Dans cette capture d’écran, le représentant Jamie Raskin (D-MD) – directeur principal de la destitution – prend la parole le premier jour du deuxième procès de destitution de l’ancien président Donald Trump au Capitole le 9 février. | Congress.gov via Getty Images

Le représentant Jamie Raskin est le principal responsable de la mise en accusation de la Chambre. C’est aussi un témoin puissant.

Les responsables de la mise en accusation de la Chambre n’ont pas encore indiqué s’ils demanderaient au Sénat de voter sur la convocation de témoins lors du deuxième procès de destitution de Donald Trump. Mais le représentant Jamie Raskin (D-MD), prononçant mardi une partie des déclarations liminaires de la Chambre, a fait un point frappant: les législateurs eux-mêmes sont des témoins.

En tant que principal responsable de la mise en accusation des démocrates et ancien professeur de droit constitutionnel, Raskin a présenté mardi les arguments de la Chambre en faveur de la constitutionnalité du procès, et d’autres gestionnaires ont fait de même pour la condamnation de l’ancien président pour une seule accusation d’incitation à l’insurrection. Mais ces arguments étaient accompagnés d’appels évocateurs. Raskin a commencé Période de débat de mardi avec une vidéo présentant les événements du 6 janvier à travers le point de vue de Trump, des émeutiers et des membres du Congrès. Il a clôturé leur allocution d’ouverture en partageant son expérience de l’insurrection, en décrivant le chaos et la peur qui traversent la Chambre.

«Ce procès est vraiment personnel pour chaque sénateur, et pour chaque membre de la Chambre, pour chaque directeur, et tout notre personnel, et la police du Capitole, et la police métropolitaine de Washington, DC, et la Garde nationale, et les équipes d’entretien et de garde , et les journalistes de la presse écrite et les gens de la télévision qui étaient ici, ainsi que toutes nos familles et amis », a déclaré Raskin. «J’espère que ce procès rappellera à l’Amérique à quel point la démocratie personnelle est et à quel point la perte de la démocratie est personnelle.»

Le 6 janvier était déjà une journée chargée d’émotion pour le membre du Congrès du Maryland. Il a décrit la douleur que sa famille éprouvait déjà après le décès récent de son fils Tommy, qu’ils avaient enterré la veille. Raskin a déclaré qu’il avait amené sa fille Tabitha et son gendre Hank afin de rester proches pendant une période difficile et de leur permettre de voir ce qu’il pensait être le transfert pacifique du pouvoir lorsque la Chambre a certifié les résultats des élections de 2020.

Alors qu’il commençait à s’étrangler, Raskin a expliqué avoir assuré à sa famille que le Capitole serait en sécurité et commencer la journée avec le sentiment «d’être sorti de l’agonie» après que les démocrates et les républicains se soient arrêtés dans son bureau pour présenter leurs condoléances.

Dans un récit émouvant, le représentant Jamie Raskin dit que les membres de sa famille se sont cachés sous un bureau pendant le siège du Capitole, « plaçant ce qu’ils pensaient être leurs derniers textes et chuchotant des appels téléphoniques pour dire au revoir. Ils pensaient qu’ils allaient mourir. » https://t.co/Lau7kmD368 pic.twitter.com/oVkxJmttgm – ABC Nouvelles (@ABC) 9 février 2021

Sa description de ce qui s’est ensuivi était en fait un témoignage de témoin.

« Au moment où nous avons appris ce qui se passait, il était trop tard et je ne pouvais pas sortir pour être avec (ma famille) au bureau », a déclaré Raskin. «Tout autour de moi, les gens appelaient leurs femmes et leurs maris, leurs proches pour dire au revoir. Les membres du Congrès – de toute façon de la Chambre – retiraient leurs épinglettes du Congrès pour ne pas être identifiés par la foule alors qu’ils tentaient d’échapper à la violence.

«Notre nouvel aumônier s’est levé et a fait une prière pour nous, et on nous a dit de mettre nos masques à gaz», a poursuivi Raskin. «Ensuite, il y a eu un son que je n’oublierai jamais – le bruit du martèlement sur la porte comme un bélier est le son le plus obsédant que j’ai jamais entendu et que je n’oublierai jamais. Mon chef de cabinet était avec Tabitha et Hank, enfermés et barricadés dans ce bureau, les enfants se cachant sous le bureau et plaçant ce qu’ils pensaient être leurs derniers SMS et chuchotaient des appels téléphoniques pour dire au revoir. Ils pensaient qu’ils allaient mourir.

Le membre du Congrès a poursuivi en disant que c’était déchirant d’entendre sa fille dire, après leur réunion, qu’elle ne voulait jamais retourner au Capitole.

«Sénateurs, cela ne peut pas être notre avenir», a déclaré Raskin, la voix tremblante. «Cela ne peut pas être l’avenir de l’Amérique. Nous ne pouvons pas avoir des présidents incitant et mobilisant la violence populaire contre notre gouvernement et nos institutions parce qu’ils refusent d’accepter la volonté du peuple en vertu de la constitution des États-Unis.

Le discours de Raskin – en partie narratif personnel, en partie plaidoyer passionné et en partie conférence constitutionnelle – était suffisamment efficace pour mériter les félicitations de Bruce Castor Jr., l’un des avocats de la défense de Trump, dans sa déclaration liminaire. Apparemment, certains républicains l’ont également trouvé convaincant.

De @kasie siégeant dans la salle du Sénat – Quand @RepRaskin a parlé de sa fille ne voulant pas revenir au Capitole, il y avait un silence total dans la salle du Sénat. Silence de mort complet. – Alex Moe (@AlexNBCNews) 9 février 2021

L’histoire personnelle de Raskin est absolument épave, et c’était clairement un témoignage personnel très émouvant qu’il vient de donner. Après la pause du Sénat, j’ai vu une douzaine de sénateurs Dem + Tom Cotton (à droite) s’approcher de lui et sembler lui présenter ses condoléances. – Villa Lissandra (@LissandraVilla) 9 février 2021

Et pourtant, malgré tous ses efforts, l’argument est probablement sans objet – 45 républicains ont déjà signalé qu’ils croyaient que la destitution était inconstitutionnelle. Beaucoup ont signalé que rien de ce qu’ils voyaient cette semaine ne changerait d’avis qu’ils ne devraient pas condamner l’ancien président.

Le sénateur Roger Wicker vient de me dire que «les démocrates ont envoyé une meilleure équipe» cette fois que 2020, les qualifiant de «très éloquents». Mais il m’a dit «non», rien n’a changé d’avis sur la question de la constitutionnalité. Il pense que ce n’est pas constitutionnel de juger un ancien président. – Manu Raju (@mkraju) 9 février 2021

Mais l’appel émotionnel de Raskin parle de l’objectif plus large du procès – bilan historique et responsabilité électorale potentielle, comme l’écrit Zack Beauchamp de Vox: