Le représentant républicain américain en difficulté George Santos arrêté pour fraude et blanchiment d’argent

Le représentant américain George Santos a été arrêté mercredi pour des accusations fédérales de fraude, de blanchiment d’argent et de vol de fonds publics dans le dernier coup porté au républicain nouvellement élu, qui a résisté aux appels à la démission pour avoir menti sur son CV.

L’acte d’accusation en 13 chefs d’accusation, descellé mercredi, accuse Santos, 34 ans, d’avoir fraudé des partisans politiques potentiels en blanchissant des fonds pour payer ses dépenses personnelles et en recevant illégalement des allocations de chômage alors qu’il était employé.

Il est également accusé d’avoir fait de fausses déclarations à la Chambre des représentants sur ses actifs, ses revenus et ses dettes.

« Prises ensemble, les allégations de l’acte d’accusation accusent Santos de s’être appuyé sur la malhonnêteté et la tromperie répétées pour monter dans les couloirs du Congrès et s’enrichir », a déclaré Breon Peace, le procureur américain du district est de New York, dans un communiqué.

« Il a utilisé des contributions politiques pour se remplir les poches, a illégalement demandé des allocations de chômage qui auraient dû aller aux New-Yorkais qui avaient perdu leur emploi en raison de la pandémie, et a menti à la Chambre des représentants », a déclaré Peace.

Le bureau du Congrès de Santos a renvoyé les demandes de commentaires à son avocat. Un avocat de Santos n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur l’acte d’accusation.

Les meilleurs républicains de la Chambre, qui contrôlent la chambre avec une marge étroite de 222 contre 213, ont jusqu’à présent déclaré qu’ils retiendraient leur jugement sur Santos. Le président Kevin McCarthy a déclaré aux journalistes mercredi : « En Amérique, vous êtes innocent jusqu’à preuve du contraire. »

Peu de temps après l’élection de Santos en 2022 pour représenter un quartier riche de Long Island à New York, le New York Times et d’autres médias ont révélé qu’il avait fabriqué presque tous les aspects de son histoire personnelle et professionnelle.

Entre autres affirmations, Santos a déclaré qu’il était diplômé de l’Université de New York et du Baruch College, bien qu’aucune des deux institutions n’ait de trace de sa participation. Il a affirmé avoir travaillé chez Goldman Sachs et Citigroup, ce qui était également faux.

Il a dit à tort qu’il était juif et que ses grands-parents ont échappé aux nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a depuis admis avoir fabriqué de grandes parties de son CV.