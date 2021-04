Le représentant Matt Gaetz, un républicain de Floride, écoute lors d’un balisage sur HR 7120, le «Justice in Policing Act of 2020», le 17 juin 2020, à Washington, DC

Vendredi, le comité d’éthique de la Chambre a déclaré qu’il avait ouvert une enquête sur le représentant Matt Gaetz, le républicain de Floride assiégé qui fait face à une enquête fédérale sur le trafic sexuel.

Le panel d’éthique dirigé par les démocrates a également dit qu’il avait commencé une enquête dans Rep. Tom Reed, RN.Y., citant des allégations d’inconduite sexuelle possible par le membre du Congrès.

L’enquête éthique analyse encore plus attentivement Gaetz, qui a vigoureusement nié les actes répréhensibles depuis que le New York Times a rapporté pour la première fois la semaine dernière que les enquêteurs fédéraux cherchaient à savoir s’il avait eu une relation sexuelle avec une fille de 17 ans et avait payé ses voyages avec lui.

Un membre du Congrès républicain, Adam Kinzinger de l’Illinois, a déjà a appelé Gaetz à démissionner. Gaetz, qui n’a été accusé d’aucun crime, a déclaré cette semaine qu’il « ne démissionnait absolument pas » du Congrès.