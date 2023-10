Le représentant Matt Gaetz dit qu’il va évincer McCarthy en tant que président

Le représentant Matt Gaetz, R-Fla., a déclaré dimanche qu’il avait l’intention de déposer cette semaine une motion visant à évincer le président de la Chambre, Kevin McCarthy, après que le Congrès ait voté pour éviter une fermeture quelques heures avant la date limite.

« J’ai l’intention de déposer cette semaine une motion d’annulation contre le président McCarthy », a déclaré Gaetz dans un communiqué. interview sur « l’état de l’Union » de CNN. « Je pense que nous devons retirer le pansement. Je pense que nous devons avancer avec un nouveau leadership digne de confiance. »

Gaetz a également confirmé qu’il déposerait bientôt une motion pour quitter le poste de président lors d’une apparition sur « This Week » sur ABC News, après que le Sénat et la Chambre ont voté samedi soir en faveur de l’adoption d’un projet de loi à court terme visant à maintenir le financement du gouvernement jusqu’en novembre. .17.

En réponse à l’annonce de Gaetz, McCarthy a déclaré : « Ce n’est pas nouveau… Il a essayé de le faire depuis le moment où je me suis présenté aux élections… Oui, je survivrai. Vous savez, c’est personnel avec Matt.

Gaetz est « plus intéressé à obtenir des interviews télévisées qu’à faire quelque chose », a ajouté McCarthy. « Qu’il en soit ainsi, allons-y, finissons-en et commençons à gouverner. »

Le projet de loi de financement à court terme autorise des fonds supplémentaires pour les secours en cas de catastrophe et donne au Congrès plus de temps pour parvenir à un accord de financement pour l’année complète. Toutefois, cela n’inclut pas l’aide à l’Ukraine. McCarthy a supprimé cette disposition du projet de loi bipartite du Sénat, affirmant qu’elle devrait être examinée séparément à une date ultérieure.

Le représentant Kevin McCarthy, R-Calif., s’adresse au représentant Matt Gaetz, R-Fla., dans la Chambre des représentants le 6 janvier 2023. Olivier Douliery / AFP – Dossier Getty Images

Avant que le Congrès n’adopte le projet de loi samedi, McCarthy a annoncé qu’il rejetterait les demandes républicaines de réduction des dépenses et les dispositions politiques sur l’immigration afin de tenir un vote rapide à la Chambre sur un projet de loi provisoire « propre ». Son annonce intervient un jour après qu’un groupe de rebelles conservateurs, dirigé par Gaetz, a bloqué le projet de loi de financement à court terme des républicains de la Chambre des représentants visant à maintenir le gouvernement ouvert.

McCarthy a déclaré samedi que le vote ne lui laissait d’autre choix que d’abandonner les demandes des républicains.

Le vote vendredi dernier des 21 rebelles conservateurs visant à saborder le projet de loi de financement de 30 jours des Républicains de la Chambre des représentants les a laissés sans plan pour éviter une fermeture. Les rebelles avaient exigé que la Chambre adopte les 12 projets de loi de crédits avec de fortes réductions des dépenses, avant de négocier le financement avec le Sénat contrôlé par les démocrates.

Les républicains qui ont rejoint Gaetz la semaine dernière pour voter contre le projet de loi de financement à court terme de McCarthy comprenaient : les représentants Andy Biggs, Eli Crane et Paul Gosar. de l’Arizona; Lauren Boebert et Ken Buck, tous deux du Colorado ; Marjorie Taylor Greene de Géorgie ; Tim Burchett et Andy Ogles, tous deux du Tennessee ; Alex Mooney, candidat au Sénat de Virginie-Occidentale ; Matt Rosendale, candidat au Sénat du Montana ; et Nancy Mace, qui représente un district swing en Caroline du Sud. Tous ces législateurs ont également voté contre la résolution continue adoptée samedi soir.

Gaetz avait menacé d’évincer McCarthy s’il travaillait avec les démocrates pour financer le gouvernement avec une résolution continue et claire.

« Le président McCarthy a conclu un accord avec les conservateurs de la Chambre des représentants en janvier, et depuis lors, il a violé de manière flagrante et répétée cet accord. Cet accord qu’il a conclu avec les démocrates, pour vraiment dépasser les garde-fous en matière de dépenses que nous avions mis en place, est vraiment la goutte d’eau qui fait déborder le vase », a déclaré Gaetz sur « L’état de l’Union ».

Il a également accusé McCarthy d’avoir conclu un accord avec les démocrates pour adopter la CR sans financement de l’Ukraine. « Puis du jour au lendemain, j’ai appris que Kevin McCarthy avait un accord secret avec les démocrates sur l’Ukraine », a déclaré Gaetz. « Alors qu’il incitait les Républicains à voter pour une résolution continue sans l’argent de l’Ukraine, en disant que nous allions bloquer le Sénat sur l’Ukraine, il s’est ensuite retourné et a conclu un accord secret. »

Gaetz a exprimé une certaine confiance lorsqu’on lui a demandé combien de républicains, selon lui, soutiendraient sa motion d’annulation, qui nécessite 218 voix pour être adoptée.

« Assez bien pour que lorsque vous animerez cette émission la semaine prochaine, si Kevin McCarthy est toujours président de la Chambre, il servira au gré des démocrates. Il travaillera pour les démocrates », a-t-il déclaré. « La seule façon pour Kevin McCarthy de devenir président de la Chambre à la fin de la semaine prochaine est que les démocrates le renflouent. »

McCarthy a mis le mois dernier ses détracteurs au défi de déposer une « motion visant à libérer » le fauteuil du président et d’essayer de le destituer lors d’une réunion à huis clos du Parti républicain de la Chambre. Pendant Lors de la réunion, McCarthy a déclaré aux Républicains de la Chambre : « Si vous souhaitez déposer une motion d’annulation, alors déposez cette putain de motion », selon deux sources présentes dans la salle qui ont confirmé les commentaires à NBC News.

Les remarques de McCarthy sont venues en réponse aux membres, dont Gaetz, qui ont menacé de le forcer à quitter la présidence s’il ne donnait pas suite à leurs demandes, comme présenter certains projets de loi et ne pas adopter un projet de loi provisoire pour empêcher une fermeture du gouvernement. à la fin du mois.

Le règlement intérieur stipule que n’importe quel membre peut forcer un vote pour quitter le fauteuil du président, mais il faudrait une majorité de la chambre pour le destituer. La Chambre détient une faible majorité républicaine, avec seulement quatre défections à épargner avant que l’aide des démocrates ne soit nécessaire pour adopter une législation.