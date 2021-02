Un mois après une violente insurrection au Capitole des États-Unis a tenté de renverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020, la représentante Ayanna Pressley, D-Mass., A réfléchi sur l’incident et ses implications lors d’une interview dimanche sur « l’état de l’Union » de CNN. «

Pressley a fait valoir que la foule violente qui a saccagé le Capitole avait pour résultat « parce que, en tant que pays, nous avons tourné la page », et ne pas aborder les problèmes systémiques qui affligent le pays socialement et économiquement, comme le racisme et les inégalités.

« Si nous croyons vraiment qu’il s’agit d’un moment de compte à tous égards, nous devons agir en conséquence », a soutenu Pressley. « Et cela veut dire que Donald J. Trump doit être tenu pour responsable car il est coupable d’avoir incité cette insurrection en perpétuant ce gros mensonge. »

Le représentant a affirmé que les émeutiers du Capitole devaient « continuer à faire l’objet d’une enquête » par le FBI et d’autres organismes fédéraux chargés de l’application de la loi pour leur implication dans l’émeute, et que l’ancien président Donald Trump devait être condamné lors de son procès de destitution au Sénat pour sa conduite ce jour-là. , qui, selon les démocrates de la Chambre, a incité à l’émeute.

Pressley a déclaré que son expérience de se cacher dans le Capitole auprès d’une foule largement blanche avait des parallèles avec les violentes attaques terroristes que les Noirs américains ont subies tout au long de l’histoire du pays. « En tant que femme noire, être barricadée dans mon bureau, à l’aide de meubles de bureau et de bouteilles d’eau, par terre, dans l’obscurité, cette terreur, ces moments de terreur, m’est familière d’une manière profonde et ancestrale », a déclaré Pressley .

La représentante a déclaré qu’elle se sentait toujours en sécurité en travaillant au Capitole.

« Encore une fois, c’est familier d’une manière ancestrale. Donc, cela ne va pas me dissuader ou m’empêcher de faire mon travail au nom du peuple américain », a-t-elle déclaré.

Pressley a souligné une scène dont elle a été témoin lors des émeutes du Capitole, où un gardien noir a aidé à nettoyer le bâtiment après que la foule ait saccagé le bâtiment.

« L’une des images qui me hante est le personnel de garde noir qui nettoie le désordre laissé par cette violente foule de suprémacistes blancs », se souvient-elle. « C’est une métaphore pour l’Amérique. Nous avons nettoyé après des générations violentes de suprémacistes blancs. Et cela doit prendre fin. »

– Matthew Brown

Le secrétaire aux transports Buttigieg plaide pour le plan de secours de Biden

Le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a plaidé pour le programme de secours contre le coronavirus du président Joe Biden lors d’une interview dimanche sur ABC News « Cette semaine ».

« Chaque jour qui passe, le besoin de secours devient plus urgent, garantissant que nous avons les ressources pour vaincre ce virus, mais aussi pour soutenir les familles ouvrières américaines », a-t-il dit, arguant que ce sentiment avait également un large attrait parmi les républicains en dehors de Washington. Il a ajouté qu’il espérait qu’un tel soutien « se manifestera également parmi les législateurs républicains ici à Washington, mais bien sûr, c’est ce que les prochains jours montreront ».

Alors que Buttigieg a reconnu que l’administration pourrait avoir à négocier au sein du caucus démocrate sur le seuil d’éligibilité aux contrôles de relance directs pour les Américains, le « résultat est que nous devons soutenir autant d’Américains que possible aussi fermement que possible, et aussi vite que possible. Le temps presse », a-t-il déclaré.

« Et une partie de ce qui a été une véritable lutte la dernière fois que nous avons été confrontés à un défi économique majeur en 2009, était le sentiment qu’il fallait – s’il y avait eu plus de volonté politique à Washington de faire plus, l’économie aurait pu se rétablir plus rapidement, « Dit Buttigieg.

Le secrétaire a également discuté de la nécessité de construire une infrastructure américaine au cours de l’entretien, affirmant que « nous avons également un moment historique entre nos mains où nous avons réalisé à quel point ces besoins sont cruciaux. Nous ne pouvons pas continuer à donner un coup de pied sur la route. » Il a souligné l’environnement favorable dont disposent actuellement les gouvernements pour financer de grands travaux tels que des projets d’infrastructure.

Sur la question de savoir si le Congrès, en particulier les républicains du Congrès, coopéreraient sur un tel paquet, a déclaré Buttigieg, « le Congrès a de nombreuses obligations constitutionnelles. Ces fonctions s’exécutent toutes en même temps les unes que les autres, mais la mise en place d’infrastructures pour le peuple américain fait certainement partie de cette responsabilité. . «

– Matthew Brown

Yellen: le plein emploi attendu d’ici 2022 si le plan de secours de Biden est adopté

La secrétaire au Trésor Janet Yellen prédit que le programme de secours COVID-19 proposé par le président Joe Biden remettra l’économie américaine au plein emploi d’ici 2022.

« Je m’attendrais à ce que si ce paquet soit adopté, nous retrouverions le plein emploi l’année prochaine », a déclaré dimanche Yellen à « State of the Union » de CNN.

La prédiction intervient alors que les démocrates du Congrès et la Maison Blanche se préparent à adopter une grande partie du plan proposé par Biden par le biais de la réconciliation budgétaire, un processus qui permet aux démocrates de contourner la règle de l’obstruction systématique du Sénat et d’adopter des politiques qui n’affectent que les questions budgétaires, comme les impôts et les dépenses.

Yellen, comme la plupart des démocrates à Washington, plaide pour un plan de relance plus large pour résoudre la myriade de problèmes économiques et de santé publique qui, selon elle, ne peuvent être résolus que par une intervention fédérale. « Notre pays souffre actuellement, mais nous savons ce que nous devons faire pour aider », Yellen a tweeté jeudi.

Citant des analyses du Congressional Budget Office, un groupe de réflexion gouvernemental non partisan, Yellen a déclaré à CNN que « si nous ne fournissons pas de soutien supplémentaire, le taux de chômage restera élevé pour les années à venir ».

La plupart des économistes s’attendent à ce que, si les tendances actuelles se maintiennent, l’économie américaine revienne au plein emploi en 2024 ou 2025. Les perspectives économiques de Yellen sont plus optimistes sur la base de la prédiction que le programme de secours de Biden soutiendra les secteurs touchés de l’économie et accélérera le déploiement des vaccins, ce qui permettra au pays de rouvrir.

Yellen, la première femme présidente de la Réserve fédérale et du département du Trésor, est une économiste très respectée parmi les libéraux et les conservateurs sur le terrain. Récemment, Yellen a rejoint Biden et les sénateurs démocrates pour discuter des meilleures politiques économiques pour faire face à la crise économique actuelle. Elle a également assisté à une réunion avec le vice-président Kamala Harris pour discuter de l’aide aux entreprises noires avec les chambres de commerce noires.

– Matthew Brown

Le Sénat de l’Arizona menace d’accusation d’outrage aux responsables du comté de Maricopa suite à un audit électoral

PHOENIX – Une querelle entre le Sénat de l’Arizona et le Conseil des superviseurs du comté de Maricopa sur l’insistance des législateurs pour que le comté effectue un autre décompte des résultats des élections générales de 2020 s’est intensifiée au cours des dernières semaines.

Maintenant, le Sénat de l’État pourrait aller encore plus loin.

Le Sénat de l’Arizona, contrôlé par les républicains, a menacé de tenir les superviseurs, presque tous les républicains, au mépris pour ne pas avoir répondu aux assignations à comparaître demandant des copies de tous les bulletins de vote du comté et l’accès aux machines à voter. Le Sénat veut effectuer sa propre vérification.

Certains sénateurs ont même menacé d’arrêter les superviseurs à ce sujet, et le corps pourrait voter sur la résolution d’outrage dès lundi.

Si les législateurs acceptent cela, cela pourrait être une première dans l’histoire de l’Arizona. Aucun législateur interrogé ne pouvait se souvenir que le Sénat avait adopté une telle résolution.

La loi de l’État exige des comtés qu’ils effectuent deux types d’audits après une élection: un décompte manuel des bulletins de vote et un test de logique et d’exactitude des machines à voter.

Pour le décompte manuel, le comté a examiné les bulletins de vote de 2% des centres de vote, ainsi que 5000 bulletins de vote anticipés, et a constaté que les machines à voter du comté comptaient les bulletins avec une précision de 100%. Les partis politiques ont nommé des représentants pour sélectionner les centres de vote à vérifier et ils ont aidé à effectuer le décompte manuel.

Le test de logique et de précision a également révélé que les machines fonctionnaient sans erreur.

Le Sénat souhaite un décompte manuel plus complet des bulletins de vote. Et ils veulent le faire eux-mêmes – ou choisir qui le fera.

En décembre, les républicains du Sénat ont émis deux citations à comparaître aux superviseurs qui exigeaient des images de chaque bulletin de vote par la poste, l’accès aux machines et logiciels de vote, et des informations sur les électeurs, telles que les adresses des électeurs, les dates de naissance et l’affiliation à un parti.

Au lieu de répondre aux assignations à comparaître, les superviseurs ont déposé une plainte le 18 décembre devant la Cour supérieure du comté de Maricopa, demandant à un juge de décider s’il devait fournir les informations.

Le comté a fait valoir, en partie, que les assignations à comparaître violaient les lois de l’Arizona concernant le secret du vote et l’accès aux bulletins de vote.

– Jen Fifield et Andrew Oxford, République d’Arizona

La représentante Liz Cheney censurée par le Wyoming GOP

Le Parti républicain du Wyoming a voté samedi pour censurer la représentante Liz Cheney pour son vote le mois dernier pour destituer le président d’alors Donald Trump.

Le vote pour censurer Cheney – rapporté pour la première fois par le Casper Star-Tribune – intervient quelques jours après que les républicains de la Chambre ont voté contre un effort visant à retirer Cheney de son poste de direction suite à son vote de destitution.

Dans un communiqué de samedi répondant à sa censure, Cheney a déclaré que son vote pour destituer Trump « était contraint par le serment que j’ai prêté à la Constitution ».

«Je me battrai toujours pour les valeurs du Wyoming et je défendrai notre mode de vie occidental», a-t-elle poursuivi. « Nous avons de grands défis devant nous alors que nous avançons et combattons les politiques désastreuses de l’administration Biden. »

Cheney est l’un des nombreux républicains du Congrès qui ont été censurés par leur comité d’État GOP. Le sénateur Ben Sasse, R-Neb., A été censuré jeudi par le Comité central de l’État du Parti républicain du Nebraska en raison de ses sévères critiques à l’égard de Trump.

Le GOP d’Etat a appelé Cheney à démissionner « immédiatement » dans sa motion de censure. Ils ont également déclaré qu’ils avaient l’intention de « retenir tout financement politique futur » et lui ont demandé de rembourser ses dons pour la campagne 2020.

Le Parti républicain de l’Arizona a censuré le gouverneur Doug Ducey, l’ancien sénateur Jeff Flake et Cindy McCain en janvier.

Ducey a été censuré parce qu’il a imposé des règles COVID d’urgence qui, selon le parti, restreignaient les libertés personnelles et obligeaient les gens à se conformer à des ordonnances inconstitutionnelles.

Le GOP a censuré Flake parce qu’il a déclaré qu’il condamnait le parti républicain et «rejetait le populisme».

McCain, qui avec Flake a soutenu le candidat démocrate Joe Biden aux élections de 2020, a été accusé de soutenir «les politiques et les candidats mondialistes».

– Sarah Elbeshbishi