différentes », a déclaré le représentant Castro. « C’est exactement ce que vous faites ici en ce moment. Vous empêchez quelqu’un de s’asseoir ici et de participer, de la même manière que le gouvernement cubain le fait depuis des décennies.

Castro a déclaré vendredi à NBC News qu’il craignait que l’action de Salazar puisse éroder davantage la collégialité au Congrès. Il a déclaré que lorsqu’il présidait une sous-commission des Affaires étrangères, il permettait régulièrement aux républicains avec lesquels il n’était pas d’accord d’y participer.

Lee s’est levée en son propre nom et, même si ses commentaires n’ont pas été captés par les microphones de la salle du comité, ils ont été captés par d’autres.

« Je suis une femme afro-américaine qui a un point de vue. Dans une démocratie, ces points de vue sont autorisés et vous faites la même chose que le gouvernement cubain… », a-t-elle déclaré, selon vidéo postée par Les Jeunes Turcs.

Dans une déclaration publiée après qu’on lui ait refusé de participer à la sous-commission, Lee a qualifié l’expulsion de “un autre exemple de l’extrême suppression de la liberté d’expression et de la diversité d’opinion par le Parti républicain”. Elle a averti que « si nous ne résistons pas à ce silence, nous risquons de devenir gouvernés par la désinformation et de devenir des dictateurs comme (l’ancien président Donald) Trump – la mort de notre démocratie ».

Son bureau a déclaré plus tard à NBC News que « ce n’est pas la première fois [Lee] a dû faire face à un traitement différent, en tant que membre noir du Congrès.

Wasserman Schultz a refusé de participer à moins que Lee ne soit également autorisé à le faire. Wasserman Schultz a déclaré qu’elle et Salazar partageaient une position sur le régime cubain — Wasserman Schultz a été très critique envers le gouvernement cubain — “mais nous bénéficions tous d’un accès égal selon les mêmes règles”, a-t-elle déclaré à propos de l’audience.

Le bureau de Salazar n’a pas répondu à une demande de commentaire. Dans un communiqué publié jeudi, Salazar a déclaré que la présence de Lee aurait « insulté » les exilés cubains qu’elle représente et a qualifié Lee d’« apologiste » du régime cubain.

Le conflit s’est poursuivi sur les réseaux sociaux, Salazar accusant Lee d’avoir tenté de perturber l’audience et la traitant de sympathisant communiste et un porte-parole du régime cubain.

“Votre soutien sans équivoque à Fidel Castro, qui a affamé et assassiné le peuple cubain, est de la propagande communiste”, a-t-elle déclaré dans l’un de ses messages.

Lee a répondu par un message tagué à Salazar disant qu’elle serait heureuse de débattre avec elle de la politique de Cuba et de l’héritage de Castro, “mais cela nécessiterait que vous me laissiez parler”. Elle a inclus une capture d’écran d’un Actualité 2018 à propos d’une interview que Salazar a faite avec Fidel Castro dans les années 1990, alors qu’elle était journaliste.

Le représentant Sydney Kamlager-Dove, démocrate de Californie, qui est membre du Congressional Black Caucus, a protesté contre l’action de Salazar lors de l’audience, affirmant que Lee n’était pas un pion du régime cubain ; “C’est une femme noire qui vient d’être réduite au silence, privée de la voix qui lui revient.”