WASHINGTON – La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., a déclaré que le Parti démocrate avait besoin d’un nouveau leadership lors d’une interview diffusée mercredi.

Lors d’un nouveau podcast avec The Intercept, Ocasio-Cortez a déclaré: « Je veux dire, je pense que oui », lorsqu’on lui a demandé directement s’il était temps pour la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., être remplacé.

Ocasio-Cortez, qui n’a pas hésité à critiquer les membres de son propre parti, a frappé la direction démocrate avec l’une de ses critiques les plus directes dans l’interview.

Elle a également déclaré que les démocrates n’avaient pas réussi à créer un plan de relève pour le moment où des dirigeants plus âgés comme Pelosi et Schumer se retireraient.

Schumer, 70 ans, a été réélu à la tête des démocrates au Sénat le mois dernier.

Pelosi, 80 ans, a récemment indiqué que ce prochain mandat de deux ans serait son dernier à la présidence si elle remportait le marteau du Président le 3 janvier. Les démocrates de la Chambre l’ont déjà nommée pour siéger à la présidence l’année prochaine.

Ocasio-Cortez a déclaré que le parti ne s’était pas « marié[ed] la prochaine génération de leadership. «

« Une grande partie de cela ne concerne pas seulement ces deux personnalités », a-t-elle déclaré à propos de Pelosi et Schumer, « mais aussi les changements structurels que ces deux personnalités ont menés pendant leur mandat. Les changements structurels de pouvoir à la Chambre, tous deux en processus et régner, pour concentrer le pouvoir dans la direction du parti des deux partis, franchement, mais dans la direction du Parti démocrate à un tel degré qu’un membre individuel a beaucoup moins de pouvoir qu’il y a 30, 40, 50 ans. «

Cette configuration, a poursuivi Ocasio-Cortez, pousse « des membres vraiment talentueux du Congrès qui se présentent » à poursuivre d’autres opportunités.

Le caucus démocrate de la Chambre continuera probablement d’être gouverné par le même leadership qu’il l’a été pendant plus d’une décennie: Pelosi, le chef de la majorité à la Chambre Steny Hoyer et le whip de la majorité à la Chambre James Clyburn. Tous ont environ 80 ans.

« La dynamique interne de la Chambre a fait en sorte qu’il n’y a que très peu d’options de succession », a déclaré Ocasio-Cortez.

Elle a également critiqué les progressistes en déclarant: « Le Président a indiqué qu’elle envisageait peut-être de faire la transition et de partir à un moment donné, et la gauche ne fait pas vraiment de plan pour cela non plus. C’est quelque chose auquel nous devons réfléchir. »

Ocasio-Cortez a continué d’avertir qu ‘«il y a des gens plus conservateurs que même» Pelosi et Schumer qui seraient «disposés à combler ce vide» dans le leadership.

«L’hésitation que j’ai, c’est que je veux m’assurer que si nous orientons les gens dans une direction, nous avons un plan. Et ma préoccupation – et je reconnais cela comme un échec, comme quelque chose que nous devons régler – est qu’il n’y a pas de plan », a déclaré la députée progressiste. «Comment pouvons-nous combler ce vide? Parce que si vous créez ce vide, il y a tellement de forces néfastes en jeu pour combler ce vide avec quelque chose d’encore pire.

Elle s’est retirée de la candidature à la présidence cette année, en disant: «C’est facile pour quelqu’un de dire: ‘Oh, eh bien, pourquoi ne pas courir?’ Mais la Chambre est extrêmement complexe. Et je ne suis pas prêt. Cela ne peut pas être moi. Je sais que je ne pourrais pas faire ce travail. «