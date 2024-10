Le représentant Pashinski fera campagne avec Christine Baranski dans le comté de Luzerne

15 octobre — WILKES-BARRE — L’actrice américaine polonaise primée Christine Baranski fera campagne mercredi avec les démocrates du comté de Luzerne dans le cadre d’une campagne « Sortez le vote » (GOTV) dans les quartiers polonais et d’Europe de l’Est du comté de Luzerne.

Baranski rejoindra le représentant Eddie Day Pashinski (D-121) et d’autres pour encourager les électeurs à voter pour les démocrates de Pennsylvanie – et l’équipe Harris-Walz en tête de liste.

La prospection commence à 15 heures au siège démocratique du comté de Luzerne sur la place publique, suivie d’un rassemblement à 19 heures chez Genetti sur East Market Street.

La liste des participants comprend l’ancien représentant américain Tom Malinowski, un Américain d’origine polonaise et ancien assistant. Secrétaire d’État et représentant américain Matt Cartwright, D-Moosic, qui représente le 8e district du Congrès.

Baranski est une actrice américaine de théâtre et de cinéma qui a reçu des dizaines de prix prestigieux, dont un Emmy, deux Tony Awards, trois Screen Actors Guild Awards et un Critics’ Choice Movie Award, ainsi que trois nominations aux Golden Globes et 10 Critics’ Choice Television Awards – le plus pour tous les artistes.

Baranski, qui a grandi à Buffalo, dans l’État de New York, est polono-américaine et ses grands-parents étaient acteurs de théâtre en Pologne avant d’émigrer en Amérique.

Pashinski siège à l’Assemblée législative depuis 2006 et est président démocrate de la commission de l’agriculture et des affaires rurales de la Chambre.

Pashinski est diplômé de l’Université de Wilkes, titulaire d’un baccalauréat en éducation musicale et a passé 38 ans comme professeur de musique. Musicien local populaire, directeur de divertissement et promoteur, Pashinski est veuf et père de quatre enfants et sept petits-enfants.

Lors d’un entretien téléphonique lundi avec le Times Leader, Baranski a déclaré qu’elle avait hâte de rencontrer des gens et de parler de la campagne.

« Je suis prêt à tout », a déclaré Baranski. « Je pourrais frapper aux portes, faire du démarchage et je donnerai même des discours d’encouragement aux bénévoles. Et j’espère prendre la parole lors d’un rassemblement à la fin de la journée. »

Baranski a déclaré qu’elle soutenait la vice-présidente Kamala Harris et son colistier, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, parce qu’elle sent qu’ils ont de la compassion et de l’empathie pour les gens de la classe moyenne et qu’ils feront tout ce qu’ils peuvent pour améliorer leur vie.

« Et je peux comprendre cela », a déclaré Baranski. « J’ai grandi à Buffalo, dans l’État de New York, dans une maison où règne une grande anxiété économique. J’ai donc décidé de sortir et de parler de cette campagne et de notre vice-président, qui, je l’espère, sera notre prochain président. »

Baranski a déclaré qu’elle pouvait s’identifier à Harris parce que, comme la mère de Harris, la mère de Baranski a beaucoup sacrifié pour joindre les deux bouts.

« Je pense que la vice-présidente Harris a une approche viscérale basée sur son expérience de vie », a déclaré Baranski. « Elle sait en quoi consiste cette lutte pour le succès, contrairement à son adversaire qui a hérité de millions de dollars de son père et qui vit dans un palais doré en Floride. Kamala Harris a une formidable capacité d’empathie qui naît de l’expérience car elle l’a vécu – elle comprend.

Les solliciteurs, dont Baranski, frapperont aux portes des candidats démocrates entre 15 heures et 18 heures environ, en commençant au bureau démocrate sur la place publique. Après la prospection, un événement sera provisoirement prévu chez Genetti à 19 heures.

