Cherchant à attirer l’attention sur l’afflux de migrants à la frontière américano-mexicaine, la représentante Lauren Boebert a apporté une couverture thermique lors du premier grand discours du président américain Joe Biden au Congrès.

La députée républicaine du Colorado a déployé une couverture thermique similaire à celles données aux migrants dans les centres de détention à la frontière sud et l’a gardée sur ses genoux en écoutant le discours de Biden et en tweetant en direct.

«La solution de Biden à l’immigration illégale est l’amnistie et l’ouverture des frontières» a écrit la membre du Congrès sur Twitter, décrivant la situation à la frontière comme «Une zone de guerre.»

La solution de Biden à l’immigration illégale est l’amnistie et l’ouverture des frontières. Déçu mais pas surpris. – Représentante Lauren Boebert (@RepBoebert) 29 avril 2021

La membre du Congrès a été immédiatement se moquait sur les réseaux sociaux, avec les utilisateurs de Twitter postant mèmes de chapeau de papier d’aluminium et plaisantant sur Boebert voulant «Se protéger de l’hypersensibilité électromagnétique.»

La porte-parole de Boebert a déclaré au site d’information Hill qu’elle souhaitait souligner le récent afflux de migrants en provenance du Mexique et d’autres pays d’Amérique centrale.

«Le président Biden n’a pas abordé ni attiré l’attention sur la crise à notre frontière sud. C’est ce qu’a fait le représentant Boebert. » a déclaré le porte-parole.

Le président a exhorté le Congrès à adopter un projet de loi complet sur l’immigration qui sécuriserait à la fois la frontière et fournirait une protection juridique et une voie d’accès à la citoyenneté pour les immigrants. «Le pays soutient la réforme de l’immigration. Le Congrès devrait agir, »il mentionné.

Biden a ajouté que Washington devrait se concentrer sur l’aide au Guatemala, au Honduras et au Salvador afin d’inciter les gens à rester dans leur pays d’origine au lieu de s’aventurer aux États-Unis.

Les républicains ont accusé l’administration Biden de ne pas avoir fait face à l’afflux de migrants et de minimiser la gravité du problème. Le sénateur Tim Scott, qui a livré la réfutation du GOP au discours de Biden, a déclaré: «Affaiblir nos frontières méridionales et créer une crise n’est pas compatissant.»





Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré le mois dernier que les États-Unis étaient en voie de voir la plus forte vague de personnes franchir la frontière en 20 ans. Selon les douanes et la protection des frontières des États-Unis, les agents aux frontières ont eu plus de 569800 rencontres avec des personnes tentant de traverser illégalement la frontière au cours des trois premiers mois de 2021, ce qui était déjà 24% plus élevé que sur l’ensemble de 2020.

