Le représentant Matt Gaetz dépose une résolution pour évincer Kevin McCarthy du poste de président de la Chambre

WASHINGTON (AP) — Le président Kevin McCarthy fait face à un référendum extraordinaire sur sa direction de la Chambre des représentants après qu’un membre conservateur de sa propre conférence, un critique de longue date, a décidé de déclencher un vote pour savoir s’il devait rester à la barre.

« J’ai suffisamment de républicains pour qu’à ce stade la semaine prochaine, l’une des deux choses suivantes se produise : Kevin McCarthy ne sera pas le président de la Chambre ou il sera le président de la Chambre, travaillant au gré des démocrates », GOP Le représentant Matt Gaetz a déclaré aux journalistes après avoir déposé la requête. « Je suis en paix avec l’un ou l’autre résultat parce que le peuple américain mérite de savoir qui le gouverne. »

McCarthy a répondu quelques minutes plus tard sur les réseaux sociaux : « Allez-y ».

Gaetz, un républicain d’extrême droite de Floride, menace depuis des mois d’utiliser l’outil procédural – appelé motion de démission – pour tenter de démettre McCarthy de son poste. Ces menaces se sont intensifiées au cours du week-end après que McCarthy se soit appuyé sur les démocrates pour fournir les voix nécessaires au financement du gouvernement.

Cette décision a préparé McCarthy à ce qui sera probablement le test ultime de son leadership et pourrait le forcer à se tourner vers les démocrates pour obtenir leur soutien. Mais le déroulement final du vote reste flou, car d’éventuelles manœuvres parlementaires pourraient influencer le résultat. Et les alliés de McCarthy ont déclaré pendant des semaines qu’ils étaient prêts à ce qu’une motion soit présentée.

Le vote pourrait aboutir à l’humiliation – le premier orateur jamais évincé de son poste par une telle motion – ou à une force retrouvée alors qu’il surmonte un nouvel obstacle tout en essayant de diriger une majorité étroite et lourde. Les critiques conservateurs le harcèlent depuis le début, lui refusant des votes et contrecarrant ses projets. Mais McCarthy a récemment salué les efforts visant à l’évincer et a suggéré que c’était une opportunité de faire taire ses détracteurs une fois pour toutes.

Gaetz a reconnu que cet effort échouerait probablement. Il a répondu aux questions sur ce qu’il espérait accomplir en faisant remarquer que les Américains ont besoin de savoir qui commande.

Dans un discours prononcé à la Chambre plus tôt dans la journée, Gaetz a accusé McCarthy d’avoir conclu un accord avec la Maison Blanche lors des négociations de financement pour présenter une législation visant à aider à financer l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie.

Écartant la menace, McCarthy a déclaré aux journalistes plus tôt au Capitole : « Je me concentre sur le travail qui doit être fait. » Il a ajouté qu’il n’y avait « aucun accord parallèle » sur l’Ukraine, soulignant qu’il n’avait pas parlé à Biden.

Une motion d’annulation est un outil procédural rare et puissant qui n’a été utilisé que deux fois au cours du siècle dernier contre les orateurs républicains. Mais ces dernières années, les conservateurs ont utilisé cette motion comme une arme contre leurs dirigeants.

En janvier, McCarthy, dans l’espoir d’apaiser certains membres de l’extrême droite comme Gaetz alors qu’il se battait pour obtenir leur vote pour le poste de président, a accepté de donner à seulement cinq membres républicains la possibilité de lancer un vote pour le destituer. Mais comme cela ne suffisait pas à ses détracteurs, il a accepté de réduire ce seuil à un – le système qui a toujours été la norme.

La motion présentée par Gaetz est une résolution privilégiée, une désignation qui lui donne la priorité sur les autres mesures. La prochaine étape consiste pour les leaders parlementaires à planifier un vote sur la résolution dans les deux jours législatifs.

Cependant, il existe plusieurs motions de procédure que les membres de l’un ou l’autre parti pourraient présenter pour ralentir ou arrêter complètement le processus. Si ces tactiques échouaient et que sa résolution était soumise au vote, il faudrait une majorité simple de la Chambre – 218 voix, alors qu’aucun siège n’est vacant – pour destituer McCarthy de son poste.

Jusqu’à présent, seuls quelques-uns ont indiqué qu’ils soutiendraient la motion. Le représentant Bob Good, républicain de Virginie, qui souhaite depuis longtemps le départ de McCarthy, a déclaré que l’accord du week-end conclu par le président avec les démocrates pour maintenir le gouvernement en marche sans aucune des priorités conservatrices n’est qu’une autre raison pour laquelle il votera pour l’éviction. « Nous n’avons rien obtenu », a-t-il déclaré lundi.

D’autres membres d’extrême droite et alliés de Gaetz étaient moins sûrs. Le représentant Andy Ogles, R-Tenn., a déclaré que sa position sur la motion était « à déterminer ».

« Nous allons nous réunir avec certains de nos collègues et parcourir le processus pour déterminer les prochaines étapes », a déclaré Ogles.

Pourtant, montrant le chemin difficile à parcourir pour gagner le soutien des conservateurs en vue d’évincer le président, l’un des principaux partisans de la ligne dure, le représentant Thomas Massie, R-Ky., a déclaré : « C’est une très mauvaise idée. »

Massie a déclaré que le véritable moment historique a été celui de la Chambre qui a accompli son travail habituel consistant à essayer d’adopter des projets de loi de dépenses, et il craint que cet effort n’annule tout cela. « Si vous me demandez comment je me sens, je suis triste que cela puisse être la fin de cette expérience », a-t-il déclaré.

Les démocrates traitaient en grande partie ce moment comme un nouvel épisode dans une Chambre dirigée par les républicains et pleine de rebondissements chaotiques depuis le début de l’année, et refusaient de dire s’ils travailleraient pour aider McCarthy à conserver son poste ou voteraient pour l’évincer.

« Est-ce qu’on se range du côté d’un sociopathe ou d’un incompétent ? » a déclaré le représentant Mark Pocan, D-Wis., un leader progressiste. « Je ne sais pas? »

Le représentant Gregory Meeks, démocrate de New York, a déclaré que c’était « un autre jour au salon ».

La correspondante du Congrès de l’AP, Lisa Mascaro, et le journaliste Stephen Groves ont contribué à ce rapport.

Farnoush Amiri et Kevin Freking, Associated Press