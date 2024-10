Le représentant Pashinski s’adresse à la conférence Grandparents Raising Grandchildren

19 octobre—TWP DES PLAINES. — Le représentant Eddie Day Pashinski (D, D-121) a déclaré vendredi que son soutien au programme Grandparents Raising Grandchildren avait commencé lorsque trois grands-parents lui racontaient leurs histoires.

Pashinski était le conférencier principal de la 18e conférence annuelle Grandparents Raising Grandchildren (GRG) de la Coalition intergénérationnelle NEPA à The Woodlands.

Pashinski a montré son soutien aux grands-parents en présentant plusieurs projets de loi à l’Assemblée générale de l’État, le dernier en date étant le projet de loi 931.

Pashinski a déclaré que le projet de loi avait été « mis sur la table » en avril, ce qui signifie que la discussion avait été reportée. Mais si le projet de loi est adopté, il a déclaré qu’il accorderait des subventions aux organisations à but non lucratif qui fournissent des services juridiques aux familles proches.

« De nombreuses familles apparentées appartiennent à des ménages à faible revenu, ne s’attendant jamais à devoir élever leurs petits-enfants, et encore moins à payer les services juridiques coûteux nécessaires pour prendre légalement soin de leurs petits-enfants », a déclaré Pashinski. « Il est prouvé qu’il y a plus d’avantages à laisser les enfants à risque rester dans un environnement familial stable, tout en réduisant la pression sur le système local de placement familial. »

Pashinski défend depuis longtemps les grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants, luttant pour une législation visant à alléger le fardeau qui pèse sur eux.

La dernière initiative de Pashinski concerne le projet de loi 931 – une législation établissant le programme de subventions d’assistance juridique pour les soins de parenté afin d’aider les soignants proches confrontés à des difficultés juridiques et financières lorsqu’un enfant a été confié à leurs soins.

« J’ai pris conscience de ce problème pour la première fois il y a plus de dix ans lorsque j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs héros dans le nord-est de la Pennsylvanie, des grands-parents qui sont intervenus pour élever leurs petits-enfants lorsque la crise des surdoses a atteint leur famille », a déclaré Pashinski. « En réponse, nous avons adopté trois textes législatifs en 2018 pour créer des ressources importantes pour les grands-parents.

Les projets de loi adoptés en 2018 comprennent :

—Loi 88 de 2018/HB1539 — Création d’un programme de tutelle d’urgence temporaire pour les grands-parents.

—Loi 89 de 2018/HB2133 — Établissement du programme Kinship Caregiver Navigator.

—HR 390 — Cette résolution a ordonné à la Commission conjointe du gouvernement de l’État d’étudier la tendance des grandes-familles en Pennsylvanie et de rendre compte de ses conclusions et recommandations à l’Assemblée générale.

« C’était un début formidable, mais moi-même et beaucoup d’autres continuons d’entendre dire que les proches aidants et les organisations qui les soutiennent ont toujours du mal à accéder aux ressources dont ils ont besoin et qu’ils méritent lorsqu’ils s’occupent des enfants des membres de leur famille », a déclaré Pashinski. « Ces proches aidants, ainsi que le rapport 2019 du JSGC, ont tous identifié l’amélioration de l’accès à l’assistance juridique pour les proches aidants comme l’une des prochaines étapes importantes pour les décideurs politiques de Pennsylvanie.

Pashinski a déclaré que c’est exactement ce qu’est le projet de loi 931 : une prochaine étape essentielle pour soutenir les ménages pris en charge par la parenté confrontés à des problèmes complexes et qu’ils ne sont souvent pas équipés pour s’y retrouver seuls.

Pashinski a déclaré que le programme de subventions d’assistance juridique pour les soins de parenté accorderait des subventions aux organisations à but non lucratif éligibles qui fournissent des services de gestion de cas ou des services juridiques aux familles de soins de parenté. Les subventions accordées pourraient être utilisées pour les services administratifs et juridiques civils et d’autres coûts associés à un proche aidant.

Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, la tutelle de secours, l’adoption, la procuration pour les soins médicaux et éducatifs et l’aide aux arrangements informels en matière de prise en charge par la parenté.

« Le projet de loi 931 contribuerait à mieux informer et soutenir les proches aidants de Pennsylvanie en offrant davantage de ressources et d’assistance à ceux qui se sont mobilisés pour s’occuper de l’enfant d’un membre de la famille », a déclaré Pashinski. « Comme l’a déclaré le Pennsylvania Partnerships for Children dans sa lettre de soutien au projet de loi, ‘cette législation permettrait aux proches aidants de naviguer dans le système juridique et d’accéder aux services pour soutenir les enfants et les jeunes dont ils ont la garde.' »

Pashinski a ajouté que les grands-parents, les proches aidants et les défenseurs sont d’accord : l’adoption du projet de loi 931 garantira que la Pennsylvanie continue de soutenir les grands-parents et les autres membres de la famille qui ont défendu leurs familles en devenant des proches aidants.

« Même si le projet de loi n’est sorti du comité qu’au cours de cette session, je suis déterminé et confiant que nous serons en mesure de le faire avancer l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Grossman félicité pour 20 ans de leadership

Pashinski a également pris le temps de saluer le travail de Howard Grossman, qui dirige la Coalition intergénérationnelle NEPA depuis 20 ans.

« Je ne peux pas en dire assez sur le travail acharné qu’Howard a accompli pour bâtir cette organisation et je le félicite pour son dévouement », a déclaré Pashinski.

Grossman a déclaré que chaque famille a une histoire différente, notant que les parents pourraient être incapables de s’occuper de leurs enfants en raison du décès, de l’incarcération, de la maladie, du service militaire ou pour d’autres raisons.

« Dans 80 pour cent des cas », a-t-il déclaré, « la drogue est en cause ».

Lors de l’événement de vendredi, les grands-parents ont pu se réunir de table en table et obtenir beaucoup d’informations et de nombreux documents, a déclaré Grossman.

« Nous recevons toujours beaucoup de questions, surtout l’après-midi », a-t-il déclaré, lorsque les conseillers juridiques seront présents. »

Le programme se concentre sur les grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants dans de nombreuses circonstances atténuantes.

« Soudain, le travail quotidien, les décisions, la discipline, l’aide aux devoirs, tout dépend de vous », a déclaré Grossman. « Il s’agit d’un groupe démographique très dynamique et en croissance. »

Grossman a cité des chiffres, tels que 21 000 familles du nord-est de la Pennsylvanie font partie des 90 000 de l’État qui comprennent des grands-parents – ou des tantes, des oncles ou d’autres membres de la famille – élevant des enfants.

Il a déclaré qu’il savait que bon nombre de ces soignants pourraient avoir besoin d’aide, allant de l’information sur les groupes de soutien à la possibilité de parler à des avocats sur des sujets tels que l’obtention de la garde légale.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://grgnepa.org/about/.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.