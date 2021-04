Le représentant Matt Gaetz a «  DID payé pour des relations sexuelles  » avec une fille mineure de 17 ans, affirme l’ailier Joel Greenberg dans une «  lettre de confession  » divulguée

REPRÉSENTANT Le copain de Matt Gaetz, Joel Greenberg, a admis que le membre du Congrès avait payé pour des relations sexuelles avec une mineure, selon une prétendue lettre de confession révélée jeudi.

«À plus d’une occasion, cette personne a été impliquée dans des activités sexuelles avec plusieurs des autres filles, le membre du Congrès du 1er district du Congrès de Floride et moi-même», lit-on dans la lettre de Greenberg, faisant référence à un partenaire sexuel âgé de 17 ans à la moment de la rencontre présumée avec Gaetz.

Le copain du représentant Matt Gaetz, Joel Greenberg, aurait écrit des brouillons de lettres demandant la grâce de Trump, admis avoir payé une fille de 17 ans pour des relations sexuelles, affirmant qu’elle avait menti sur ses 19 ans. Crédit: Matt Gaetz / Facebook

«De temps en temps, de l’argent ou des cadeaux d’essence, des paiements de loyer ou des frais de scolarité partiels ont été versés à plusieurs de ces filles, y compris la personne qui n’avait pas encore 18 ans. faite à ces filles au nom du membre du Congrès.

Des ébauches de la lettre auraient été envoyées à un autre destinataire de la commutation, Roger Stone, dans le cadre d’un appel à l’ancien président Donald Trump pour qu’il lui pardonne, a rapporté le Daily Beast.

Ces brouillons ont été vérifiés comme authentiques par un examinateur de documents médico-légal certifié et un expert en écriture manuscrite, qui a fait correspondre la calligraphie de Greenberg à deux demandes de documents publics.

«La personne qui a rédigé les formulaires a été identifiée comme l’auteur de la lettre», a déclaré l’expert en écriture, Wendy Carlson, au Daily Beast.

Gaetz, un fervent partisan de Trump, fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur des allégations d’inconduite sexuelle Crédit: Facebook

Matt Gaetz, 38 ans, a proposé à l’analyste alimentaire Ginger Luckey, 26 ans, à Mar-a-Lago du président Donald Trump Crédit: Twitter / @MattGaetz

Joel Greenberg aurait fourni aux enquêteurs des informations sur un éventail de sujets, y compris les activités de Matt Gaetz, depuis l’année dernière. Crédit: Joel Greenburg / Twitter

Greenberg semble admettre que lui, Gaetz et d’autres se sont livrés à des actes sexuels avec un mineur qu’ils pensaient avoir 19 ans.

Gaetz fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur des allégations d’inconduite sexuelle et affirme qu’il a enfreint les lois sur le trafic sexuel.

Le membre du Congrès de Floride n’a pas été officiellement inculpé et a nié à plusieurs reprises les accusations alors qu’il fait face à une enquête lancée par le comité d’éthique de la Chambre pour déterminer la véracité d’autres allégations contre lui.

Ce n’est que le 4 septembre 2017, lorsque Greenberg mentionne un «conseil anonyme» qu’il a découvert que le partenaire sexuel avait en fait 17 ans, selon le Daily Beast.

Greenberg a écrit dans l’un des projets manuscrits qu’il « a appelé le membre du Congrès et l’a averti de rester à l’écart de cette personne et l’a informé qu’elle était mineure », lit-on dans la lettre citée par le Daily Beast. « [Gaetz] a été tout aussi choquée et troublée par cette révélation.

La jeune femme a été informée du «nombre de personnes qu’elle mettait en danger» en prétendant mentir son âge.

La lettre de Greenberg suggère qu’elle «s’est excusée» pour «avoir menti sur son âge», selon la lettre citée dans le Daily Beast.

Le couple a apparemment gardé ses distances avec la femme jusqu’à ce qu’elle ait officiellement eu 18 ans.

C’est alors que les transactions financières de Gaetz et Greenberg avec elle auraient redémarré.

Les lettres soulignent également les relations de Gaetz avec des étudiants collégiaux qu’il a payés.

«Toutes les filles étaient à l’université ou après l’université et il n’était pas rare pour moi ou pour le membre du Congrès d’aider qui que ce soit [sic] de ces filles financièrement, qu’il s’agisse d’un paiement de voiture, d’un vol de retour pour voir leur famille ou de quelque chose d’aussi simple que d’aider à payer un billet pour excès de vitesse », a écrit Greenberg, selon le Daily Beast.

Greenberg a été inculpé en juin dernier et fait face à 33 chefs d’accusation, notamment la traque d’un rival politique, la fraude électronique, le complot en vue de corrompre un agent public, la fraude au programme de protection des chèques de paie et le vol d’identité.

Après avoir précédemment plaidé non coupable, Greenberg a commencé à coopérer avec les enquêteurs après avoir appris les preuves surmontables accumulées contre lui.

Le gouvernement fédéral a commencé à se tourner vers Gaetz tout en sondant Greenberg, qui a des liens étroits avec Gaetz et ancien percepteur des impôts du comté du Sunshine State.

En réponse à la révélation du reportage du Daily Beast sur l’existence des lettres que Greenberg aurait rédigées, un cabinet de relations publiques engagé par Gaetz a pris la parole pour sa défense.

«Le membre du Congrès Gaetz n’a jamais payé pour des relations sexuelles et il n’a jamais eu de relations sexuelles avec un jeune de 17 ans à l’âge adulte. Nous sommes maintenant un mois après que votre point de vente et d’autres ont signalé pour la première fois de tels mensonges, et personne n’a officiellement accusé celui-ci de l’un ou de l’autre. Politico, cependant, a signalé que M. Greenberg menaçait de porter de fausses accusations contre les autres, ce qui semble intéressant pour votre histoire et qui ressemble en fait à l’intégralité de votre histoire. Le membre du Congrès Gaetz n’a joué aucun rôle dans le plaidoyer pour ou contre un pardon pour Greenberg et doute qu’un tel pardon ait jamais été envisagé.