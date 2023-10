Le représentant Matt Gaetz menace d’évincer le président Kevin McCarthy. Ce ne sera pas facile

WASHINGTON (AP) – « En quoi seriez-vous différent en tant que conférencier par rapport à M. Boehner ? » » a demandé un journaliste, Kevin McCarthy, alors leader de la majorité parlementaire, en septembre 2015, alors que le républicain californien poursuivait, et finissait par abandonner, sa première tentative à la présidence.

McCarthy a ri en se tenant à côté du président sortant John Boehner – qui venait de démissionner après avoir été menacé de destitution – et a plaisanté en disant qu’il appartenait à une génération différente et qu’il ne serait pas aussi bronzé.

Huit ans plus tard, McCarthy constate qu’il y a moins de différences entre eux alors qu’il fait face à une révolte conservatrice contre son poste de président.

« Si quelqu’un veut me retirer parce que je veux être l’adulte dans la pièce, allez-y et essayez », a déclaré McCarthy aux journalistes samedi.

Et ses détracteurs, à savoir le représentant Matt Gaetz, envisagent de faire exactement cela. Dimanche, le républicain d’extrême droite de Floride a menacé d’utiliser un outil procédural – appelé motion d’annulation – pour tenter de démettre McCarthy de son poste dès cette semaine après avoir compté sur les démocrates pour fournir les voix nécessaires pour financer le gouvernement. .

« Je pense que nous devons arracher le pansement », a déclaré Gaetz sur CNN. « Je pense que nous devons avancer avec un nouveau leadership digne de confiance. »

Voici ce que vous devez savoir sur la manière dont la Chambre peut révoquer un orateur :

QU’EST-CE QU’UNE MOTION D’ANNULATION ?

Les règles de la Chambre permettent à n’importe quel législateur – démocrate ou républicain – de présenter une « motion pour quitter le fauteuil », essentiellement une tentative d’évincer l’orateur de ce poste de direction par le biais d’une résolution privilégiée.

Il s’agit d’un outil procédural rare et puissant qui n’a été utilisé que deux fois au cours du siècle dernier. Mais ces dernières années, les conservateurs ont utilisé cette motion comme une arme contre leurs dirigeants.

En janvier, McCarthy, dans l’espoir d’apaiser certains membres de l’extrême droite alors qu’il se battait pour obtenir leur vote pour le poste de président, a accepté de donner à seulement cinq membres républicains la possibilité de lancer un vote pour le destituer. Mais comme cela ne suffisait pas à ses détracteurs, il a accepté de réduire ce seuil à un – le système qui a toujours été la norme.

Les partisans de l’autorisation d’un seul législateur à déposer la motion ont déclaré que cela favorisait la responsabilité, soulignant sa longue histoire à la Chambre. La dernière utilisation de la motion remonte à 2015, lorsque le représentant de l’époque. Mark Meadows, de Caroline du Nord, un républicain qui deviendra plus tard chef de cabinet de Donald Trump à la Maison Blanche, a présenté une résolution visant à déclarer vacant le poste de président. Deux mois plus tard, Boehner a annoncé qu’il se retirerait.

Aucun orateur n’a jamais été démis de ses fonctions par une motion de vacance.

COMMENT ÇA MARCHE?

À tout moment, un membre de la Chambre peut présenter une résolution privilégiée – une désignation qui lui donne la priorité sur d’autres mesures – pour déclarer vacant le poste de président de la Chambre des représentants.

Une fois la motion présentée, le législateur peut entrer dans la Chambre et demander un vote. Une telle demande obligerait les leaders parlementaires à programmer un vote sur la résolution dans les deux jours législatifs.

Mais il existe des motions de procédure que les membres de l’un ou l’autre parti pourraient présenter pour ralentir ou arrêter complètement le processus. Si ces tactiques échouaient et que la résolution était soumise au vote, il faudrait une majorité simple de la Chambre – 218 voix, alors qu’aucun siège n’est vacant – pour destituer le président.

Bien qu’elle n’ait jamais abouti, une motion d’annulation a été utilisée comme une menace politique contre plusieurs orateurs à travers l’histoire, remontant au président républicain Joseph Cannon – qui a invoqué pour la première fois la résolution contre lui-même en 1910. L’effort a échoué lorsque ses collègues républicains ont voté. massivement pour le garder comme leur chef. Mais en bluffant ses détracteurs, Cannon a pu les consigner officiellement et mettre fin aux menaces contre lui.

En 1997, les républicains, frustrés par le président de l’époque, Newt Gingrich, ont envisagé de l’évincer, mais ont finalement décidé de ne pas le faire. Plus récemment, les simples murmures d’une motion de démission ont forcé Boehner à quitter ses fonctions et ont mis McCarthy sur la voie du poste de direction qu’il occupe aujourd’hui.

QUI ESSAYE D’ÉVITER MCCARTHY ET POURQUOI ?

Tout comme pour Boehner, l’appel au départ de McCarthy a commencé avec un seul homme. Gaetz, membre du House Freedom Caucus ultra-conservateur, menace de déposer une résolution visant à le retirer de l’estrade depuis que McCarthy a été nommé président par une majorité de la conférence plus tôt cette année.

Gaetz fait partie de la vingtaine de membres qui ont voté contre McCarthy tour après tour alors qu’il se battait pour devenir président. Alors que d’autres ont finalement cédé et voté en faveur de McCarthy ou du présent, Gaetz s’est battu jusqu’au bout.

« Tout cela sera torpillé par une personne qui veut présenter une motion pour démissionner pour des raisons personnelles et politiques et saper la volonté de la conférence et du peuple américain, qui a élu une majorité républicaine pour gouverner », a déclaré le représentant Mike Lawler, RN. .Y., un défenseur de McCarthy, a déclaré dimanche sur ABC.

Gaetz et d’autres critiques de McCarthy affirment qu’il n’a pas réussi à être le leader conservateur dont le parti a besoin. Ils ont dénoncé son accord avec la Maison Blanche concernant le relèvement du plafond de la dette plus tôt cette année et ont exigé que la Chambre réduise les niveaux de dépenses à de nouveaux plus bas. Le groupe a également formulé des demandes radicales pour réinventer le gouvernement américain, qu’il critique comme étant « réveillé et militarisé ».

UNE MOTION D’ANNULATION A-T-ELLE LES VOTES POUR PASSER ?

Pour l’instant, ce n’est pas clair, mais il y a des raisons d’être sceptique. Aussi bruyantes ou perturbatrices soient-elles, la faction anti-McCarthy ne constitue qu’une petite minorité dans une conférence républicaine qui est pour l’essentiel favorable ou disposée à ce qu’il reste président.

Un autre problème avec les efforts visant à destituer McCarthy est qu’il n’y a pas de candidat clair et consensuel pour le remplacer. Et enfin, et peut-être plus important encore, Gaetz aurait besoin du soutien de la plupart des démocrates pour évincer McCarthy si la motion était un jour votée – et il est loin d’être certain qu’ils le rejoindraient.

« La seule chose sur laquelle je suis d’accord avec mes collègues démocrates, c’est qu’au cours des huit derniers mois, cette Chambre a été mal dirigée et cela nous appartient et nous devons faire quelque chose », a déclaré Gaetz la semaine dernière. « Et tu sais quoi? Mes collègues démocrates auront également l’occasion de faire quelque chose à ce sujet. Et nous verrons s’ils renflouent notre haut-parleur défaillant.

Gaetz s’est entretenu avec des démocrates de la Chambre de tous bords idéologiques ces dernières semaines pour tenter d’évaluer quel type de soutien, le cas échéant, il aurait de la part de ceux d’en face s’il déposait sa motion et qu’elle était présentée.

« Nous n’avons pas eu de discussion sur une éventuelle motion de départ », a déclaré samedi le leader démocrate Hakeem Jeffries lors d’une conférence de presse. « Nous traverserons ce pont lorsque nous y arriverons. »

S’ILS ÉVITENT MCCARTHY, QUE SE PASSE-T-IL EN SUIVANT ?

La Chambre entrerait en territoire inconnu si une motion visant à abandonner les efforts contre McCarthy devait être adoptée par l’ensemble de la Chambre.

Le président de la Chambre, selon le règlement de la Chambre, est tenu de tenir une liste des personnes qui peuvent agir à titre de président intérimaire en cas de vacance d’un siège. La liste, qui est curieusement rédigée par le président en exercice à un moment donné, reste entre les mains du greffier de la Chambre et serait rendue publique si le poste de président était vacant.

La première personne sur cette liste serait nommée président pro tempore et sa première tâche serait d’organiser une élection pour un nouveau président. Cet événement oblige la Chambre à voter autant de fois que nécessaire pour qu’un candidat reçoive la majorité des personnes présentes et votant pour l’orateur.

Pour McCarthy, ce processus a duré 15 cycles sans précédent en janvier.

De nouveaux candidats à la présidence pourraient émerger, mais rien n’empêche non plus les républicains de nommer à nouveau McCarthy.

Farnoush Amiri, Associated Press